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Vyletěli z Ligy mistrů, přesto polská média píší: Může to být výhoda proti Čechům

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  12:51

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Fanoušci polského Lechu Poznaň během utkání s dánským Aarhusem. | foto: Profimedia.cz

Neúspěch? Zklamání? Jednoznačně. Nicméně překvapivé vyřazení Lechu Poznaň z kvalifikace o fotbalovou Ligu mistrů s dánským Aarhusem na penalty, přestože Poláci po prvním zápase vedli 4:1, berou tamní média i pozitivně. To kvůli koeficientu, který se v ostatních slabších pohárových soutěžích sbírá snadněji.

„V sázce je mnohem víc,“ upozorňuje například web Przeglad Sportowy.

Polsku ve středu večer skončily ve druhém předkole kvalifikace Ligy mistrů hned dva týmy. Zatímco vypadnutí Górniku Zabrze se silným tureckým Fenerbahce se očekávalo, Lech měl před domácí odvetou skvělou výchozí pozici.

Jenže si nechal dát v Poznani čtyři góly a pokračovalo se do penalt, které nedopadly. A tak oba míří do třetího předkola Evropské ligy.

Sáček gólem vystřelil naději, Górnik ale v kvalifikaci Ligy mistrů končí

„Na rozdíl od prvotního zdání z úvodního nicotného příspěvku do koeficientu to může být dlouhodobě vlastně dobrá zpráva,“ uvozuje svůj článek Maciej Skorupa.

Vzpomínáte, jak Poláci minulou sezonu v žebříčku koeficientů vylétli a aktuálně už se vyhřívají na jedenácté příčce za Českem? Před čtvrtečními zápasy ztrácejí pouze 0,6 bodu.

To i díky tomu, že všechny čtyři polské kluby v minulém ročníku hrály základní fázi nejslabší Konferenční ligy, kde sbíraly bod za bodem. Česko ještě drželo krok, ale zvládlo by vydržet další takový nájezd na klíčovou desátou příčku, která zaručuje mistra rovnou v milionářské soutěži?

Pořadí okolo 10. místa

v žebříčku koeficientů

9. Turecko 46,975 bodu

10. Česko 43,225 bodu

11. Polsko 42,625 bodu

12. Řecko 40,812

Zvlášť v momentě, kdy by v Konferenční lize neskončil žádný český celek a naopak Slavii v Lize mistrů doplnily jen Sparta s Plzní v Evropské lize, což se podle různých predikcí očekává.

V tu chvíli by měly polské kluby zase menší výhodu. Automatický bonus za účast v základní fázi se uděluje jen v Lize mistrů, který už má v českém skóre Slavia započítaný. Ve zbytku soutěží mají týmy pouze garantované minimum, které se mezi Evropskou a Konferenční ligou liší jen půlbodem.

„Proto bude díky propadům do nižších soutěží pro polské týmy snazší sbírat body, které proti Česku potřebujeme, abychom se dostali na klíčovou desátou pozici. Češi navíc nemají příliš velký náskok,“ všímají si Poláci.

Těm se teď dva týmy z Ligy mistrů přesunou do zmíněného třetího předkola Evropské ligy, odkud buď postoupí a zajistí si přinejhorším účast v Konferenční lize, nebo spadnou do jejího závěrečného předkola. Tak jako tak Górniku i Lechu chybí stále jeden krok.

Poláci pak mají ještě Jagiellonii v kvalifikaci o Evropskou ligu (hraje s Rangers Glasgow) a Čenstochovou s Katovicemi v Konferenční lize, kde se čeká spíš pouze postup Rakówa. Stále je možné, že aspoň čtyři polské kluby projdou do základní fáze Konferenční ligy, kde mohou dál sbírat body.

Češi měli před startem sezony podle predikcí uskupení Football Meets Data zhruba třetinovou pravděpodobnost, že udrží nejlepší desítku před Poláky a Řeky, což bude rozhodující pro nasazování do ročníku 2028/29.

Nicméně zatímco Češi a Řekové mají už teď jisté tři účasti v ligových fázích, Poláci zatím nemají žádnou.

Pro Česko budou důležité už čtvrteční zápasy Hradce v Evropské lize a Jablonce v Konferenční lize, kde se hraje o další body. Zatímco Východočeši si přivezli z úvodního zápasu náskok 1:0, Severočeši budou otáčet skóre 2:3.

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Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
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7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
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Tottenham
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Bodo/Glimt
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Sporting CP Lisabon
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Leverkusen
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Arsenal
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Liverpool
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