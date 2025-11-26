Vydra je připravený. Věřím, že to s Freiburgem můžeme zvládnout, míní plzeňský trenér Hyský

Plzeň se v tabulce soutěže dělí o osmé místo, Freiburg je druhý. Západočeši budou usilovat o první výhru nad německým soupeřem v evropských pohárech, vítězství by je zároveň hodně přiblížilo k postupu do jarní vyřazovací fáze. Utkání začíná v 18.45 hodin.
Freiburg o víkendu schytal debakl 2:6 na hřišti Bayernu. Jak to může s týmem zamávat?
S umístěním v bundeslize spokojení určitě nejsou. Ale je vidět, jak si váží hraní Evropské ligy. Tým se po odchodu trenéra Christiana Streicha mění, ale má spoustu zkušeností. Nyní spoléhá na hráče, kteří mají skvěle zvládnutý přechod do útoku. Jména možná nejsou tak známá, ale jsou to výborní, hladoví hráči. Adamu, hrotový útočník, a podhrotový Suzuki jsou vynikající s míčem i bez něj. Kapitán Günter nebo gólman Atubolu mají za sebou spoustu těžkých zápasů v bundeslize.
Snažíte se po předchozích dvou ligových zápasech, kdy jste se Slavií a Jabloncem inkasovali celkem osm branek, pracovat především na kvalitnější defenzivě?
Pracujeme na zlepšení ve všech aspektech naší hry, s míčem i bez míče. Samozřejmě nejsme spokojení s tím, kolik inkasujeme branek, ale vždy jich chceme vstřelit víc než soupeř. Bude to o poctivosti každého hráče, protože náš soupeř hraje týmově a má vysokou individuální kvalitu. Bude důležité, jak budeme mít zorganizovanou a rychlou obranu po své ztrátě míče. A hlavně to bude o tom, jak budeme sami nebezpeční. Věřím, že to splníme. Tým má sebevědomí a kvalitu, tyhle zápasy umí hrát.
Těší vás, že se do sestavy pomalu vracejí zranění hráči?
Je velmi pozitivní, že se hráči uzdravují. Kromě Kopice, Palusky a Panoše je prakticky celý tým k dispozici. Je to šance, jak můžeme do zápasu v jeho průběhu vstoupit. Je důležité, aby všichni byli nachystaní tak, aby kdykoliv mohli naskočit a něco změnit, přinést něco nového.
Kapitán Matěj Vydra už je připravený hrát celé utkání?
Je připravený. Uvidíme, nechci naše taktické detaily prozrazovat. Patří rozhodně k hráčům, o kterých se bavíme. A jsou tam různé varianty.
Pokud dokážete uspět a získáte tři body, bude to obrovský krok k postupu do vyřazovací fáze. Díváte se na to i z tohoto pohledu?
Nekoukám se na tabulku. Ale ano, jsem si vědom, že to může být důležitý krok. Jsme připravení a věřím, že mužstvo má na to, aby tenhle duel zvládlo.
Ve Freiburgu v minulosti působili bývalí plzeňští hráči Darida či Pilař. Byli jste nějak v kontaktu?
Ne ne, nekomunikovali jsme spolu. Dnes není problém vidět různé zápasy, načíst si soupeře. I když tam působili, v kontaktu jsme s nimi nebyli.
Vypadá to, že terén na plzeňském stadionu bude velmi dobrý. Bude to rozdíl oproti víkendovému utkání v Jablonci?
V první řadě chci pochválit všechny lidi, kteří se zde v Plzni starají o terén. Uvidíte, že se dá i v takových podmínkách hřiště výborně připravit. Těšíme se. V Jablonci se hrálo na složitém terénu, ale i tak jsme si s tím poradili, hráli fotbal. Chci, abychom se i teď doma prezentovali kombinačně, rychlými akcemi.