Vydra je připravený. Věřím, že to s Freiburgem můžeme zvládnout, míní plzeňský trenér Hyský

Ervín Schulz
  18:56
Čeká ho třetí výzva v Evropské lize. A také souboj dvou neporažených týmů v soutěži. Po sladké výhře v Římě a domácí remíze s Fenerbahce povede ve čtvrtek kouč Martin Hyský fotbalisty Plzně proti Freiburgu, aktuálně jedenáctému týmu německé ligy. „Čeká nás vysoká kvalita, extrémně těžký soupeř. Není náhoda skončit v bundeslize na páté příčce a kvalifikovat se do pohárové Evropy,“ hlásil trenér Viktorie na předzápasové tiskové konferenci.
Fotogalerie3

Trenér Martin Hyský (v černém) v hloučku fotbalistů plzeňské Viktorie. | foto: ČTK

Plzeň se v tabulce soutěže dělí o osmé místo, Freiburg je druhý. Západočeši budou usilovat o první výhru nad německým soupeřem v evropských pohárech, vítězství by je zároveň hodně přiblížilo k postupu do jarní vyřazovací fáze. Utkání začíná v 18.45 hodin.

Freiburg o víkendu schytal debakl 2:6 na hřišti Bayernu. Jak to může s týmem zamávat?
S umístěním v bundeslize spokojení určitě nejsou. Ale je vidět, jak si váží hraní Evropské ligy. Tým se po odchodu trenéra Christiana Streicha mění, ale má spoustu zkušeností. Nyní spoléhá na hráče, kteří mají skvěle zvládnutý přechod do útoku. Jména možná nejsou tak známá, ale jsou to výborní, hladoví hráči. Adamu, hrotový útočník, a podhrotový Suzuki jsou vynikající s míčem i bez něj. Kapitán Günter nebo gólman Atubolu mají za sebou spoustu těžkých zápasů v bundeslize.

Snažíte se po předchozích dvou ligových zápasech, kdy jste se Slavií a Jabloncem inkasovali celkem osm branek, pracovat především na kvalitnější defenzivě?
Pracujeme na zlepšení ve všech aspektech naší hry, s míčem i bez míče. Samozřejmě nejsme spokojení s tím, kolik inkasujeme branek, ale vždy jich chceme vstřelit víc než soupeř. Bude to o poctivosti každého hráče, protože náš soupeř hraje týmově a má vysokou individuální kvalitu. Bude důležité, jak budeme mít zorganizovanou a rychlou obranu po své ztrátě míče. A hlavně to bude o tom, jak budeme sami nebezpeční. Věřím, že to splníme. Tým má sebevědomí a kvalitu, tyhle zápasy umí hrát.

Plzeňští fotbalisté trénují před zápasem s Freiburgem.

Těší vás, že se do sestavy pomalu vracejí zranění hráči?
Je velmi pozitivní, že se hráči uzdravují. Kromě Kopice, Palusky a Panoše je prakticky celý tým k dispozici. Je to šance, jak můžeme do zápasu v jeho průběhu vstoupit. Je důležité, aby všichni byli nachystaní tak, aby kdykoliv mohli naskočit a něco změnit, přinést něco nového.

Kapitán Matěj Vydra už je připravený hrát celé utkání?
Je připravený. Uvidíme, nechci naše taktické detaily prozrazovat. Patří rozhodně k hráčům, o kterých se bavíme. A jsou tam různé varianty.

Pokud dokážete uspět a získáte tři body, bude to obrovský krok k postupu do vyřazovací fáze. Díváte se na to i z tohoto pohledu?
Nekoukám se na tabulku. Ale ano, jsem si vědom, že to může být důležitý krok. Jsme připravení a věřím, že mužstvo má na to, aby tenhle duel zvládlo.

Přijde Sigma o střelce? Plzeň avizovala návrat Vašulína, může si ho bezplatně vzít

Ve Freiburgu v minulosti působili bývalí plzeňští hráči Darida či Pilař. Byli jste nějak v kontaktu?
Ne ne, nekomunikovali jsme spolu. Dnes není problém vidět různé zápasy, načíst si soupeře. I když tam působili, v kontaktu jsme s nimi nebyli.

Vypadá to, že terén na plzeňském stadionu bude velmi dobrý. Bude to rozdíl oproti víkendovému utkání v Jablonci?
V první řadě chci pochválit všechny lidi, kteří se zde v Plzni starají o terén. Uvidíte, že se dá i v takových podmínkách hřiště výborně připravit. Těšíme se. V Jablonci se hrálo na složitém terénu, ale i tak jsme si s tím poradili, hráli fotbal. Chci, abychom se i teď doma prezentovali kombinačně, rychlými akcemi.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

5. kolo

PAOK Soluň vs. Brann Bergen //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.54
  • 4.36
  • 6.04
FC Viktoria Plzeň vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 3.30
  • 3.45
  • 2.30
Ludogorec Razgrad vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 4.96
  • 3.72
  • 1.74
Lille vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.53
  • 4.44
  • 6.01
Feyenoord Rotterdam vs. Celtic Glasgow //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.75
  • 4.13
  • 4.36
Fenerbahce Istanbul vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.59
  • 4.47
  • 5.27
FC Porto vs. OGC Nice //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.41
  • 4.84
  • 7.80
Aston Villa vs. Young Boys Bern //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.21
  • 7.13
  • 12.40
AS Řím vs. FC Midtjylland //www.idnes.cz/sport
27.11. 18:45
  • 1.47
  • 4.69
  • 6.51
Glasgow Rangers vs. SC Braga //www.idnes.cz/sport
27.11. 21:00
  • 3.27
  • 3.47
  • 2.22
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC MidtjyllandMidtjylland 4 4 0 0 11:3 12
2. FreiburgFreiburg 4 3 1 0 8:3 10
3. FerencvárosFerencváros 4 3 1 0 8:4 10
4. Celta VigoCelta Vigo 4 3 0 1 9:4 9
5. SC BragaBraga 4 3 0 1 8:4 9
6. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 6:2 9
7. Olympique LyonLyon 4 3 0 1 5:2 9
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 2 2 0 6:2 8
9. Real BetisBetis 4 2 2 0 6:2 8
10. PAOK SoluňPAOK 4 2 1 1 9:6 7
11. Brann BergenBrann 4 2 1 1 5:2 7
12. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 4 2 1 1 7:6 7
13. KRC GenkGenk 4 2 1 1 5:4 7
14. FC PortoPorto 4 2 1 1 4:4 7
15. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 4 2 1 1 4:4 7
16. Panathinaikos AtényPanathinaikos 4 2 0 2 7:6 6
17. FC BasilejBasilej 4 2 0 2 6:5 6
18. AS ŘímAS Řím 4 2 0 2 5:4 6
19. LilleLille 4 2 0 2 6:6 6
20. StuttgartStuttgart 4 2 0 2 4:4 6
21. Go Ahead EaglesGA Eagles 4 2 0 2 4:5 6
22. Young Boys BernYoung Boys 4 2 0 2 6:10 6
23. NottinghamNottingham 4 1 2 1 6:5 5
24. BoloňaBoloňa 4 1 2 1 3:3 5
25. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 4 1 1 2 3:5 4
25. Sturm GrazSturm Graz 4 1 1 2 3:5 4
27. Celtic GlasgowCeltic 4 1 1 2 4:7 4
28. Red Bull SalcburkRB Salcburk 4 1 0 3 4:6 3
29. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 3:6 3
30. Ludogorec RazgradLudogorec 4 1 0 3 5:9 3
31. FCSBFCSB 4 1 0 3 3:7 3
32. FC UtrechtUtrecht 4 0 1 3 1:5 1
33. Malmö FFMalmö 4 0 1 3 2:7 1
34. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 4 0 1 3 1:8 1
35. OGC NiceNice 4 0 0 4 4:9 0
36. Glasgow RangersRangers 4 0 0 4 1:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Vydra je připravený. Věřím, že to s Freiburgem můžeme zvládnout, míní plzeňský trenér Hyský

Trenér Martin Hyský (v černém) v hloučku fotbalistů plzeňské Viktorie.

Čeká ho třetí výzva v Evropské lize. A také souboj dvou neporažených týmů v soutěži. Po sladké výhře v Římě a domácí remíze s Fenerbahce povede ve čtvrtek kouč Martin Hyský fotbalisty Plzně proti...

26. listopadu 2025  18:56

Pomsta za Hapala? Sigma jde na Celje. Soupeř už umí jen vyhrávat, tvrdí Janotka

Fotbalisté Sigmy trénují před čtvrtečním zápasem s Celje.

Olomouckou Sigmu čeká čtvrté utkání skupinové fáze fotbalové Konferenční ligy. Ve čtvrtek v 18.45 se na domácím hřišti představí proti slovinskému týmu NK Celje. Oba týmy se momentálně nachází ve...

26. listopadu 2025  18:34

ONLINE: Monako hraje s Pafosem, v akci i Kodaň. Pak šlágr Arsenal - Bayern či PSG

Sledujeme online
Kapitán Pafosu David Goldar (vpravo) oslavuje výhru nad Villarrealem.

Středeční porce utkání pátého kola základní fáze Ligy mistrů nabízí velké souboje. Ještě předtím hraje Monako s Pafosem a Kodaň s Kajratem Almaty. Pak půjde do akce Arsenal proti Bayernu nebo PSG...

26. listopadu 2025  18:30

Olomouc - Celje v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Momentka z duelu Konferenční ligy mezi Olomoucí a Rakówem Čenstochová.

Dalším soupeřem olomouckých fotbalistů v Konferenční lize je NK Celje. Slovinský tým sice nemá v Evropě tak zvučné jméno, ale je velmi nebezpečný a ve skvělé formě. Kde můžete zápas 4. kola ligové...

26. listopadu 2025  17:47

Trenér Legie: Neprožíváme nejlepší chvíle, ale problémy má i Sparta

Iňaki Astiz, kouč fotbalistů Legie Varšava.

Iňaki Astiz očekává ve čtvrtečním 4. kole Konferenční ligy se Spartou intenzivní zápas. Dočasný trenér fotbalistů Legie Varšava si uvědomuje, že jeho tým nezažívá nejlepší období, také Pražané mají...

26. listopadu 2025  16:36

Legia Varšava - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína.

Fotbalisté Sparty se ve 4. kole ligové fáze Konferenční ligy představí v Polsku. Na hřišti Legie Varšava potřebují zabrat, po třech zápasech mají na kontě čtyři body. Kde můžete zápas sledovat živě i...

26. listopadu 2025  16:30

Plzeň - Freiburg v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu.

Fotbalisté Plzně si zatím vedou v Evropské lize skvěle. Na kontě mají dvě výhry a dvě remízy. V 5. kole doma vyzvou v soutěži rovněž neporažený Freiburg. Kde můžete zápas sledovat živě i další...

26. listopadu 2025  15:32

Podmínka za triko s nacistickými nápisy na fotbale. Fanoušek zaplatí i pokutu

Plzeňský okresní soud potrestal Víta Vavrocha za triko s nacistickými a...

Podmínku a pokutu 40 tisíc korun vyměřil ve středu plzeňský soud Vítu Varochovi, který loni v tričku s nacistickými a protižidovskými nápisy přišel na domácí fotbalové utkání mezi plzeňskou Viktorií...

26. listopadu 2025  15:04

Ruku natáhl až k Bratislavě. Španělská média velebí Staňka, soupeř prý bez práce

Slávista Michal Sadílek bojuje s vyraženým dechem.

Za ubojovaný bod vděčí slávističtí fotbalisté podle španělského tisku hlavně brankáři Jindřichu Staňkovi. „Naopak hostující brankář Unai Simón byl po většinu zápasu pouhým divákem,“ glosoval list...

26. listopadu 2025  12:52

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

26. listopadu 2025  11:19

Schick zmrazil Manchester a Guardiola se kál: Udělat tolik změn byla chyba

Český útočník Patrik Schick oslavuje trefu v Lize mistrů na Manchesteru City.

Jakmile hlavou na penaltě zamířil o zem přesně do spodního růžku, roztáhl český útočník Patrik Schick ruce a oslavil další trefu za Leverkusen ve fotbalové Lize mistrů. Tentokrát zmrazil Manchester...

26. listopadu 2025  11:16

A čekání nekončí, nejen v Lize mistrů. Slavia v pohárech už přes rok nezvítězila

Slávista Zafeiris se diví výroku hlavního rozhodčího

Jestli si někdo splnil úkol stoprocentně, tak on. Dlouho moc práce neměl, pak během pěti minut čapl tři góly. Třikrát se před ním zjevil šikovný záložník Navarro, třikrát ho Jindřich Staněk bravurně...

26. listopadu 2025  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.