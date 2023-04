Na finále Konferenční ligy v Praze půjde do prodeje jen tři tisíce lístků

UEFA přidělila fanouškům včetně obou účastníků finále 13 tisíc vstupenek, zbytek z kapacity 19 370 míst v Edenu využije evropská fotbalová unie pro své potřeby. O držitelích tří tisícovek lístků z volného prodeje rozhodne los, zájemci se mohou do pátku do 14:00 hlásit na webu UEFA. Ceny vstupenek jsou 25 eur (587 korun), 45 eur (1056 korun), 85 (1995 korun) a 125 eur (2934 korun).

Přípravy na finále podle předsedy Fotbalové asociace ČR Petra Fouska zdárně vrcholí.

„Výkonný výbor si asi naposledy vyslechl informace o přípravách finále. Další výkonný výbor proběhne týden před finále. Pro nás je nejdůležitější, že UEFA se stavem příprav vyjádřila spokojenost. Proběhla řada inspekcí ve velkých počtech z UEFA. Myslím, že z pohledu organizace, logistiky, bezpečnosti jsme dobře připraveni. Součástí je nějaký společenský program včetně účasti i politických špiček, bude tu vedení UEFA, národních svazů,“ řekl Fousek na tiskové konferenci po zasedání výkonného výboru FAČR.

Ve finále může dojít na souboj dvou týmů s českými hráči. Do semifinále se dostal West Ham se záložníkem Tomášem Součkem a obráncem Vladimírem Coufalem a v druhé dvojici je Fiorentina se středopolařem Antonínem Barákem.

„Kromě toho, že bychom si přáli pěkné počasí, čekáme už jen na to, které týmy se sem probojují. Pokud by se do finále probojovaly kluby s českými hráči, dalo by to finále další rozměr. Pro nás to není konečná. Věřím, že po zdařilém pořádání finále Konferenční ligy se budeme ucházet o další projekty,“ dodal Fousek, který byl nedávno zvolen do výkonného výboru UEFA.