Prodej balíčků na Slavii v Lize mistrů 2025/26:
Prodej balíčků na domácí zápasy Slavie v Lize mistrů bude probíhat čtvrtka 4. září do neděle 7. září. Slavia doma odehraje čtyři zápasy. Postupně vyzve Bodö/Glimt, Arsenal, Bilbao a Barcelonu.
|1. kolo
|Slavia – Bodö/Glimt
|středa 17. září, 18:45
|2. kolo
|Inter Milán – Slavia
|úterý 30. září, 21:00
|3. kolo
|Atalanta Bergamo – Slavia
|středa 22. října, 21:00
|4. kolo
|Slavia – Arsenal
|úterý 4. listopadu, 18:45
|5. kolo
|Slavia – Athletic Bilbao
|úterý 25. listopadu, 21:00
|6. kolo
|Tottenham Hotspur – Slavia
|úterý 9. prosince, 21:00
|7. kolo
|Slavia – Barcelona
|středa 21. ledna, 21:00
|8. kolo
|Pafos – Slavia
|středa 28. ledna, 21:00
- Balíčky na zápasy Slavie v Lize mistrů budou v prodeji pouze pro majitele permanentních vstupenek.
- Každý majitel permanentní vstupenky si může koupit výhodný balíček na místo své permanentní vstupenky.
|
Program Ligy mistrů: Slavia začíná doma proti Bodö/Glimt. Barcelonu má až v lednu
- Sleva na balíčky v jednotlivých kategoriích se pohybuje okolo 30 %.
- Balíčky na další místa nebudou v předprodeji ani ve volném prodeji.
- Balíčky zakoupíte přes aplikaci Slavia nebo na webu Ticketportal.
- Prodej balíčků nebude probíhat na pokladnách, pouze online.
Co lístky na jednotlivé zápasy?
- Na zápasy Ligy mistrů neplatí permanentní vstupenky.
- Pokud si majitel permanentní vstupenky nekoupí balíček lístků na všechny čtyři zápasy, bude mít své místo rezervováno pro možný nákup lístku před konkrétním zápasem.
- Pro nákup vstupenek na jednotlivá utkání budou mít majitelé permanentek 10% slevu z ceníku. Prodej lístků pro permanentkáře na jednotlivé zápasy bude spuštěn vždy zhruba 3 týdny před konkrétním utkáním.
Ceník balíčků na Slavii v Lize mistrů 2025/26
(po započtení 30% slevy pro permanentkáře):
|Kategorie
|Cena pro permanentkáře
|Kategorie A: 102, 103, 104, 113, 114, 115, 116, 117, 128, 129, 201, 202, 203, 204, 227, 228, 229
|9750 Kč
|Kategorie B: 111A, 111B, 111C, 112, 118, 127, 205, 206
|7600 Kč
|Kategorie Tribuna Sever: 105, 106, 107, 108, 109, 110
|7600 Kč
|Kategorie C: 122, 123, 124, 125, 126
|5400 Kč
|Sektor Rodiče a děti
|7600 Kč
|Osoby pohybující se na vozíku: H1, H4
|2600 Kč
|Doprovod osoby pohybující se na vozíku
|2600 Kč
Slevy:
Členové OP/FK - 10%
Studenti, senioři nad 63 let, držitelé průkazu ZTP - 20%
Děti (do 14 let včetně) - 50%
Ceník vstupenek na zápasy Ligy mistrů:
|Cenová kategorie
|Bodö/Glimt
|Bilbao
|Barcelona a Arsenal
|Kategorie A: 102, 103, 104, 113, 114, 115, 116, 117, 128, 129, 201, 202, 203, 204, 227, 228, 229
|2500 Kč (2400 Kč – SV)
|3000 Kč (2900 Kč – SV)
|3900 Kč (3700 Kč – SV)
|Kategorie B: 111A, 111B, 111C, 112, 118, 127, 205, 206
|2000 Kč (1900 Kč – SV)
|2300 Kč (2200 SV)
|3200 Kč (3000 Kč – SV)
|Kategorie tribuna sever: 105, 106, 107, 108, 109, 110
|2000 Kč
|2300 Kč
|3200 Kč
|Kategorie C: 122, 123, 124, 125, 126
|1500 Kč
|1600 Kč
|2500 Kč
|Osoby pohybující se na vozíku: H1, H4
|700 Kč
|800 Kč
|1200 Kč
|Doprovod osoby pohybující se na vozíku
|700 Kč
|800 Kč
|1200 Kč
* SV = místa se sníženým výhledem
Slevy:
Členové OP/FK - 10%
Studenti, senioři nad 63 let, držitelé průkazu ZTP - 20%
Děti - 50%
Sektory pro partnery a uzavřené sektory
Slavia musí některá místa povinně uvolnit partnerům UEFA (sektory 102, 129, 201, 202), v utkání proti Bodö/Glimt musí kvůli trestu dva sektory (106, 107) uzavřít. Fanoušci, kteří mají permanentku na tato sedadla, si mohou vybrat náhradní místa.