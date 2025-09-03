Vstupenky na Slavii v Lize mistrů 2025/26. Kdo je může získat a za kolik

Účast Slavie v ligové fázi fotbalové Ligy mistrů je sama o sobě skvělým důvodem k návštěvě Edenu. Mimořádně atraktivní soupeři, které český mistr přivítá, pak zájem fanoušků ještě násobí. Jakým způsobem bude probíhat prodej vstupenek a kolik budou stát? Vše najdete v našem přehledu.

Slávističtí fanoušci během posledního utkání sezony | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Prodej balíčků na Slavii v Lize mistrů 2025/26:

Prodej balíčků na domácí zápasy Slavie v Lize mistrů bude probíhat čtvrtka 4. září do neděle 7. září. Slavia doma odehraje čtyři zápasy. Postupně vyzve Bodö/Glimt, Arsenal, Bilbao a Barcelonu.

Rozpis zápasů Slavie v Lize mistrů
1. koloSlavia – Bodö/Glimtstředa 17. září, 18:45
2. koloInter Milán – Slaviaúterý 30. září, 21:00
3. koloAtalanta Bergamo – Slaviastředa 22. října, 21:00
4. koloSlavia – Arsenalúterý 4. listopadu, 18:45
5. koloSlavia – Athletic Bilbaoúterý 25. listopadu, 21:00
6. koloTottenham Hotspur – Slaviaúterý 9. prosince, 21:00
7. koloSlavia – Barcelonastředa 21. ledna, 21:00
8. koloPafos – Slaviastředa 28. ledna, 21:00
  • Balíčky na zápasy Slavie v Lize mistrů budou v prodeji pouze pro majitele permanentních vstupenek.
  • Každý majitel permanentní vstupenky si může koupit výhodný balíček na místo své permanentní vstupenky.

Program Ligy mistrů: Slavia začíná doma proti Bodö/Glimt. Barcelonu má až v lednu
  • Sleva na balíčky v jednotlivých kategoriích se pohybuje okolo 30 %.
  • Balíčky na další místa nebudou v předprodeji ani ve volném prodeji.
  • Balíčky zakoupíte přes aplikaci Slavia nebo na webu Ticketportal.
  • Prodej balíčků nebude probíhat na pokladnách, pouze online.

Co lístky na jednotlivé zápasy?

  • Na zápasy Ligy mistrů neplatí permanentní vstupenky.
  • Pokud si majitel permanentní vstupenky nekoupí balíček lístků na všechny čtyři zápasy, bude mít své místo rezervováno pro možný nákup lístku před konkrétním zápasem.
  • Pro nákup vstupenek na jednotlivá utkání budou mít majitelé permanentek 10% slevu z ceníku. Prodej lístků pro permanentkáře na jednotlivé zápasy bude spuštěn vždy zhruba 3 týdny před konkrétním utkáním.

Ceník balíčků na Slavii v Lize mistrů 2025/26
(po započtení 30% slevy pro permanentkáře):

KategorieCena pro permanentkáře
Kategorie A: 102, 103, 104, 113, 114, 115, 116, 117, 128, 129, 201, 202, 203, 204, 227, 228, 2299750 Kč
Kategorie B: 111A, 111B, 111C, 112, 118, 127, 205, 2067600 Kč
Kategorie Tribuna Sever: 105, 106, 107, 108, 109, 1107600 Kč
Kategorie C: 122, 123, 124, 125, 1265400 Kč
Sektor Rodiče a děti7600 Kč
Osoby pohybující se na vozíku: H1, H42600 Kč
Doprovod osoby pohybující se na vozíku2600 Kč

Slevy:
Členové OP/FK - 10%
Studenti, senioři nad 63 let, držitelé průkazu ZTP - 20%
Děti (do 14 let včetně) - 50%

Ceník vstupenek na zápasy Ligy mistrů:

Cenová kategorieBodö/GlimtBilbaoBarcelona a Arsenal
Kategorie A: 102, 103, 104, 113, 114, 115, 116, 117, 128, 129, 201, 202, 203, 204, 227, 228, 2292500 Kč (2400 Kč – SV)3000 Kč (2900 Kč – SV)3900 Kč (3700 Kč – SV)
Kategorie B: 111A, 111B, 111C, 112, 118, 127, 205, 2062000 Kč (1900 Kč – SV)2300 Kč (2200 SV)3200 Kč (3000 Kč – SV)
Kategorie tribuna sever: 105, 106, 107, 108, 109, 1102000 Kč2300 Kč3200 Kč
Kategorie C: 122, 123, 124, 125, 1261500 Kč1600 Kč2500 Kč
Osoby pohybující se na vozíku: H1, H4700 Kč800 Kč1200 Kč
Doprovod osoby pohybující se na vozíku700 Kč800 Kč1200 Kč

* SV = místa se sníženým výhledem

Slevy:
Členové OP/FK - 10%
Studenti, senioři nad 63 let, držitelé průkazu ZTP - 20%
Děti - 50%

Sektory pro partnery a uzavřené sektory

Slavia musí některá místa povinně uvolnit partnerům UEFA (sektory 102, 129, 201, 202), v utkání proti Bodö/Glimt musí kvůli trestu dva sektory (106, 107) uzavřít. Fanoušci, kteří mají permanentku na tato sedadla, si mohou vybrat náhradní místa.

