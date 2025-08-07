Stejný moment potkal ostravského kouče Pavla Hapala při víkendovém zápase české ligy s Duklou. A průběh byl u obou šéfů laviček obdobný.
Také Weiss doplatil na slovní útoky a gestikulace směrem k hlavnímu rozhodčímu, v tomto případě Serdaru Gözübüyükovi z Nizozemska.
Ten posléze v rychlém sledu vytáhl z kapsy nejprve dvě žluté karty, aby Weissovo vyloučení následně stvrdil i barvou červenou.
Slovenský trenér poté zamířil na hřiště směrem k arbitrovi, opět nešetřil gesty a rozlícení dal najevo i čtvrtému rozhodčímu u lajny. „Bu*eranti holandský,“ měl podle mikrofonů křičet. Zkušeného kouče musel uklidňovat jeden z členů realizačního týmu.
Weissovi tak velmi zhořkl návrat do Almaty. Právě celek z Kazachstánu vedl mezi lety 2012 až 2015, s klubem slavil dva triumfy v tamním poháru. I přesto se na další spolupráci nedohodl.
Po deseti letech se na známé místo vrátil, aby se Slovanem vybojoval co nejlepší pozici do odvety. Jenže to se mu nepovedlo.
Jeho tým totiž už v 65. minutě po dvou žlutých kartách během čtvrthodiny oslabil záložník Rahim Ibrahim. Bratislavský klub se dokázal bránit do 88. minuty, jenže pak způsobil penaltu Danylo Ignatěnko.
K pokutovému kopu se postavil teprve šestnáctiletý Dastan Satpajev. Talent, který už podepsal smlouvu s londýnskou Chelsea, kam přestoupí po dosažení plnoletosti.
Zatím válí v Almaty a s klíčovým momentem zápasu si poradil naprosto s přehledem, když poslal míč do levého horního růžku.
Na stadionu, kam dorazilo 23 tisíc diváků, tak mohla propuknout radost, kterou jen o chvíli později ještě umocnila Weissova frustrace a následné vyloučení.
Pro klub z hlavního slovenského města navíc mohlo být ještě hůře, trefa domácího Ricardinha ale nakonec neplatila. Výsledek 0:1 tak dává Slovanu do úterní odvety na Tehelném poli alespoň trochu příznivější pozici.
Obejít se ale bude muset bez vyloučených Ibrahima i kouče Weisse, který nebude moct být na lavičce.
„Emoce jsou u něj vždy velmi silné, v tomto zápase ještě o něco více. Určitě je mu to líto, já jsem ten první, kdo mu rozumí. Stejně jako já, i on by pro tým udělal všechno,“ uvedl po nevydařeném utkání kapitán Slovanu a trenérův syn Vladimír Weiss mladší.
Že je jeho otec emotivní, dokazují i situace z dřívějška. Například v březnu 2023 velmi ostře sepsul hráče po porážce se Žilinou.
„Člověk má jen jedno zdraví a s některými hráči se prostě nedá pracovat. Musím je tady přetrpět. Deset kluků maká na ostatní, kteří jen přežívají. Je moje chyba, že jim vůbec důvěřuju. Jestli budu trenérem dál, někteří od zítra už nebudou v kabině,“ nebral si tehdy servítky. Podobně se také vyjadřoval dokonce jen před pár dny.
Už dávno předtím si ale dokázal rozezlít fanoušky či média. To když se na mistrovství světa v roce 2010 vulgárně obul do novinářů, kteří kritizovali výkon jeho mužstva po porážce s Paraguayí.
Místo omluvy pak navíc později pokračoval s výčitkami směrem k žurnalistům. „Napjatou atmosféru jste vytvořili vy. A někteří z nás jsme se nechali unést,“ hlásil tehdy v Jihoafrické republice.
Unést se nechal i nyní v Kazachstánu. Napjatou atmosféru mu ale tentokrát nevytvořili lidé přítomní v tiskovém středisku, nýbrž verdikty sudích na hřišti.