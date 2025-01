16:00

Skoro by se chtělo říct, že má nejvyšší čas. Před měsícem mu bylo čtyřiadvacet. Česko už fotbalově dlouho přerůstá. Góly sází v lize, v Evropě i v reprezentaci. Vyptávají se na něj kluby z top evropských soutěží. Ale teď v zimě to ještě neklapne. Čtyři dny zbývají do konce přestupového okna, ve většině evropských zemí zaklapne o půlnoci z pondělka na úterý. A Pavel Šulc se na 99 procent z Plzně nikam stěhovat nebude.