Vitík slaví postup do osmifinále Evropské ligy, Lille rozhodlo až v prodloužení

  23:47
Martin Vitík byl ve čtvrtek jediným českým fotbalistou, který slavil postup do osmifinále Evropské ligy. Boloňa porazila norský Brann Bergen stejně jako v prvním zápase 1:0. Dál jdou navzdory překvapivým domácím prohrám také VfB Stuttgart a Nottingham Forest. Lille vyřadilo Crvenou zvezdu Bělehrad na jejím hřišti až gólem v prodloužení a také Genk potřeboval 120 minut, než po remíze 3:3 přešel přes Dinamo Záhřeb. Páteční los sestaví osmifinálové dvojice.
Bodö/Glimt se v úterý postaral o senzaci, když vyřadil Inter Milán z Ligy mistrů na jeho půdě. Druhý norský zástupce na Apeninském poloostrově ale na něj nenavázal. Jeho šance v Boloni povadly, když byl ještě v prvním poločase vyloučen Sörensen.

Vitík měl na konci první čtvrthodiny po rohovém kopu slibnou šanci, ale těsně minul branku. Pak dostal žlutou kartu a po hodině hry byl vystřídán. Vítězný gól vstřelil Portugalec Joao Mário, který přišel teprve na začátku února na hostování z Juventusu.

Trenér Stuttgartu Sebastian Hoeness nechal s vědomím tříbrankového náskoku z Glasgow odpočinout několik opor včetně nejlepšího střelce Maročana Chanúse, autora pěti branek. A nejspíš mu zatrnulo, když už po půlminutě hry McCowan vstřelil gól. To bylo ale ze strany Celtiku všechno, pak už jen jednou vystřelil na branku. Domácím tak ani nevadilo, že jim dva góly zrušil videorozhodčí kvůli ofsajdu.

Vlevo Finn Jeltsch (Stuttgart) v hlavičkovém souboji s Juniorem Adamuem ze Celtic Glasgow během utkání Evropské ligy.

Tomáš Čvančara při návratu na německou půdu, kde do ledna působil v Mönchengladbachu, přišel na trávník v dresu Celticu až v 55. minutě, ale vyřazení nezabránil. Skotský mistr neprožívá šťastné období, v ligové tabulce je až třetí a ani už druhá změna trenéra v této sezoně ho neprobudila.

Také Nottingham měl k dobru tři branky z Istanbulu a trenér Vítor Pereira nechal v odvetě na lavičce i nejlepšího střelce soutěže, sedmigólového Brazilce Jesuse. Ale Aktürkoglu rychle ukázal, že to Fenerbahce ještě nevzdalo.

V prvním poločase vykřesal naději, hned po změně stran si došel pro penaltu a sám ji proměnil v šestý gól v soutěži. Domácí se začali o postup bát a všechny opory musely na hřiště. Střídající Hudson-Odoi pak brankou na 1:2 vrátil anglickému týmu klid.

Kerem Akturkoglu (Fenerbahce) střílí úvodní gól v odvetě Evropské ligy na hřišti Nottinghamu.

Ferencváros byl jediným klubem, který ve čtvrtek musel doma dohánět ztrátu z prvního zápasu a izraelský záložník Kanichowsky ji rychle smazal. Po půlhodině přidal postupový gól Nor Zachariassen, který jen krátce předtím vystřídal zraněného Ötvöse.

V závěru se hosté dožadovali penalty, ale rozhodčí to po kontrole u videa odmítl. Filip Kaloč byl v týmu hostů jen na lavičce. Oba soupeři se v této sezoně utkali už popáté, v předkole Ligy mistrů i v ligové fázi Evropské ligy měl maďarský klub navrch.

Crvena zvezda Bělehrad si z Lille přivezla těsnou výhru, ale devětatřicetiletý Giroud už ve 4. minutě hlavičkou smazal ztrátu z domácího hřiště. Upevnil si tak pozici třetího nejstaršího střelce v soutěži. Starší byli jen Španěl Joaquín a Nor Hestad, ale i jejich rekordy jsou při formě francouzského mistra světa z roku 2018 v ohrožení.

Nathan Ngoy (Lille) slaví se spoluhráčem Benjaminem Andrem druhý gól svého týmu v odvetném zápase Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad.

Až v prodloužení vyběhl na hřiště belgický obránce Ngoy a hned rozhodl o postupu hostů. Vstřelil nejdůležitější gól své kariéry, dosud se trefil jen jednou ještě v belgické lize, a poslal Lille do osmifinále. V něm může dojít na francouzský souboj s Lyonem, který vyhrál ligovou část.

PAOK Soluň ještě nikdy nevyhrál soutěžní zápas ve Španělsku a nepovedlo se mu to ani ve Vigu. Brankář Jiří Pavlenka sice o víkendu o poločase vystřídal zraněného Tsiftsise, ale řecký gólman se dnes mezi tyče vrátil. Dlouho držel čisté konto, než ho překonal Švéd Swedberg a zpečetil postup, na který si domácí zadělali už před týdnem výhrou v Soluni 2:1.

Monsef Bakrar (Dinamo Záhřeb) oslavuje úvodní gól v odvetě Evropské ligy na hřišti Genku.

Dinamo Záhřeb oplatilo Genku na jeho hřišti v normální hrací době domácí prohru 1:3 především díky dvěma brankám Stojkoviče, ale na postup to nestačilo. Domácí zachránil před vyřazením Nigerijec Sor, bývalý hráč Baníku a Slavie, který se vrátil do základní sestavy po čtyřech týdnech.

V prodloužení dali další dvě branky, na druhé straně Stojkovič dostal červenou kartu za facku protihráči a Genk zůstal jediným belgickým zástupcem v pohárové Evropě.

Evropská liga
26. 2. 2026 21:00
Nottingham Nottingham : Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul 1:2 (0:1)

první zápas 3:0 - postupuje tým Nottingham

Góly:
68. Hudson-Odoi
Góly:
22. Aktürkoğlu
48. Aktürkoğlu
Sestavy:
Ortega – Hutchinson, Cunha, Murillo (46. Aina), Morato, Williams – N. Domínguez (84. Gibbs-White), Yates (C) (46. I. Sangaré), Anderson, McAtee (46. Hudson-Odoi) – Lucca (46. Jesus).
Sestavy:
Çetin – Müldür, Guendouzi, Demir, Brown (76. Mercan) – Aydın (63. Asensio), Yüksek (C), Kanté – Nene (46. Semedo), Cherif (76. Ekici), Aktürkoğlu.
Náhradníci:
Gunn, Willows – Ndoye, Bakwa, Milenković, Abbott.
Náhradníci:
Biterge, Ceylan – Üregen.
Žluté karty:
40. Lucca
Žluté karty:

Rozhodčí: Mariani – Bindoni, Tegoni (ITA)

Evropská liga
26. 2. 2026 21:00
Celta Vigo Celta Vigo : PAOK Soluň PAOK Soluň 1:0 (0:0)

první zápas 2:1 - postupuje tým Celta Vigo

Góly:
63. Swedberg
Góly:
Sestavy:
Radu – Rodríguez, Starfelt, Alonso (89. Domínguez) – Rueda, Vecino, Moriba (46. Román), Carreira – Aspas /C/ (67. Jutglà), Iglesias (77. López), Swedberg (77. El Abdellaoui).
Sestavy:
Tsiftsis – Kenny, Kędziora /C/, Michailidis, Rahman – Ozdojev, Zafeiris – Sánchez, Bianco (64. Camara), Chatsidis (74. Taylor) – Giakoumakis (80. Jeremejeff).
Náhradníci:
Villar – Aidoo, Fernández, Ristić, Mingueza, Álvarez, Núñez.
Náhradníci:
Monastirlis, Nikolakoulis – Vogliacco, Thymianis, Berdos, Dunga.
Žluté karty:
40. Moriba
Žluté karty:

Rozhodčí: Guida – Peretti, Perrotti (ITA)

Počet diváků: 20449

Evropská liga
26. 2. 2026 18:45
Stuttgart Stuttgart : Celtic Glasgow Celtic Glasgow 0:1 (0:1)

první zápas 4:1 - postupuje tým Stuttgart

Góly:
Góly:
1. McCowan
Sestavy:
Nübel – Vagnoman, Jeltsch, Jaquez (72. Hendriks), Mittelstädt – Karazor (C), Andrés (64. Stiller) – Búanání (85. el-Chanús), Tomás (64. Demirović), Leweling (46. Führich) – Undav.
Sestavy:
Sinisalo – Donovan (55. Ralston), Trusty, Murray, Saracchi – Jang Hjon-čun (68. Nygren), McGregor (C), Hatate (78. Iheanacho) – Maeda, Adamu (55. Čvančara), McCowan (68. Tounekti).
Náhradníci:
Bredlow, Hellstern – Al-Dakhil, Assignon, Nartey, Ćatović.
Náhradníci:
Schmeichel – Scales, Bernardo, Forrest, Mcardle, Tierney, Hatton.
Žluté karty:
Žluté karty:
45. Donovan

Rozhodčí: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo (vš. BIH)

Evropská liga
26. 2. 2026 18:45
Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad : Lille Lille 0:2P (0:1)

první zápas 1:0 - postupuje tým Lille

Góly:
Góly:
4. Giroud
99. Ngoy
Sestavy:
Matheus – Eraković, Rodrigão (104. Owusu), Uchenna (46. Veljković) – Sol Jong-u, Händel (71. Elšnik), Krunić (C), Tiknizjan (106. Avdić) – Kostov (104. Katai), B. Duarte – Enem (46. Arnautović).
Sestavy:
Özer – Santos (94. Ngoy), Mándí, Mbemba, Perraud (106. Verdonk) – André (C), Bouaddi – Perrin (71. Correia), Haraldsson (94. Mukau), Fernandez-Pardo – Giroud.
Náhradníci:
Glazer, Draskić – Bajo, Zarić, Gudelj.
Náhradníci:
Bodart, Lanssade – bin Tálib, N. Edjouma, Diaoune, Goffi, Boussadia.
Žluté karty:
36. Uchenna, 68. Händel, 120+1. Avdić
Žluté karty:
52. Bouaddi

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn (ENG).

Počet diváků: 46477

Evropská liga
26. 2. 2026 21:00
Boloňa Boloňa : Brann Bergen Brann Bergen 1:0 (0:0)

první zápas 1:0 - postupuje tým Boloňa

Góly:
57. João Mário
Góly:
Sestavy:
Skorupski – João Mário, Lucumi, Vitík (61. Orsolini), Zortea – Moro (79. B. Domínguez), Freuler (73. Odgaard), L. Ferguson (C) – J. Rowe, S. Castro (79. Sohm), Bernardeschi (61. Casale).
Sestavy:
Dyngeland – De Roeve, Knudsen, N. Boakye, Soltvedt (85. Dragsnes) – K. Ingason (60. Pedersen), Sørensen, Myhre – Mathisen (73. Holten), N. Holm (85. Finne), Thorsteinsson (73. Haaland).
Náhradníci:
Pessina, Ravaglia – Baroncioni, Cambiaghi, Dallinga, Heggem, Pobega.
Náhradníci:
Klausen, Vidtun Nilsen – Eikrem, Lægreid, Remmem, Sande, Wassberg.
Žluté karty:
28. Vitík, 40. Bernardeschi, 80. Orsolini
Žluté karty:
78. Holten
Červené karty:
Červené karty:
37. Sørensen

Rozhodčí: Benoît Bastien – Hicham Zakrani, Aurélien Berthomieu

Evropská liga
26. 2. 2026 21:00
KRC Genk KRC Genk : Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb 3:3P (0:1)

první zápas 3:1 - postupuje tým KRC Genk

Góly:
51. Sor
101. Perez Vinlöf (vla.)
114. Heymans
Góly:
45+2. Bakrar
57. Stojković
75. Stojković
Sestavy:
T. Lawal – el-Wáhdí, Sadick, Smets, Kayembe (62. Medina) – Itō (102. Steuckers), Heynen (C), Bangoura (81. Sattlberger), Heymans – Sor (102. Adedeji-Sternberg), Mirisola (62. Bibout).
Sestavy:
Livaković – Valinčić, Galešić (117. Zebić), McKenna, Goda (66. Perez Vinlöf) – Stojković, Mišić (C) (117. Šunta), Zajc (105+1. Soldo) – Topić (74. Lisica), Vidović (74. C. Varela), Bakrar.
Náhradníci:
Van Crombrugge, Mounganga – Nkuba, Jokojama, Palacios, Erabi.
Náhradníci:
Nevistić, Filipović – Mikić.
Žluté karty:
17. Kayembe, 53. Heymans
Žluté karty:
31. Galešić, 104. Zajc, 107. Mišić
Červené karty:
Červené karty:
104. Stojković

Rozhodčí: Zwayer – Kempter, Dietz (GER)

Evropská liga
26. 2. 2026 18:45
Ferencváros Ferencváros : Ludogorec Razgrad Ludogorec Razgrad 2:0 (2:0)

první zápas 1:2 - postupuje tým Ferencváros

Góly:
14. Kanichowsky
30. Zachariassen
Góly:
Sestavy:
Gróf – I. Cissé (C) (68. Szalai), Raemaekers, M. Gómez – Makreckis, Kanichowsky, Abú Fání (68. Romão), Ötvös (17. Zachariassen), Cadu – Joseph (90+3. Madarász), Yusuf.
Sestavy:
Bonmann – Son, Nachmias, Verdon, Nedjalkov (C) (90. Andersson) – Stanić, Naressi (79. Čočev), D. Duarte – C. Vidal (66. Seco), Duah, Marcus (66. Tekpetey).
Náhradníci:
Toth, Á. Varga – Gruber, Keïta, Kovačević, Lakatos, Levi, Nagy.
Náhradníci:
Padt, Stoimenov – Ivanov, Kaloč, Nogueira De Oliveira.
Žluté karty:
9. Kanichowsky, 51. Raemaekers, 75. M. Gómez, 80. Gróf, 90+3. Joseph
Žluté karty:
31. Naressi, 74. Stanić, 81. Nedjalkov

Rozhodčí: Kavanagh (ENG) – Cook (ENG), Hussin (ENG)

Počet diváků: 17989

