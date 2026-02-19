Vitík pomohl Boloni k vítěznému vstupu do vyřazovací fáze Evropské ligy

Fotbalisté Boloni s obráncem Martinem Vitíkem v sestavě vyhráli v prvním utkání úvodního vyřazovacího kola Evropské ligy na hřišti Brannu Bergen 1:0. Třiadvacetiletý český reprezentant nastoupil do třetího soutěžního zápasu po sobě a znovu odehrál celých 90 minut.
Fotogalerie3

Fotbalisté Boloni slaví vítězství nad Brannem Bergen v prvním utkání úvodního vyřazovacího kola Evropské ligy | foto: Reuters

O cenné výhře aktuálně osmého týmu italské ligy rozhodl už v deváté minutě Castro. Boloňa si díky tomu vytvořila výhodnou pozici do domácí odvety, která se odehraje za týden. Zároveň zastavila sérii tří soutěžních porážek.

Výrazně k postupu nakročil Nottingham Forest po výhře 3:0 na hřišti Fenerbahce Istanbul, gólem a asistencí se na úspěchu podílel Jesus. Na lavičce anglického mužstva si odbyl vítězný debut portugalský trenér Pereira, který je už čtvrtým koučem Nottinghamu v této sezoně.

Fotbalisté Nottinghamu slaví gól v utkání s Fenerbahce Istanbul v prvním utkání úvodního vyřazovacího kola Evropské ligy

Blízko osmifinále je i Genk, belgický celek triumfoval na stadionu Dinama Záhřeb 3:1, dvěma trefami k tomu přispěl Maročan Wáhdí. Venkovní duel zvládla i Celta Vigo díky výhře 2:1 na hřišti PAOK Soluň.

Od 21:00 jsou na programu další čtyři zápasy. Viktoria Plzeň se představí v Aténách proti Panathinaikosu. Celtic Glasgow v sestavě s útočníkem Tomášem Čvančarou čeká doma Stuttgart.

Evropská liga
19. 2. 2026 21:00
zápas probíhá
Celtic Glasgow Celtic Glasgow : Stuttgart Stuttgart 1:2 (1:2)
Góly:
21. Nygren
Góly:
15. el-Chanús
28. el-Chanús
Sestavy:
Schmeichel – Araujo, Trusty, Scales, Tierney – Bernardo, McGregor (C), Nygren – Maeda, Čvančara, Tounekti.
Sestavy:
Nübel – Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks – Karazor (C), Stiller – el-Chanús, Undav, Leweling – Demirović.
Náhradníci:
Sinisalo, Doohan – Donovan, Forrest, Hatate, Iheanacho, McCowan, Murray, Ralston, Saracchi, Jang Hjon-čun, Adamu.
Náhradníci:
Bredlow, Hellstern – Al-Dakhil, Andrés, Assignon, Búanání, Führich, Jaquez, Mittelstädt, Nartey, Tomás.

Rozhodčí: Lambrechts – Hillaert, Monteny (vš. BEL)

Evropská liga
19. 2. 2026 18:45
Fenerbahce Istanbul Fenerbahce Istanbul : Nottingham Nottingham 0:3 (0:2)
Góly:
Góly:
21. Murillo
43. Jesus
50. Gibbs-White
Sestavy:
Ederson – Semedo, Škriniar (C) (26. Söyüncü), Oosterwolde, Müldür (46. Mercan) – Guendouzi, Talisca (61. Yüksek), Kanté (76. Fred) – Asensio, Cherif, Aktürkoğlu (46. Nene).
Sestavy:
Ortega – Aina, Milenković, Murillo, Williams – Anderson (67. N. Domínguez), I. Sangaré – Hudson-Odoi (83. McAtee), Gibbs-White (C) (67. Yates), Hutchinson (61. Ndoye) – Jesus (61. Lucca).
Náhradníci:
Çetin, Biterge – Brown, Demir, Ekici, Aydın.
Náhradníci:
Gunn, Willows – Morato, Cunha, Bakwa, Abbott.
Žluté karty:
9. Škriniar, 41. Tedesco (trenér), 69. Oosterwolde, 78. Söyüncü, 90+1. Fred
Žluté karty:

Rozhodčí: Schärer – De Almeida, Erni (vš. SUI)

Evropská liga
19. 2. 2026 18:45
Dinamo Záhřeb Dinamo Záhřeb : KRC Genk KRC Genk 1:3 (1:2)
Góly:
44. Beljo
Góly:
15. Heynen
21. el-Wáhdí
90. el-Wáhdí
Sestavy:
Livaković – Valinčić, S. Domínguez, McKenna, Perez Vinlöf – Stojković (79. Soldo), Mišić (C), Zajc (71. Vidović) – Topić (71. Lisica), Beljo (79. Bakrar), Hoxha (71. C. Varela).
Sestavy:
Lawal – el-Wáhdí, Smets, Sadick, Kayembe – Heymans, Steuckers (70. Bangoura), Heynen (C) – Itō (70. Sor), Bibout (60. Mirisola), Karetsas (88. Adedeji-Sternberg).
Náhradníci:
Filipović – Galešić, Goda, Horvát, Théophile-Catherine.
Náhradníci:
Doucoure, Van Crombrugge – Erabi, Medina, Nkuba, Palacios, Sattlberger.
Žluté karty:
34. Beljo, 56. Zajc
Žluté karty:

Rozhodčí: Meler – Özkara, Uyarcan (TUR)

Evropská liga
19. 2. 2026 18:45
Brann Bergen Brann Bergen : Boloňa Boloňa 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
9. S. Castro
Sestavy:
Dyngeland – De Roeve, Knudsen (C), N. Boakye, Soltvedt (79. Dragsnes) – Ingason (69. Pedersen), Sørensen, Myhre – Mathisen (79. Finne), N. Holm, Thorsteinsson (79. Haaland).
Sestavy:
Skorupski – Zortea, Vitík, Lucumi, J. Miranda – Moro (75. Pobega), Freuler, L. Ferguson (C) (75. Sohm) – Bernardeschi (46. Orsolini), Cambiaghi (87. J. Rowe) – S. Castro (46. Dallinga).
Náhradníci:
Klausen, Vidtun Nilsen – Eikrem, Remmem, Sande, Holten.
Náhradníci:
Pessina, Ravaglia – Casale, B. Domínguez, Heggem, Odgaard, João Mário.
Žluté karty:
30. N. Boakye
Žluté karty:
14. Bernardeschi

Rozhodčí: Obrenovič (SVN) – Praprotnik (SVN), Klančnik (SVN)

Evropská liga
19. 2. 2026 21:00
zápas probíhá
Lille Lille : Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
45+1. Uchenna
Sestavy:
Özer – Bouaddi, Mándí, Ngoy, Perraud – Mukau, André (C) – Perrin, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo.
Sestavy:
Matheus – Eraković, Uchenna, Rodrigão – Sol Jong-u, Händel, Krunić (C), Tiknizjan – B. Duarte, Lučić – Enem.
Náhradníci:
Bodart, Lanssade – bin Tálib, Giroud, Mbemba, Edjouma, Santos, Verdonk, Diaoune, Goffi, Baret, Boussadia.
Náhradníci:
Glazer, Draskić – Bajo, Katai, Veljković, Kostov, Stanković, Owusu, Zarić, Gudelj, Avdić, Arnautović.
Žluté karty:
40. Mukau
Žluté karty:
37. Stanković (hlavní trenér)

Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Kempter (GER).

Evropská liga
19. 2. 2026 21:00
zápas probíhá
Ludogorec Razgrad Ludogorec Razgrad : Ferencváros Ferencváros 1:1 (1:1)
Góly:
24. Duah
Góly:
27. Yusuf
Sestavy:
Bonmann – Son, Almeida, Verdon, Nedjalkov (C) – Nogueira De Oliveira, D. Duarte, C. Vidal, Naressi – Duah, Stanić.
Sestavy:
Gróf – Gómez, I. Cissé (C), Raemaekers – Makreckis, Kanichowsky, Abú Fání, Ötvös, Cadu – Kovačević, Yusuf.
Náhradníci:
Padt, Christov – Andersson, Čočev, Kaloč, Tekpetey, Nachmias, Marcus, Penev, Jordanov, Ivanov, Seco.
Náhradníci:
Á. Varga, Toth – Keïta, Levi, Zachariassen, Szalai, Gruber, O'Dowda, Romão, Madarász, Joseph, Nagy.
Žluté karty:
4. Nogueira De Oliveira
Žluté karty:
38. Abú Fání

Rozhodčí: Tobias Stieler (GER) – Lasse Koslowski (GER), Mark Borsch (GER)

Evropská liga
19. 2. 2026 18:45
PAOK Soluň PAOK Soluň : Celta Vigo Celta Vigo 1:2 (0:2)
Góly:
77. Jeremejeff
Góly:
34. Aspas
43. Swedberg
Sestavy:
Tsiftsis – Jonjoe Kenny, Vogliacco (67. Michailidis), Lovren, G. Taylor (67. Rahman) – Mady Camara (67. Chatsidis), Ozdojev – A. Živković (C), Zafeiris, Taison – Jeremejeff.
Sestavy:
Radu – J. Rodríguez, Starfelt, Alonso, Carreira – Mingueza (61. Rueda), Román (86. Vecino), Moriba – Aspas (C) (66. F. López), Iglesias (61. Jutglà), Swedberg (66. H. Álvarez).
Náhradníci:
Monastirlis, Pavlenka – Berdos, Bianco, Kędziora, Mythou, Thymianis, Sánchez.
Náhradníci:
I. Villar – C. Domínguez, P. Durán, El Abdellaoui, Fernández, Lago, Ristić.
Žluté karty:
90. A. Živković
Žluté karty:
67. H. Álvarez, 72. Rueda

Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor (vš. SVK)

Počet diváků: 20448

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 8 7 0 1 18:5 21
2. Aston VillaAston Villa 8 7 0 1 14:6 21
3. FC MidtjyllandMidtjylland 8 6 1 1 18:8 19
4. Real BetisBetis 8 5 2 1 13:7 17
5. FC PortoPorto 8 5 2 1 13:7 17
6. SC BragaBraga 8 5 2 1 11:5 17
7. FreiburgFreiburg 8 5 2 1 10:4 17
8. AS ŘímAS Řím 8 5 1 2 13:6 16
9. KRC GenkGenk 8 5 1 2 11:7 16
10. BoloňaBoloňa 8 4 3 1 14:7 15
11. StuttgartStuttgart 8 5 0 3 15:9 15
12. FerencvárosFerencváros 8 4 3 1 12:11 15
13. NottinghamNottingham 8 4 2 2 15:7 14
14. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 3 5 0 8:3 14
15. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 8 4 2 2 7:6 14
16. Celta VigoCelta Vigo 8 4 1 3 15:11 13
17. PAOK SoluňPAOK 8 3 3 2 17:14 12
18. LilleLille 8 4 0 4 12:9 12
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 8 3 3 2 10:7 12
20. Panathinaikos AtényPanathinaikos 8 3 3 2 11:9 12
21. Celtic GlasgowCeltic 8 3 2 3 13:15 11
22. Ludogorec RazgradLudogorec 8 3 1 4 12:15 10
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 8 3 1 4 12:16 10
24. Brann BergenBrann 8 2 3 3 9:11 9
25. Young Boys BernYoung Boys 8 3 0 5 10:16 9
26. Sturm GrazSturm Graz 8 2 1 5 5:11 7
27. FCSBFCSB 8 2 1 5 9:16 7
28. Go Ahead EaglesGA Eagles 8 2 1 5 6:14 7
29. Feyenoord RotterdamFeyenoord 8 2 0 6 11:15 6
30. FC BasilejBasilej 8 2 0 6 9:13 6
31. Red Bull SalcburkRB Salcburk 8 2 0 6 10:15 6
32. Glasgow RangersRangers 8 1 1 6 5:14 4
33. OGC NiceNice 8 1 0 7 7:15 3
34. FC UtrechtUtrecht 8 0 1 7 5:15 1
35. Malmö FFMalmö 8 0 1 7 4:15 1
36. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

