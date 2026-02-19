Vitík pomohl Boloni k vítěznému vstupu do vyřazovací fáze Evropské ligy

O cenné výhře aktuálně osmého týmu italské ligy rozhodl už v deváté minutě Castro. Boloňa si díky tomu vytvořila výhodnou pozici do domácí odvety, která se odehraje za týden. Zároveň zastavila sérii tří soutěžních porážek.
Výrazně k postupu nakročil Nottingham Forest po výhře 3:0 na hřišti Fenerbahce Istanbul, gólem a asistencí se na úspěchu podílel Jesus. Na lavičce anglického mužstva si odbyl vítězný debut portugalský trenér Pereira, který je už čtvrtým koučem Nottinghamu v této sezoně.
Blízko osmifinále je i Genk, belgický celek triumfoval na stadionu Dinama Záhřeb 3:1, dvěma trefami k tomu přispěl Maročan Wáhdí. Venkovní duel zvládla i Celta Vigo díky výhře 2:1 na hřišti PAOK Soluň.
Od 21:00 jsou na programu další čtyři zápasy. Viktoria Plzeň se představí v Aténách proti Panathinaikosu. Celtic Glasgow v sestavě s útočníkem Tomášem Čvančarou čeká doma Stuttgart.
21. Nygren
15. el-Chanús
28. el-Chanús
Schmeichel – Araujo, Trusty, Scales, Tierney – Bernardo, McGregor (C), Nygren – Maeda, Čvančara, Tounekti.
Nübel – Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Hendriks – Karazor (C), Stiller – el-Chanús, Undav, Leweling – Demirović.
Sinisalo, Doohan – Donovan, Forrest, Hatate, Iheanacho, McCowan, Murray, Ralston, Saracchi, Jang Hjon-čun, Adamu.
Bredlow, Hellstern – Al-Dakhil, Andrés, Assignon, Búanání, Führich, Jaquez, Mittelstädt, Nartey, Tomás.
Rozhodčí: Lambrechts – Hillaert, Monteny (vš. BEL)
21. Murillo
43. Jesus
50. Gibbs-White
Ederson – Semedo, Škriniar (C) (26. Söyüncü), Oosterwolde, Müldür (46. Mercan) – Guendouzi, Talisca (61. Yüksek), Kanté (76. Fred) – Asensio, Cherif, Aktürkoğlu (46. Nene).
Ortega – Aina, Milenković, Murillo, Williams – Anderson (67. N. Domínguez), I. Sangaré – Hudson-Odoi (83. McAtee), Gibbs-White (C) (67. Yates), Hutchinson (61. Ndoye) – Jesus (61. Lucca).
Çetin, Biterge – Brown, Demir, Ekici, Aydın.
Gunn, Willows – Morato, Cunha, Bakwa, Abbott.
9. Škriniar, 41. Tedesco (trenér), 69. Oosterwolde, 78. Söyüncü, 90+1. Fred
Rozhodčí: Schärer – De Almeida, Erni (vš. SUI)
44. Beljo
15. Heynen
21. el-Wáhdí
90. el-Wáhdí
Livaković – Valinčić, S. Domínguez, McKenna, Perez Vinlöf – Stojković (79. Soldo), Mišić (C), Zajc (71. Vidović) – Topić (71. Lisica), Beljo (79. Bakrar), Hoxha (71. C. Varela).
Lawal – el-Wáhdí, Smets, Sadick, Kayembe – Heymans, Steuckers (70. Bangoura), Heynen (C) – Itō (70. Sor), Bibout (60. Mirisola), Karetsas (88. Adedeji-Sternberg).
Filipović – Galešić, Goda, Horvát, Théophile-Catherine.
Doucoure, Van Crombrugge – Erabi, Medina, Nkuba, Palacios, Sattlberger.
34. Beljo, 56. Zajc
Rozhodčí: Meler – Özkara, Uyarcan (TUR)
9. S. Castro
Dyngeland – De Roeve, Knudsen (C), N. Boakye, Soltvedt (79. Dragsnes) – Ingason (69. Pedersen), Sørensen, Myhre – Mathisen (79. Finne), N. Holm, Thorsteinsson (79. Haaland).
Skorupski – Zortea, Vitík, Lucumi, J. Miranda – Moro (75. Pobega), Freuler, L. Ferguson (C) (75. Sohm) – Bernardeschi (46. Orsolini), Cambiaghi (87. J. Rowe) – S. Castro (46. Dallinga).
Klausen, Vidtun Nilsen – Eikrem, Remmem, Sande, Holten.
Pessina, Ravaglia – Casale, B. Domínguez, Heggem, Odgaard, João Mário.
30. N. Boakye
14. Bernardeschi
Rozhodčí: Obrenovič (SVN) – Praprotnik (SVN), Klančnik (SVN)
45+1. Uchenna
Özer – Bouaddi, Mándí, Ngoy, Perraud – Mukau, André (C) – Perrin, Haraldsson, Correia – Fernandez-Pardo.
Matheus – Eraković, Uchenna, Rodrigão – Sol Jong-u, Händel, Krunić (C), Tiknizjan – B. Duarte, Lučić – Enem.
Bodart, Lanssade – bin Tálib, Giroud, Mbemba, Edjouma, Santos, Verdonk, Diaoune, Goffi, Baret, Boussadia.
Glazer, Draskić – Bajo, Katai, Veljković, Kostov, Stanković, Owusu, Zarić, Gudelj, Avdić, Arnautović.
40. Mukau
37. Stanković (hlavní trenér)
Rozhodčí: Jablonski – Beitinger, Kempter (GER).
24. Duah
27. Yusuf
Bonmann – Son, Almeida, Verdon, Nedjalkov (C) – Nogueira De Oliveira, D. Duarte, C. Vidal, Naressi – Duah, Stanić.
Gróf – Gómez, I. Cissé (C), Raemaekers – Makreckis, Kanichowsky, Abú Fání, Ötvös, Cadu – Kovačević, Yusuf.
Padt, Christov – Andersson, Čočev, Kaloč, Tekpetey, Nachmias, Marcus, Penev, Jordanov, Ivanov, Seco.
Á. Varga, Toth – Keïta, Levi, Zachariassen, Szalai, Gruber, O'Dowda, Romão, Madarász, Joseph, Nagy.
4. Nogueira De Oliveira
38. Abú Fání
Rozhodčí: Tobias Stieler (GER) – Lasse Koslowski (GER), Mark Borsch (GER)
77. Jeremejeff
34. Aspas
43. Swedberg
Tsiftsis – Jonjoe Kenny, Vogliacco (67. Michailidis), Lovren, G. Taylor (67. Rahman) – Mady Camara (67. Chatsidis), Ozdojev – A. Živković (C), Zafeiris, Taison – Jeremejeff.
Radu – J. Rodríguez, Starfelt, Alonso, Carreira – Mingueza (61. Rueda), Román (86. Vecino), Moriba – Aspas (C) (66. F. López), Iglesias (61. Jutglà), Swedberg (66. H. Álvarez).
Monastirlis, Pavlenka – Berdos, Bianco, Kędziora, Mythou, Thymianis, Sánchez.
I. Villar – C. Domínguez, P. Durán, El Abdellaoui, Fernández, Lago, Ristić.
90. A. Živković
67. H. Álvarez, 72. Rueda
Rozhodčí: Kružliak – Hancko, Pozor (vš. SVK)
Počet diváků: 20448