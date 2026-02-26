A tanec pokračuje. Vinícius a Real se vypořádali s rasistickou kauzou po svém

Autor:
  17:02
V sektoru skalních příznivců Realu Madrid za bránou z obřího bílého plátna křičel ve španělštině černý nápis: „Ne rasismu.“ O pár řad níž ochranka vyvedla z hlediště jednoho z fanoušků, protože usoudila, že se zvednutou pravicí dopustil nacistického pozdravu.
Brazilský útočník Vinicius (vlevo) slaví gól proti Benfice v Lize mistrů tancem...

Brazilský útočník Vinicius (vlevo) slaví gól proti Benfice v Lize mistrů tancem u rohového praporku. | foto: AP

Vinícius Júnior se raduje z trefy v odvetném duelu Ligy mistrů proti Benfice.
Vinícius Júnior se raduje z trefy v odvetném duelu Ligy mistrů proti Benfice.
Nicolas Otamendi z Benfiky Lisabon blokuje střelu Gonzala Garcíi z Realu Madrid.
Vinícius z Realu Madrid padá po střetu s Amarem Dedičem z Benfiky Lisabon.
6 fotografií

Nejen fotbalové kulisy provázely odvetu úvodního kola play off Ligy mistrů mezi Realem a Benfikou Lisabon (2:1).

Vždyť také francouzský záložník Aurélien Tchouaméni, střelec branky na 1:1, po zápase prohlásil. „Naše vítězství je pro všechny, kteří se staví proti rasismu.“

O druhý gól se v závěru postaral brazilský útočník Vinícius, po jehož upozornění se v úvodním souboji obou slavných klubů začala řešit kauza údajných rasistických urážek.

Případ Vinícius. Slyšel, že je opice, tvrdí Mbappé. Mourinho kritizoval jeho oslavu

Když v Lisabonu skóroval, běžel oslavovat k rohovému praporku, u kterého dělal kroutivé pohyby připomínající známý brazilský tanec samba.

Druhá strana to považovala za provokaci, došlo na slovní rozepře, při které si dvacetiletý argentinský útočník Benfiky Gianluca Prestianni povytáhl červený dres, aby si zakryl ústa, a cosi k Viníciusovi prohodil. Ten se okamžitě rozběhl se za hlavní rozhodčím. „Nazval mě opicí!“

Francouzský sudí Francois Letexier zápas přerušil, nehrálo se asi deset minut. Když konflikty, hádky a dohady ustaly, utkání pokračovalo. Po konci se nerozebíralo vítězství Realu 1:0, ale to, co Prestianni řekl Viníciusovi.

Mladý Argentinec rasistickou urážku popřel. „Očividně mi špatně rozuměl,“ hájil se. Ač nebyl vyloučen a ani zraněný, v odvetě nastoupit nemohl.

Vinícius Júnior se raduje z trefy v odvetném duelu Ligy mistrů proti Benfice.

Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA, která Viníciusovo oznámení začala vyšetřovat, Prestiannimu předběžně zastavila činnost na jeden zápas.

„Důvodem je na první pohled porušení článku 14 disciplinárního řádu UEFA týkajícího se diskriminačního chování,“ oznámila asociace.

„Myslím si, že udělali správné rozhodnutí, když ho do zápasu nepustili. „Vini ukázal, že má sebevědomí a že se dokáže soustředit na svou práci,“ řekl Tchouaméni.

Když v odvetě deset minut před koncem dal vítězný gól, znovu se nakrucoval u rohového praporku. Po odvetě na svůj instagramový účet přidal příspěvek s nápisem: „A tanec pokračuje.“

Vinícius Júnior se raduje z trefy v odvetném duelu Ligy mistrů proti Benfice.

„Nepotřeboval skórovat, aby poslal vzkaz nebo ukázal svou mentalitu. Nikomu nemusí nic dokazovat, ale zase všem ukázal, jak je dobrý. Zařídí gól, když ho nejvíc potřebujeme,“ zdůraznil anglický obránce Trent Alexander-Arnold.

„Jsem rád, že Vini tančí, protože to znamená, že střílí góly,“ pronesl další ze spoluhráčů, belgický brankář Thibaut Courtois.

Do té doby byl souboj o postup do osmifinále Champions League otevřený. Benfice by za stavu 1:1 býval stačil gól k tomu, aby zápas dovedla k prodloužení. Viníciusova trefa na 2:1 to však definitivně rozsekla.

Prestianni jako Kúdela. Za údajný rasismus mu na odvetu předběžně zastavili činnost

„Nebyl to náš nejlepší zápas v sezoně, ale existují důležitější věci než tohle utkání a než fotbal. Vítězství je pro nás pro všechny,“ pronesl Tchouaméni.

Prestiannimu hrozí trest nejméně na deset utkání. Tolik vyfasoval před pěti lety slávistický obránce Ondřej Kúdela, jehož z rasismu nařkl finský protivník Glenn Kamara z Rangers během osmifinálové odvety Evropské ligy.

Kúdela přiznal vulgární urážku. Rasismus odmítl, jenže UEFA v těchto případech razí cestu presumpce viny. Když Kúdela tehdy protihráči cosi říkal, také si zakryl ústa.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

