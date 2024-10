Výkon hodný Zlatého míče. Tohle je sen, zářil Vinícius po hattricku v Lize mistrů

Bylo to od něj výjimečné představení. Třeba druhý gól: hluboko na vlastní polovině se ujal balonu, kolem levé lajny s ním pelášil kupředu, pak si to nasměroval na osu hřiště a z hranice vápna nechytatelně vypálil. Jako by nic! Soupeři nestíhali. Vinícius Júnior byl hlavní hvězdou obratu Realu Madrid ve fotbalové Lize mistrů, s Dortmundem přitom favorit ještě po hodině prohrával 0:2.