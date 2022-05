Ani před šestnácti lety, ani teď. Proč se Villarreal zastavil těsně před finále

Na Estadio de la Cerámica se rodila senzace. Obrovský hlad, touha a zejména góly Diy a Coquelina vrátily Villarreal do boje o finále Ligy mistrů.

„Byli jsme vynikající. Doopravdy nám to dalo naději. První půle naprosto odpovídala našim nejoptimističtějším scénářům. Ale i tak jsme potřebovali o trochu víc. Museli jsme odehrát perfektní zápas, v defenzivě zejména,“ pravil kouč Unai Emery.

Loni s týmem vyhrál Evropskou ligu. Dostat se po roce i do finále Champions League? To by bylo něco!

Už jenom proto, že je Villarreal v současnosti ve španělské lize sedmý a hrozí, že příští sezonu bude bez pohárů.

Jenže stejně jako před 16 lety, kdy vypadl s Arsenalem, končí jeho cesta v semifinále. Poté, co vyřadil třeba Juventus nebo německého giganta Bayern Mnichov. Liverpool už byl nad jeho síly.

„Velké týmy umí proměňovat své šance - to je dělá výjimečnými. Viděli jsme to minulý týden mezi Manchesterem City a Realem Madrid. A to samé dokázal Liverpool tady. Neměli moc příležitostí, ale ty, co měli, proměnili. Tak to velké týmy dělají a góly jsou to, co se ve fotbale počítá,“ řekl Albiol.

Všechny gólové příležitosti Liverpoolu přišly až po pauze. Fabinho, střídající Luis Díaz a Sadio Mané utkání otočili. „Věděli jsme, že druhá půle bude dlouhá a namáhavá. Díaz úplně změnil jejich hru a gól na 2:1 přišel z jejich první opravdové šance. Ublížilo nám, že jsme nedokázali udržet tempo z prvního poločasu,“ dodal Albiol.

„Potřebovali jsme mít míč více na kopačkách a kontrolovat hru. Ve druhé půli jsme už ale neměli kapacitu zareagovat na působivý Liverpool,“ uznal Emery.

Šichta Villarrealu ale zdaleka nekončí. Aby mohl zopakovat letošní jízdu pohárovou Evropou, musí ve španělské lize zabrat. Do konce ročníku zbývají čtyři kola a tým z východu Španělska ztrácí na šesté místo, z něhož se jde do skupiny Evropské ligy, čtyři body.

Tři zápasy hraje s mužstvy, která jsou v tabulce výš: o víkendu hostí třetí Sevillu a na závěr ligy ještě vyzve šestý Real Sociedad i druhou Barcelonu.

„Budeme se snažit, abychom dál dělali věci správně. To nás dostalo až sem a to je taky způsob, jak se s tímhle zklamáním vypořádat,“ uzavřel Albiol.