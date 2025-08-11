Obrat? Musíme podat až heroický výkon, míní Koubek před odvetou s Rangers

Ervín Schulz
  19:07
Tahle mise se zdá ztracená. Jistě, v předkolech evropských pohárů už fotbalisté Plzně dokázali v minulosti předvést vítěznou otočku. Ale ještě nikdy ne ve chvíli, kdy doháněli tříbrankovou ztrátu, tak jako musejí v odvetě třetího předkola Ligy mistrů proti Glasgow Rangers.
Trénink plzeňských fotbalistů před odvetou v předkole Ligy mistrů s Glasgow...

Trénink plzeňských fotbalistů před odvetou v předkole Ligy mistrů s Glasgow Rangers. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Plzeňský brankář Martin Jedlička na tréninku.
Plzeňský brankář Martin Jedlička na tréninku.
Trénink plzeňských fotbalistů před odvetou v předkole Ligy mistrů s Glasgow...
Trénink plzeňských fotbalistů před odvetou v předkole Ligy mistrů s Glasgow...
9 fotografií

První zápas ve Skotsku 0:3, vlažný výkon. Druhé dějství v Plzni je na programu v úterý od 19 hodin.

A otázka zní: Je v silách týmu ukázat malý fotbalový zázrak a vzepřít se statistikám?

„Historie sportu pamatuje otočky, které se blíží zázraku. Museli bychom podat mimořádný, až heroický výkon a všechny faktory by do sebe musely napadnout. Mise je to těžká, ale zázraky se dějí. Nicméně manko tří branek je významné,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci trenér Miroslav Koubek.

Plzeňští ztratili duši, Rangers je v boji o Ligu mistrů přejeli. A postup je jen teorie

Pro pořádek, zatím nejvýraznější obrat ukázala Viktoria v srpnu 2021 ve třetím předkole Konferenční ligy. Na porážku 2:4 na hřišti velšského New Saint reagovali domácí výhrou 3:1, nepříjemného soupeře poté zlomili na penalty.

Teď Plzeň potřebuje ještě výraznější uragán. „Rangers jsou velmi kvalitní evropský tým, ale my si věříme. U nich jsme podali podprůměrný výkon, ale v úterý to bude úplně jiný zápas. Věříme, že máme na to, abychom postoupili,“ prohlásil liberijský stoper Sampson Dweh.

Trénink plzeňských fotbalistů před odvetou v předkole Ligy mistrů s Glasgow Rangers.

Pokud se to má povést, potřebuje ovšem Viktoria naskočit na jiný level, než předvedla ve Skotsku i o víkendu v domácí soutěži proti Slovácku, kdy v nastavení přišla o výhru. Přerod herního projevu po odchodu klíčových opor Šulce s Kalvachem se zatím zdá spíše během na delší trať.

„Taktiku samozřejmě předem neprozradím. Uvidíme, jak nám to v sestavě ve středu zálohy vyjde, musíme to zvažovat ze všech různých úhlů,“ naznačil kouč Koubek.

Každopádně k tomu, aby jeho tým ještě mohl myslet na postup do play off Ligy mistrů, by výrazně pomohl rychle vstřelený gól. „Když skórujeme v prvních dvaceti, pětadvaceti minutách, může soupeř začít chybovat, zpanikařit. Pro vývoj utkání by to mohlo být klíčové,“ uvažoval Dweh.

Ti, kteří Plzeň roztrhali na kusy. Kdo jsou Antman a Gassama

Kromě záložníka Zeljkoviče, který po vyloučení na hřišti Servette Ženeva obdržel stopku na dvě utkání v evropských pohárech, může Plzeň počítat s kompletní sestavou. A zároveň není pod svírajícím stresem. Vyřazení s Glasgow Rangers by sice znamenalo konec myšlenek na nablýskanou Champions League, nicméně český vicemistr má už nyní jistou účast ve skupině Evropské ligy.

„V tomto duchu jsem také mluvil k hráčům. Řekl jsem jim: Evropu máte jistou, běžte si to odpracovat, mějte čisté hlavy. Nemyslete hlavně na to, že je třeba vyhrát o čtyři góly,“ konstatoval Koubek.

Ale proč to nezkusit?

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)
Tipsport - partner programu

3. předkolo

FK Karabach vs. Škendija Tetovo //www.idnes.cz/sport
12.8. 18:00
  • 1.28
  • 5.45
  • 9.75
Fenerbahce Istanbul vs. Feyenoord Rotterdam //www.idnes.cz/sport
12.8. 19:00
  • 1.73
  • 4.25
  • 4.38
FC Viktoria Plzeň vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
12.8. 19:00
  • 1.85
  • 4.01
  • 3.96
Pafos FC vs. Dynamo Kyjev //www.idnes.cz/sport
12.8. 19:00
  • 3.08
  • 3.35
  • 2.37
FC Kodaň vs. Malmö FF //www.idnes.cz/sport
12.8. 19:00
  • 1.66
  • 3.73
  • 5.75
Bruggy vs. Red Bull Salcburk //www.idnes.cz/sport
12.8. 19:30
  • 1.64
  • 4.31
  • 4.98
Ferencváros vs. Ludogorec Razgrad //www.idnes.cz/sport
12.8. 20:15
  • 1.51
  • 4.12
  • 6.98
Slovan Bratislava vs. FC Kajrat Almaty //www.idnes.cz/sport
12.8. 20:15
  • 1.68
  • 4.20
  • 4.80
Benfica Lisabon vs. OGC Nice //www.idnes.cz/sport
12.8. 21:00
  • 1.58
  • 4.46
  • 5.38
Crvena Zvezda Bělehrad vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
12.8. 21:00
  • 1.55
  • 4.67
  • 5.45
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. předkolo

Kompletní los

Nejčtenější

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Zavrženíhodný čin, řekl šéf komise. Chorý si nezahraje šest zápasů, ale derby stihne

Slávistický fotbalový útočník Tomáš Chorý dostal za úder pěstí do rozkroku slováckého brankáře Milana Heči a následnou červenou kartu trest na šest zápasů. Do ligy se vrátí až na konci září v domácím...

Donnarumma, persona non grata. Vynechá i Superpohár, PSG s ním údajně nepočítá

Italský brankář Gianluigi Donnarumma chybí v nominaci Paris St. Germain na středeční zápas o evropský fotbalový Superpohár proti Tottenhamu, uvedl list l’Équipe. Podle francouzského deníku i dalších...

11. srpna 2025  19:44

Plzeň - Rangers v TV: kde sledovat 3. předkolo Ligy mistrů živě?

Fiasko v prvním utkání a pokus o zázrak na domácím hřišti. Fotbalisté Plzně budou v úterní odvetě 3. předkola Ligy mistrů proti Rangers dohánět ztrátu po prohře 0:3 z Ibrox Stadium. Kde můžete jejich...

11. srpna 2025  19:35

Obrat? Musíme podat až heroický výkon, míní Koubek před odvetou s Rangers

Tahle mise se zdá ztracená. Jistě, v předkolech evropských pohárů už fotbalisté Plzně dokázali v minulosti předvést vítěznou otočku. Ale ještě nikdy ne ve chvíli, kdy doháněli tříbrankovou ztrátu,...

11. srpna 2025  19:07

Novinka ve fotbalové lize žen: ČT odvysílá poprvé v historii všechny zápasy

Fotbalová liga žen bude letos na obrazovkách každý víkend. Jeden zápas kola odvysílá stanice ČT sport, zbylé tři pak ČT sport Plus. Stanice získala vysílací práva také na Ligu mistryň.

11. srpna 2025  18:44

Rrahmaniho ofsajd? Posouzeno správně, tvrdí komise. Sinjavskij chybně vyloučen

Jeho postavení klidně mohlo celou situaci zastavit a olomouckého gólmana Jana Koutného zachránit před červenou kartou. Podle názoru komise rozhodčích fotbalové asociace však sudí v neděli ve čtvrtém...

11. srpna 2025  13:38,  aktualizováno  17:46

Fotbalové přestupy ONLINE: Karabec může odejít za Šulcem, Coman jde do an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

11. srpna 2025  17:43

Fantasy Premier League 2025/26: novinky z populární online hry. A kolik stojí Češi?

V pátek 15. srpna odstartuje nový ročník anglické fotbalové ligy a s ním i jeho oblíbená virtuální verze. Fantasy Premier League je fenomén, který každoročně pohltí přes deset milionů fanoušků po...

11. srpna 2025  15:39

Zaujal čepicí a tahákem. Henderson opět vychytal trofej, prosadí se v reprezentaci?

Proti přímému odpolednímu slunci nepomohly ani desítky metrů vysoké tribuny osmdesátitisícového Wembley. A tak na hlavu narazil černou kšiltovku a šlo se na věc. Nejdřív druhý poločas. A pak i...

11. srpna 2025  15:05

Už není sám sobě šéfem. Minář o nové pozici v Sigmě, financích i respektu k sezoně

Od roku 2014 vede fotbalovou Olomouc coby sportovní manažer. V posledních letech byl ale Ladislav Minář předmětem sporu hanáckého klubu s fanoušky. Olomoučtí ultras žádali jeho odvolání, bojkotovali...

11. srpna 2025  14:51

Zklamání po skalpu mistra, Evropská liga bez Crystal Palace. Odvolání nic nezměnilo

Anglický fotbalový klub Crystal Palace neuspěl u sportovní arbitráže s odvoláním proti přeřazení z Evropské do Konferenční ligy kvůli majetkovým vazbám na Lyon. CAS to uvedl na svém webu. Dva kluby...

11. srpna 2025  13:10

Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu

Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...

Co ukázala repríza finále? Sparta body sbírá, ale pořád má na čem pracovat

Není to tak dlouho, co se zabořila oběma nohama do bahnitého dna. Malovala si, jak zbabranou sezonu aspoň částečně zachrání a vyhraje domácí pohár, jenže byla bez šance. Neschopná cokoli vymyslet,...

11. srpna 2025  11:01

Lídrovy standardky, vzpoura Artisu. Expert k bitvě o Brno: Ligová podívaná!

Ozdoba fotbalového víkendu, páteční druholigová bitva o Brno mezi Artisem a Zbrojovkou, nadchla nejvíc kulisou na vyprodaném stadionu v Králově Poli. Remíze 2:2 přihlíželo 8 193 diváků. Bavit se měli...

11. srpna 2025  10:52

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.