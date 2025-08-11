Obrat? Musíme podat až heroický výkon, míní Koubek před odvetou s Rangers

První zápas ve Skotsku 0:3, vlažný výkon. Druhé dějství v Plzni je na programu v úterý od 19 hodin.
A otázka zní: Je v silách týmu ukázat malý fotbalový zázrak a vzepřít se statistikám?
„Historie sportu pamatuje otočky, které se blíží zázraku. Museli bychom podat mimořádný, až heroický výkon a všechny faktory by do sebe musely napadnout. Mise je to těžká, ale zázraky se dějí. Nicméně manko tří branek je významné,“ uvedl na pondělní tiskové konferenci trenér Miroslav Koubek.
Pro pořádek, zatím nejvýraznější obrat ukázala Viktoria v srpnu 2021 ve třetím předkole Konferenční ligy. Na porážku 2:4 na hřišti velšského New Saint reagovali domácí výhrou 3:1, nepříjemného soupeře poté zlomili na penalty.
Teď Plzeň potřebuje ještě výraznější uragán. „Rangers jsou velmi kvalitní evropský tým, ale my si věříme. U nich jsme podali podprůměrný výkon, ale v úterý to bude úplně jiný zápas. Věříme, že máme na to, abychom postoupili,“ prohlásil liberijský stoper Sampson Dweh.
Pokud se to má povést, potřebuje ovšem Viktoria naskočit na jiný level, než předvedla ve Skotsku i o víkendu v domácí soutěži proti Slovácku, kdy v nastavení přišla o výhru. Přerod herního projevu po odchodu klíčových opor Šulce s Kalvachem se zatím zdá spíše během na delší trať.
„Taktiku samozřejmě předem neprozradím. Uvidíme, jak nám to v sestavě ve středu zálohy vyjde, musíme to zvažovat ze všech různých úhlů,“ naznačil kouč Koubek.
Každopádně k tomu, aby jeho tým ještě mohl myslet na postup do play off Ligy mistrů, by výrazně pomohl rychle vstřelený gól. „Když skórujeme v prvních dvaceti, pětadvaceti minutách, může soupeř začít chybovat, zpanikařit. Pro vývoj utkání by to mohlo být klíčové,“ uvažoval Dweh.
Kromě záložníka Zeljkoviče, který po vyloučení na hřišti Servette Ženeva obdržel stopku na dvě utkání v evropských pohárech, může Plzeň počítat s kompletní sestavou. A zároveň není pod svírajícím stresem. Vyřazení s Glasgow Rangers by sice znamenalo konec myšlenek na nablýskanou Champions League, nicméně český vicemistr má už nyní jistou účast ve skupině Evropské ligy.
„V tomto duchu jsem také mluvil k hráčům. Řekl jsem jim: Evropu máte jistou, běžte si to odpracovat, mějte čisté hlavy. Nemyslete hlavně na to, že je třeba vyhrát o čtyři góly,“ konstatoval Koubek.
Ale proč to nezkusit?