Když Plzeň rafne. Durosinmi zařídil osmifinále a v něm Lazio, nebo Bilbao

9:00

Vytrpěl si dost. Dvě operace kolene, spousta bolesti, stornovaný přestup do bundesligového Frankfurtu, dřina při rekonvalescenci, nekonečně dlouhá pauza. Jistě by se dalo pochopit, kdyby mu chvíli trvalo, než se na hřišti zase rozkouká. Jenže Rafiu Durosinmi, to je jinačí bourák. Jen co se vrátil na hřiště, je v Plzni za krále, protože i díky němu fotbalová Viktoria pokračuje v báječné jízdě.