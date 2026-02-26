ONLINE: Plzeň - Panathinaikos, v základu Jemelka i Ladra, hraje také Lawal

Dominik Duffek
Sledujeme online   17:39
Stačí vítězství o jediný gól. Plzeňští fotbalisté hrají proti Panathinaikosu Atény o pátou účast v osmifinále Evropské ligy. Odvetu první kola vyřazovací fáze můžete od 18.45 sledovat v podrobné online reportáži.

Plzeňský záložník Lukáš Červ při jedné ze šancí proti řeckému Panathinaikosu. | foto: AP

Před týdnem v Řecku skončil úvodní zápas nakonec nerozhodně 2:2, když hosté nejprve vedli, ale soupeři zvládl otočit na 1:2.

Do odvety nasadil trenér Martin Hyský následující sestavu: Wiegele – Dweh, Jemelka, Spáčil, Souaré – Červ, Hrošovský – Memič, Ladra, Višinský – Lawal.

Do sestavy se oproti prvnímu duelu dostal Jemelka, jelikož z obranné řady vypadl vykartovaný Doski. Druhou změnou je nasazení Ladry, jenž v Řecku z lavičky zařídil remízu, místo Panoše.

Plzeň minulý čtvrtek i v devátém utkání letošního ročníku Evropské ligy neprohrála a přidala další remízu k pěti ze základní části. Jedna z nich byla loni na podzim právě s Panathinaikosem, v prosinci se v Aténách hrálo 0:0.

Třetí souboj už vítěze mít musí a je jedno, jestli po prodloužená nebo po penaltovém rozstřelu.

Červ před odvetou: Snad jsme si schovali gól na klíčový zápas. Únavu nevnímáme

Do osmifinále Evropské ligy může Plzeň projít podruhé za sebou a celkově popáté. Mezi nejlepších šestnáct celků pohárové soutěže číslo dvě se dostala také v letech 2013, 2014 a 2018.

Do čtvrtfinále v pohárech postoupila jen předloni ve slabší Konferenční lize. Vítěz čtvrteční odvety narazí v osmifinále buď na Midtjylland, nebo Betis Sevilla.

Evropská liga
26. 2. 2026 18:45
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : Panathinaikos Atény Panathinaikos Atény 0:0 (-:-)
Sestavy:
Wiegele – Dweh, Jemelka, Spáčil, Souaré – S. Lawal, Červ (C), Hrošovský, Memić – Višinský, Ladra.
Sestavy:
Lafont – Katris, S. Ingason, Touba – Calabria, Bakasetas (C), R. Sanches, Kyriakopoulos – Taborda, Tetteh, Zarúrí.
Náhradníci:
Tvrdoň, Šilhavý – Chalupa, Vydra, Sojka, Panoš, Valenta, Novák, Adu.
Náhradníci:
Kotsaris, Geitonas – Valencia, Gnezda Čerin, Świderski, J. Hernández, Pellistri, Djuričić, Pantović.

Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedėlis (všichni LTU)

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Olympique LyonLyon 8 7 0 1 18:5 21
2. Aston VillaAston Villa 8 7 0 1 14:6 21
3. FC MidtjyllandMidtjylland 8 6 1 1 18:8 19
4. Real BetisBetis 8 5 2 1 13:7 17
5. FC PortoPorto 8 5 2 1 13:7 17
6. SC BragaBraga 8 5 2 1 11:5 17
7. FreiburgFreiburg 8 5 2 1 10:4 17
8. AS ŘímAS Řím 8 5 1 2 13:6 16
9. KRC GenkGenk 8 5 1 2 11:7 16
10. BoloňaBoloňa 8 4 3 1 14:7 15
11. StuttgartStuttgart 8 5 0 3 15:9 15
12. FerencvárosFerencváros 8 4 3 1 12:11 15
13. NottinghamNottingham 8 4 2 2 15:7 14
14. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 3 5 0 8:3 14
15. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 8 4 2 2 7:6 14
16. Celta VigoCelta Vigo 8 4 1 3 15:11 13
17. PAOK SoluňPAOK 8 3 3 2 17:14 12
18. LilleLille 8 4 0 4 12:9 12
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 8 3 3 2 10:7 12
20. Panathinaikos AtényPanathinaikos 8 3 3 2 11:9 12
21. Celtic GlasgowCeltic 8 3 2 3 13:15 11
22. Ludogorec RazgradLudogorec 8 3 1 4 12:15 10
23. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 8 3 1 4 12:16 10
24. Brann BergenBrann 8 2 3 3 9:11 9
25. Young Boys BernYoung Boys 8 3 0 5 10:16 9
26. Sturm GrazSturm Graz 8 2 1 5 5:11 7
27. FCSBFCSB 8 2 1 5 9:16 7
28. Go Ahead EaglesGA Eagles 8 2 1 5 6:14 7
29. Feyenoord RotterdamFeyenoord 8 2 0 6 11:15 6
30. FC BasilejBasilej 8 2 0 6 9:13 6
31. Red Bull SalcburkRB Salcburk 8 2 0 6 10:15 6
32. Glasgow RangersRangers 8 1 1 6 5:14 4
33. OGC NiceNice 8 1 0 7 7:15 3
34. FC UtrechtUtrecht 8 0 1 7 5:15 1
35. Malmö FFMalmö 8 0 1 7 4:15 1
36. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 8 0 1 7 2:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

