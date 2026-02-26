ONLINE: Plzeň - Panathinaikos, v základu Jemelka i Ladra, hraje také Lawal

Před týdnem v Řecku skončil úvodní zápas nakonec nerozhodně 2:2, když hosté nejprve vedli, ale soupeři zvládl otočit na 1:2.
Do odvety nasadil trenér Martin Hyský následující sestavu: Wiegele – Dweh, Jemelka, Spáčil, Souaré – Červ, Hrošovský – Memič, Ladra, Višinský – Lawal.
Do sestavy se oproti prvnímu duelu dostal Jemelka, jelikož z obranné řady vypadl vykartovaný Doski. Druhou změnou je nasazení Ladry, jenž v Řecku z lavičky zařídil remízu, místo Panoše.
Plzeň minulý čtvrtek i v devátém utkání letošního ročníku Evropské ligy neprohrála a přidala další remízu k pěti ze základní části. Jedna z nich byla loni na podzim právě s Panathinaikosem, v prosinci se v Aténách hrálo 0:0.
Třetí souboj už vítěze mít musí a je jedno, jestli po prodloužená nebo po penaltovém rozstřelu.
|
Červ před odvetou: Snad jsme si schovali gól na klíčový zápas. Únavu nevnímáme
Do osmifinále Evropské ligy může Plzeň projít podruhé za sebou a celkově popáté. Mezi nejlepších šestnáct celků pohárové soutěže číslo dvě se dostala také v letech 2013, 2014 a 2018.
Do čtvrtfinále v pohárech postoupila jen předloni ve slabší Konferenční lize. Vítěz čtvrteční odvety narazí v osmifinále buď na Midtjylland, nebo Betis Sevilla.
Wiegele – Dweh, Jemelka, Spáčil, Souaré – S. Lawal, Červ (C), Hrošovský, Memić – Višinský, Ladra.
Lafont – Katris, S. Ingason, Touba – Calabria, Bakasetas (C), R. Sanches, Kyriakopoulos – Taborda, Tetteh, Zarúrí.
Tvrdoň, Šilhavý – Chalupa, Vydra, Sojka, Panoš, Valenta, Novák, Adu.
Kotsaris, Geitonas – Valencia, Gnezda Čerin, Świderski, J. Hernández, Pellistri, Djuričić, Pantović.
Rozhodčí: Rumšas – Radiuš, Sužiedėlis (všichni LTU)Přejít na online reportáž