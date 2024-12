Bakoš a jeho Manchestery. Obdivoval Old Trafford, pocítil sílu City: Extratřída!

United? Red is not enough...! Bude to další milník v klubové historii, další fotbalová značka z té nejelitnější společnosti. Fotbalová Plzeň v dalším utkání Evropské ligy vyzve ve čtvrtek 12. prosince v domácí Doosan Areně slavný Manchester United, anglický velkoklub s hvězdami Casemirem, Fernandesem, Rashfordem a dalšími. „Čeká nás velký zápas, který bude svátkem pro celý klub, město i region, všechny naše partnery i fanoušky. Doufám, že společně vytvoříme neopakovatelnou atmosféru utkání, na které budeme dlouho vzpomínat,“ vzkazuje Adolf Šádek, generální ředitel a předseda představenstva klubu. Viktoria přichystala na duel speciální kampaň s názvem „Red is not enough, but with blue it´s tough!“, volně přeloženo: „Červená nestačí, teprve s modrou je to síla!“. Pohrála si tak s klubovými barvami obou týmů a legendární přezdívkou United, kterým se říká Rudí ďáblové. „Cílem je vyzdvihnout výjimečnost tohoto zápasu a přidat k tomu špetku břitkého britského humoru. Samozřejmě se vší úctou a obrovským respektem ke klubu, jakým Manchester United je. Zvolený slogan by měl oslovit nejen naše fanoušky, ale i příznivce hostujícího klubu, kterých do Plzně dorazí přes osm set,“ vysvětluje Jaromír Hamouz, obchodně-marketingový ředitel klubu. I hráči vědí, že mají před sebou mimořádný zápas. „Proti United nehrajete každý rok. Je to obrovská výzva a zároveň splněný sen,“ říká záložník Pavel Šulc. Na co se mohou fanoušci těšit? Klub chystá několik aktivit. Mimo jiné světelné instalace přímo ve městě i v okolí stadionu, limitovanou edici pivních plechovek Gambrinus, triček a dalších předmětů s motivem kampaně. Před výkopem se fanoušci přímo v Doosan Areně mohou těšit na ohnivou show, která ještě podtrhne výjimečnou atmosféru.