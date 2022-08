Do Plzně opět míří giganti. Na koho může český šampion v Lize mistrů narazit?

Hned na polovinu z elitních klubů nasazených do prvního výkonnostního koše už při předchozích účastech ve slovutné Champions League narazili, o dalších nyní plzeňští fotbalisté právem sní. Po senzačním postupu do hlavní fáze vyhlížejí trojici soupeřů: co třeba francouzské Paris St. Germain s Messim či Mbappém, anglický Liverpool a německý Leverkusen?