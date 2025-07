Fotbal jsem nemohl ani sledovat. Kabongo se vrací, vážné zranění má pořád v hlavě

„Vždycky tyhle chvíle beru tak, že jsou pro mě další výzvou. Řekl jsem si, přišla nová zkouška, kterou si z nějakého důvodu musím projít. Mělo to tak být. Věřím, že do další kariéry mi to jen pomůže,“ ohlíží se jednadvacetiletý Kabongo.

Letní přípravu už zvládl naplno, teď čeká na novou šanci v tvrdé konkurenci plzeňské ofenzivy.

Jak dlouho po zranění trvalo, než jste se znovu mohl alespoň rozběhnout?

Nějakých pět měsíců. Než začala zimní pauza, začal jsem běhat. První týdny po operaci byly složité, ale pomohli mi nejbližší. Starala se o mě máma, nablízku jsem měl přítelkyni, prostě celou rodinu.

Museli vás lékaři a fyzioterapeuti v klubu hodně krotit, nebo jste byl trpělivý pacient?

Nemuseli mě krotit. Měl jsem v hlavě nastavené, že i kdyby nastaly nějaké komplikace a zůstal jsem bez fotbalu celý rok, tak koleno se nakonec doléčí a spraví. Já s ním měl problémy už v minulosti. Takže z jednoho pohledu jsem byl vlastně rád, že tou operací se všechno vyřešilo.

Záložník české reprezentace do 21 let Christophe Kabongo bojuje v přípravném utkání proti Severnímu Irsku.

Když jste po půl roce mohl znovu kopnout do míče...

... tak to byl zvláštní a dobrý pocit. Zase jsem byl na hřišti. Víte, já jsem první týdny po zranění neměl chuť fotbal ani sledovat. Až postupně se vrátila. Když jsem odhodil berle a sundali mi ortézu, byl to pro mě první milník, kdy jsem si řekl, že návrat už je v dohlednu. Pak už jsem si fotbal i na dálku zase užíval a byl přesvědčený, že další sezonu už ho budu znovu hrát i já.

Zůstal v hlavě nějaký blok, obava jít do soubojů naplno?

Není to jednoduché, ani teď. Furt mám trochu v hlavě, že mám za sebou vážné zranění. Ale řekl bych, že tak na 98, možná 99 procent už do toho jdu. Ale předtím chvilku trvalo, než jsem obavy odhodil.

Jste znovu na startu. Posílený?

Stoprocentně. Těšil jsem se na návrat, snažím se do toho postupně dostat, najít správný rytmus. Vím, že jsem v týmu, kde je velká konkurence, ale i to mě může jen posílit a posunout dál. Věřím, že na to mám a že můj čas přijde.

Jaké jsou nové výzvy?

Být Plzni co nejvíc prospěšný, užívat si fotbal v tomhle skvělém týmu. A brát věci tak, jak jsou. I když to třeba může chvíli vypadat negativně, mám to tak nastavené, že příště, třeba už za dvě hodiny, to může být úplně jinak.

Vy jste zatím neokusil chuť evropských pohárů. Je to velké lákadlo?

Loni mi to uteklo o dva týdny. O to víc se těším na Servette. Ještě nikdy jsem poháry nehrál, nikdy nezažil pohárovou atmosféru na stadionu. Chtěl bych to s klukama zažít a pomoci týmu i na hřišti.

Loni jste sledoval plzeňskou jízdu v Evropské lize. Co jste si z toho jako pozorovatel odnesl?

Bylo to super. Hlavně jsem byl nadšený, že jsme byli rovnocenní soupeři pro každého. Proto jsem vděčný, že můžu být v takovém klubu, který hraje vyrovnanou partii s Laziem Řím, Manchesterem United... Jsem na to pyšný. A věřím, že třeba hned v úterý tu atmosféru už zažiji i na hřišti. Aspoň na chvíli.