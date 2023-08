Plzeň může narazit na Záhřeb, Frankfurt nebo Bruggy. Hrozí i Kazachstán

Plzeň se do základní skupiny musela probít přes tři předkola Konfereční ligy. Nepotkala silné soupeře, byť s kosovskou Dritou vstřela postupový gól až v nastavení odvety z pokutového kopu.

Proti malské Gziře byla suverénní a poradila si i s kazachstánským Tobolem Kostanaj, který porazila 2:1 a 3:0.

„Každá účast v evropských pohárech je pro hráče splněný sen, každý chce hrát Evropu,“ hlásil forvard Tomáš Chorý.

V prvním koši Plzni hrozí sparťanský soupeř z kvalifikace o Evropskou ligu, chorvatský mistr Dinamo Záhřeb. Mezi silnými soupeři je také německý Eintracht Frankfurt, belgické Bruggy a Gent, nizozemský Alkmaar či francouzské Lille.

Nepříjemnými protivníky dovedou být také turecké Fenerbahce nebo maďarský Ferencváros.

Los Konferenční ligy - rozdělení do výkonnostních košů 1. koš: Frankfurt, Dinamo Záhřeb, Bruggy, Alkmaar, Gent, Fenerbahce, Lille, Ferencváros. 2. koš: PAOK Soluň, Slovan Bratislava, Maccabi Tel Aviv, Plzeň, Ludogorec, Aston Villa, Fiorentina, Bodö Glimt. 3. koš: Genk, Zorja Luhansk, Astana, Besiktas, HJK Helsinky, Legia Varšava, Lublaň, Trnava. 4. koš: Zrijnski Mostar, Klaksvík, Aberdeen, Čukarički Bělehrad, Lugano, Breidablik, Nordsjaelland, Ballkani

Celý druhý koš Plzeň zcela jistě nepotká. Vyhne se například Slovanu Bratislava nebo divoké řecké atmosféře v Soluni. Nemusí cestovat ani do Bulharska a Izraele. Mine také silnou Aston Villu z Anglie nebo finalistu loňského ročníku: italskou Fiorentinu.

Ze třetího koše je nejzajímavější Genk či Besiktas. Příjemný výlet by byla slovenská Trnava nebo slovinské hlavní město Lublaň. Plzeň rovněž může potkat Zorju, která vypadla se Slavií, nebo Varšavu s Helsinkami.

Naopak druhý výlet do Kazachstánu, tentokrát do Astany, by si Viktoriáni asi nepřáli.

Ve čtvrtém koši je nabídka opravdu pestrá: od islandského Breidabliku, přes faerský Klaksvík, bosenský Mostar až po srbské Čukarički Bělehrad nebo kosovské Ballkani.

Mezi atraktivními soupeři jsou pak třeba skotský Aberdeen, švýcarské Lugano nebo dánský Nordsjaelland.