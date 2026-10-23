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I hlavní tahoun koeficientu strádá. Plzeň se učí být bohatá, český fotbal ale trpí

David Čermák
Jiří Čihák
,
  20:00

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Plzeňský obránce Dweh se snaží získat míč. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Léta neúnavně krmila pohárový koeficient. Poctivěji než kdokoli jiný. Že má Česko druhý rok po sobě šampiona v Lize mistrů, je vlastně do velké míry i její zásluha. Ale najednou jako když utne. V Evropě, kde bývala sebevědomá a nadšená, fotbalová Plzeň nepříjemně chřadne. Po třech zápasech se krčí v tabulce Evropské ligy čtvrtá od konce, bez bodu a s nepěkným skóre 2:7.

„Je potřeba být pevnější v defenzivě,“ zlobil se po domácí porážce 1:2 s Levski Sofia trenér Radoslav Kováč, a hned vzápětí navázal: „Ve finální třetině jsme byli velmi slabí.“

Přesně tak to je – Viktorii se v pohárech nedaří vůbec nic.

Kováč zkouší leccos, nastavil nová pravidla, v kabině zakázal mobily, volá po mohutném zimním posílení, ale Plzeň potřebuje zabrat hned. Minimálně v Evropě, kde už se šance na postup hodně vzdálila, což je pro český fotbal krajně nepříjemná zpráva.

Zadrhla se mašina na pohárové body, která doteď fungovala víc než spolehlivě – za poslední tři sezony jich přinesla víc (44) než Sparta (31,75) i Slavia (28).

Vytratila se i poslední evropská jistota, kterou pro Viktorii vždy představovala pevná defenziva.

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4. kolo

Šachtar Doněck vs. Sporting CP Lisabon //www.idnes.cz/sport
3.11. 18:45
  • 3.47
  • 3.82
  • 1.95
Galatasaray Istanbul vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
3.11. 18:45
  • 2.23
  • 4.00
  • 2.73
Villarreal vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 4.70
  • 4.73
  • 1.56
Manchester United vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 2.11
  • 3.86
  • 3.03
LASK Linz vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 1.46
  • 4.95
  • 5.59
Feyenoord Rotterdam vs. Inter Milán //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 4.10
  • 4.32
  • 1.70
Bodö/Glimt vs. Lille //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 1.92
  • 3.98
  • 3.45
FC Barcelona vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 1.23
  • 7.00
  • 8.87
Atlético Madrid vs. Bayern Mnichov //www.idnes.cz/sport
3.11. 21:00
  • 3.23
  • 4.18
  • 1.95
Fenerbahce Istanbul vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 4.42
  • 4.46
  • 1.63
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 14:5 9
2. Aston VillaAston Villa 3 3 0 0 12:3 9
3. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
4. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 10:5 9
5. Real BetisBetis 3 3 0 0 7:4 9
6. StuttgartStuttgart 3 2 1 0 7:2 7
7. ArsenalArsenal 3 2 1 0 6:2 7
8. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 11:6 6
9. ComoComo 3 2 0 1 10:5 6
10. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
11. BruggyBruggy 3 2 0 1 9:6 6
12. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 3 2 0 1 7:4 6
13. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
14. Bayern MnichovBayern 3 1 2 0 10:5 5
15. AS ŘímAS Řím 3 1 1 1 8:5 4
16. Atlético MadridAtlético 3 1 1 1 4:3 4
17. Šachtar DoněckŠachtar 3 1 1 1 4:3 4
18. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
19. VillarrealVillarreal 3 1 0 2 8:8 3
20. Inter MilánInter 3 1 0 2 5:6 3
21. Manchester UnitedManchester Utd. 3 1 0 2 5:6 3
22. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
23. Galatasaray IstanbulGalatasaray 3 1 0 2 6:9 3
24. LASK LinzLinz 3 1 0 2 6:9 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Feyenoord RotterdamFeyenoord 3 1 0 2 4:8 3
27. Racing LensLens 3 1 0 2 3:7 3
28. Bodö/GlimtBodo/Glimt 3 1 0 2 4:9 3
29. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
30. RB LipskoRB Lipsko 3 1 0 2 3:8 3
31. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
32. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
33. Viking FK StavangerViking 3 0 1 2 5:9 1
34. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
35. LilleLille 3 0 0 3 4:10 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 1:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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