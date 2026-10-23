„Je potřeba být pevnější v defenzivě,“ zlobil se po domácí porážce 1:2 s Levski Sofia trenér Radoslav Kováč, a hned vzápětí navázal: „Ve finální třetině jsme byli velmi slabí.“
Přesně tak to je – Viktorii se v pohárech nedaří vůbec nic.
Kováč zkouší leccos, nastavil nová pravidla, v kabině zakázal mobily, volá po mohutném zimním posílení, ale Plzeň potřebuje zabrat hned. Minimálně v Evropě, kde už se šance na postup hodně vzdálila, což je pro český fotbal krajně nepříjemná zpráva.
Zadrhla se mašina na pohárové body, která doteď fungovala víc než spolehlivě – za poslední tři sezony jich přinesla víc (44) než Sparta (31,75) i Slavia (28).
Vytratila se i poslední evropská jistota, kterou pro Viktorii vždy představovala pevná defenziva.