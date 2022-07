Helsinky nejsou Real Madrid. Potvrdí Plzeň, že v pohárech doma je silná?

Pro Viktorii to je v úterý večer nejdůležitější zápas sezony.

Když s finským mistrem neprohraje, postoupí do další fáze kvalifikace o Ligu mistrů.

A i kdyby pak do konce léta v pohárových předkolech už ani jednou nezvítězila a nedala gól, na podzim v Evropě přesto chybět nebude.

„Nebude to nic jednoduchého,“ říká opatrně trenér Michal Bílek.

Plzeň před týdnem v Helsinkách na umělé trávě vyhrála 2:1 a k postupu jí stačí jakákoli remíza.

Plzeň doma v pohárech od poslední porážky s Realem AS Řím 2:1

Dinamo Záhřeb 2:1

Olympiakos 0:0

Antverpy 2:1

Sönderjyske 3:0

Brest 2:1

TNS 4:1

CSKA Sofie 2:0

„Pro odvetu jsme si uhráli dobrý výsledek, to jsme chtěli, a máme tak trochu výhodu. Věřím, že se na domácí zápas připravíme ještě líp,“ doufá Bílek.

Každopádně ve Štruncových sadech je Plzeň ohromně silná. V uplynulém ligovém ročníku vyhrála doma šestnáct z osmnácti zápasů a ve dvou remizovala, což byl základ pro titul. Žádný z jejích konkurentů v domácím prostředí tak úspěšný nebyl.

I v evropských pohárech se jí zde daří. Naposledy podlehla Realu Madrid (0:5) v listopadu 2018 v základní skupině Champions League.

Právě tehdy na podzim 2018 to bylo také naposledy, kdy Plzeň hrála základní skupinu evropských pohárů. Do Ligy mistrů postoupila přímo jako vítěz domácí soutěže.

Poté kvalifikace nezvládala, přestože doma se jí dařilo. Od Realu zdolala sedm soupeřů včetně AS Řím či Dinama Záhřeb, neporazila jen Olympiakos Pireus (0:0) v druhém předkole Ligy mistrů v létě 2019. V Řecku pak podlehla 0:4.

Tentokrát by jí bezbranková remíza stačila. „Bude plný stadion, fanoušci nás povzbudí a my to prostě dotlačíme. Jak už jsem říkal, zajímá nás jen postup,“ zdůraznil kouč.

Plzeň na O2 TV Odvetu 2. předkola Ligy mistrů mezi Viktorií a HJK Helsinky vysílá stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal. Přímý přenos začne v úterý od 18.40, moderátor Radek Šilhan přivítá ve studiu Davida Limberského. Online: Plzeň - HJK

Když se to povede, postup se odrazí na dalším účinkování mužstva v sezoně. Bude značnou vzpruhou, přinese do klubu klid a především peníze, které tak chybí.

Postup přes HJK Helsinky znamená přibližně 110 milionů korun, což je minimum, na které by Plzeň dosáhla.

Tolik je za účast ve skupině Konferenční ligy (plus příspěvek za desetiletý koeficient), kam by se tým „propadl“, pokud by neuspěl v další fázi kvalifikace Ligy mistrů a pak ani v play off Evropské ligy.

Plzeň však může směle mířit výš než do Konferenční ligy, v jejímž předkole bojují Sparta se Slavií.

V další části kvalifikace Ligy mistrů by Viktoria narazila na vítěze souboje Maribor - Šeriff Tiraspol, jejichž první duel ve Slovinsku skončil bezbrankovou remízu.

Favorizovaný Šeriff však není tím sebevědomým a silným mužstvem, které v minulém ročníku hrálo základní skupinu nejprestižnější klubové soutěže.

V případě výpadku s Helsinkami by Plzeň čekalo 3. předkolo Evropské ligy a v něm horší z dvojice Maribor - Šeriff.