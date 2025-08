„Jsem zvědavý a mám lehké obavy,“ řekne Zdeněk Michálek, který v Plzni trénoval za časů, kdy klub poletoval mezi první a druhou ligou jako jojo.

Na evropské poháry se hráči mohli dívat leda v televizi. Teď je Viktoria vlivná značka, která si věří na pátý postup mezi načančané fotbalové kulisy.

Jenže bez Šulce, nejlepšího hráče ligy, jehož novináři před pár týdny zvolili fotbalistou roku. V anketě Zlatý míč překonal reprezentačního kapitána Součka z West Hamu i útočníka Schicka, který se aktuálně upsal Leverkusenu až do léta 2030.

Šulc do ciziny odchází, s Lyonem dokončil transfer za téměř čtvrt miliardy. „Zaslouží si to, moc mu to přeju. Přestup udělal v ideální čas. Ovšem pro Plzeň to ideální není,“ zdůrazní trenér Michálek.

Přesně!

I kdybyste fotbalovou ligu sledovali pečlivě, vybavíte si zápas, ve kterém by Šulc nehrál? Statistici by zjistili, že naposledy loni v květnu kvůli trestu za vyloučení.

Místo v základní sestavě si držel víc než rok v kuse. A přidáte-li, že totéž zvládal v reprezentaci, snadno se pochopí, proč je tak důležitý. Poctivý, vytrvalý, efektivní, originální. Za poslední dva roky v Plzni zvládl 43 gólů a 26 asistencí. Exkluzivní čísla.

Čím a jak je chce Plzeň nahradit?

Potřebuje se trefit. Okamžitě.

„Sezona se rozehrála a čas, který Šulcův nástupce dostane, nebude nafukovací. Pokud vynechám variantu, že by si Viktorka někde pořídila stejně šikovného hráče, tak si myslím, že Pavla nelze nahradit okamžitě. Leda by z Ostravy koupili Šína, což se nestane,“ poví klubová legenda Pavel Horváth: „Šikovné hráče Plzeň má, jen hned potřebuje, aby vynikali.“

V úterý večer. Výkop 20.45.

Nabitý stadion Ibrox Park.

A Šulc nikde.

Připomíná to příběh z léta 2013, kdy Plzeň prodávala středního záložníka Vladimíra Daridu za 105 milionů do Freiburgu.

Taky odchovanec. Taky drobná postava, která se cestou mezi dospělé musela otrkávat během hostování. Taky patriot. Taky byl nejlepší v lize. Taky si svou prestiž vykopal sám.

RADOST V OČÍCH. Plzeňský záložník Vladimír Darida si užívá postup do Ligy mistrů.

Jenže rozdíl je v tom, že tehdy Plzeň věděla, že už v Lize mistrů je.

Nyní v cestě stojí 55násobný mistr Skotska a pak případně vítěz souboje Salcburk – Bruggy.

Zřejmě nebylo zbytí, pokud Plzeň nechtěla prodělat. Šulcovi by totiž za rok končila smlouva, tudíž by mohl odejít zadarmo. Teď za ním v pokladně zůstane spousta peněz.

Ale zároveň velká díra v sestavě.

Kdo se nabízí?

Rozhodně běhavý Denis Višinský, který v létě přišel do Liberce jako kus za kus, ačkoli nebylo jasné, že Šulc zmizí.

Pak mladičký Jiří Maxim Panoš, ročník 2007, odchovanec, velká naděje.

A také Tomáš Ladra, do něhož Plzeň v létě investovala 37 milionů, aby ho přetáhla z Mladé Boleslavi.

Tomáš Ladra a Theo Magnin v souboji o míč.

Viktoria, jestli chce pomýšlet na vysněnou soutěž, musí zvolit správně. Góly a šance uměl Šulc garantovat. A bez nich se nepostupuje.

„Ofenzivní hra Plzně byla na Šulcovi závislá. Proč? Protože se naučil nebát. Protože se nabízí. Protože zkazí míč a hraje dál. Protože si troufne na kličku ve chvíli, kdy ostatní raději udělají zasekávačku a na jistotu balon vrátí zpátky. Já v dorostu trénoval nějakého Pavla Nedvěda. Jasně, jiná doba, ne tak rychlá jako dnes. Ne tolik osobních soubojů, fotbal trochu volnější, ale osobnost se stejně prosadila,“ srovnává Michálek.

Jistě netřeba dodávat, že Pavel Nedvěd to z Plzně dotáhl až do Juventusu Turín.

Šulc je zatím v Lyonu.