Fenerbahce si oficiálně stěžuje na sudího v duelu v Plzni. Ovlivnil výsledek, tvrdí klub

Autor:
  12:20
Kontroverzní rozhodnutí nizozemského sudího Allarda Lindhouta ze závěru pohárového utkání v Plzni putuje před komisi rozhodčích UEFA. Hostující Fenerbahce Istanbul kvůli výkonu arbitra podal oficiální stížnost, utkání skončilo bezbrankovou remízou.
Nervy v závěru zápasu Plzně s Fenerbahce pracovaly u hostů, domácích i...

Nervy v závěru zápasu Plzně s Fenerbahce pracovaly u hostů, domácích i rozhodčího Allarda Lindhouta. | foto: AP

Choreo plzeňských fanoušků při zápase s Fenerbahce.
Plzeňský obránce Jan Paluska napřahuje ke střele v utkání proti Fenerbahce.
Prince Adu posílá míč na bránu Fenerbahce, ale trefuje pouze tyč.
Rafiu Durosinmi střílí na bránu Fenerbahce.
15 fotografií

Turecký klub v prohlášení napsal, že se sudí dopustil nesprávných rozhodnutí, která ovlivnila výsledek. Ve kterých momentech a situacích se Fenerbahce cítí poškozeno, však už neuvedl.

„Zdůraznili jsme celkové řízení zápasu rozhodčím a nesprávná rozhodnutí, která přímo ovlivnila výsledek, a požádali jsme UEFA, aby incidenty přezkoumala s ohledem na závažnost a naléhavost, kterou si zaslouží. Proces s UEFA byl oficiálně zahájen,“ informovalo Fenerbahce.

Je jasné, že šlo především o situaci z jedné z posledních akcí zápasu. Plzeňský obránce Samson Dweh v pokutovém území stáhl Jhona Durána, který se řítil do vyložené šance.

Lindhout nechal pokračovat ve hře, ale jeho krajan u videa Higler doporučil změnu verdiktu, čili pokutový kop proti Plzni. Lindhout si záběry prohlédl, ale stál si za svým názorem, protože Durán si do šance pomohl i tím, že Dweha fauloval a málem z něj svlékl dres.

Už během zápasu a pak po něm se proti Plzni bouřili turečtí fanoušci kvůli choreu příznivců Viktorie. Na velké plachtě byl vyobrazen voják Švejk a pod ním nápis „Vojna s Turkem musí bejt!“.

Šlo o parafrázi a citaci ze známého satirického románu Jaroslava Haška, jehož děj se odehrává během první světové války a byl také několikrát zfilmován.

Rasismus! Turkům se nelíbí choreo se Švejkem, Fenerbahce si utahuje ze sudího

Na rozhodčího v pohárovém utkání v Plzni si stěžoval i předchozí soupeř Malmö. Albánský sudí Jorgji v úvodu utkání za stavu nula nula neodpískal penaltu pro Malmö, hosté dohrávali v devíti a podlehli 0:3. Červenou kartu obdržel i plzeňský Doski.

„Měli jsme zahrávat pokutový kop. Po zápase jsme se dívali na záběry a podle nás to byla celkem jasná situace. Viděl jsem tam jasný kontakt. Vůbec nerozumím tomu, proč videorozhodčí neřekl sudímu, aby se šel podívat. Je absolutně neuvěřitelné, že Anders ještě dostane žlutou kartu za simulování,“ zlobil se trenér Anes Mravac. „Všechny situace v první půli, které byly padesát na padesát, šly ve prospěch domácích.“

Kouč Malmö kritizoval rozhodčího v Plzni: Jako by domácí měli o hráče navíc
Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Plzeň - Slavia 3:5, osm gólů v bláznivém šlágru. Domácí dotahovali, klid dal Zafeiris

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Christose Zafeirise proti Plzni.

Slávističtí fotbalisté se vrací do čela ligové tabulky. Na závěr 15. kola v bláznivém šlágru na západě Čech porazili plzeňskou Viktorii 5:3 a mají dvoubodový náskok na Spartu a Jablonec. Domácí...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Sparta - Čenstochová 0:0, na domácí se pískalo, hosté v závěru trefili tyč

Albion Rrahmani a Oskar Repka z Čenstochové v hlavičkovém souboji.

Sparťanští fotbalisté odehráli další ze zástupu nevýrazných zápasů. Podruhé za sebou nedali v Konferenční lize gól a s průměrným Rakówem Čenstochová jen remizovali 0:0. Ve svém třetím vystoupení v...

Nechceš do Grozného? Souček v knize vypráví, jak poprvé odmítl zahraničí

Křest autobiografie fotbalisty Tomáše Součka. Zleva Lukáš Masopust, Souček,...

Přečtěte si ukázku z nové autobiografie Tomáše Součka, kapitána fotbalové reprezentace, kterou sepsal s Davidem Čermákem a Janem Paličkou, redaktory MF DNES a Seznam Zpráv. Tentokrát o tom, jak mohl...

11. listopadu 2025  10:59

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: program, skupiny, Češi, kde sledovat?

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. Kvalifikace evropských týmů odstartovala na konci března. V přehledném článku najdete jaký je hrací systém, program českého týmu i...

4. září 2025  8:49,  aktualizováno  11. 11. 8:46

Lídr jedenadvacítky poprvé v áčku. Rád bych se už někde usadil, líčil útočník Sejk

Václav Sejk v dresu nizozemského Heerenveenu.

Snadno se zapomene, že je Václav Sejk ještě pořád kmenovým hráčem pražské Sparty. Vždyť nováček v seniorské fotbalové reprezentaci zamířil už na své šesté hostování, aktuálně působí v nizozemském...

11. listopadu 2025  7:20

Haškův konec mě mrzí. Souček o národním týmu, West Hamu i střeleckém rekordu

Tomáš Souček na křtu své autobiografie s názvem Suk.

Ještě než se před nadcházejícím srazem připojil k národnímu týmu, odskočil si pokřtít svou autobiografii s názvem Suk. Teď už ale Tomáš Souček musí zase přepnout na fotbal. „Jako kapitán chci pro...

10. listopadu 2025  18:30

Emoce z Plzně opadly, podali jsme si ruku, řekl Provod. Haškův konec prožíval těžce

Slávista Lukáš Provod v utkání proti Plzni

Ještě v neděli večer po sobě šli jako psi a div se na hřišti nezhádali. „Ale v nároďáku si všichni podáme ruku, pokecáme a všechno se smývá. Máme společný cíl a klubové záležitosti sem nepatří,“...

10. listopadu 2025  15:39

Souček pokřtil svou knihu. Když lidem dá něco do života, budu mít radost, říká

Tomáš Souček (třetí zprava) s rodinou na křtu své autobiografie.

Lépe si to ani načasovat nemohl. V sobotu dorovnal český střelecký rekord Patrika Bergera v Premier League a o dva dny později dorazil fotbalista Tomáš Souček do slávistického fanshopu v Edenu, aby...

10. listopadu 2025  15:01

Plzeň kritizuje fandy Slavie: Způsobili zranění i statisícové škody. Tvrdík se omlouvá

Hostující sektor v Plzni, který obsadili slávisté.

Nešlo jen o desetiminutové přerušení kvůli dýmovnicím krátce po výkopu. Fotbalové utkání plzeňské Viktorie se Slavií (3:5) poznamenalo chování hostujících příznivců, které domácí klub kritizuje v...

10. listopadu 2025

Sparťanům vadilo zdržování. Ze sedmi minut nastavení byl míč ve hře jen čtyři

Sparťanský obránce Emanuel Uchenna s míčem, na zemi leží teplický útočník John...

Vyběhl daleko z brány, prokličkoval se až na soupeřovu polovinu hřiště a když chtěl rozehrát, rozhodčí odpískal konec. Sparťanský gólman Peter Vindahl byl vytočený, že sudí Stanislav Volek v nedělním...

10. listopadu 2025  14:40

Když selžou kluby, mzdu vyplatí fond. FIFA založila konto pro fotbalisty v nouzi

Šéf FIFA Gianni Infantino na valné hromadě v Římě.

Mezinárodní federace FIFA uvedla, že založila speciální fond pro profesionální fotbalisty, jejichž kluby se ocitnou ve finančních nesnázích a nebudou jim schopny vyplácet mzdu. Na léta 2026–2029 bude...

10. listopadu 2025  14:37

Čtvrtý gól Slavie v Plzni správně platil, o ofsajd nešlo. Jak se k situaci postavil VAR?

Slávistický útočník Tomáš Chorý v utkání proti Plzni

Čtvrtý gól slávistických fotbalistů v Plzni, jehož regulérnost domácí trenér Martin Hyský zpochybnil, sudí Jan Beneš podle komise rozhodčích uznal správně. Na druhou stranu videoasistent se k...

10. listopadu 2025  14:23

Sparta získala ocenění za péči o fanoušky s handicapem, je druhým klubem na světě

Handicapovaní fanoušci Sparty sledují utkání na Letné. Sparta jako druhý klub...

Fotbalová Sparta získala certifikát jako ocenění za přístupnost pro handicapované fanoušky. Letenští ho po Atlétiku Madrid dostali jako druhý klub a první ve střední Evropě. Pražané o tom informovali...

10. listopadu 2025  14:05

