Fenerbahce si oficiálně stěžuje na sudího v duelu v Plzni. Ovlivnil výsledek, tvrdí klub

Turecký klub v prohlášení napsal, že se sudí dopustil nesprávných rozhodnutí, která ovlivnila výsledek. Ve kterých momentech a situacích se Fenerbahce cítí poškozeno, však už neuvedl.
„Zdůraznili jsme celkové řízení zápasu rozhodčím a nesprávná rozhodnutí, která přímo ovlivnila výsledek, a požádali jsme UEFA, aby incidenty přezkoumala s ohledem na závažnost a naléhavost, kterou si zaslouží. Proces s UEFA byl oficiálně zahájen,“ informovalo Fenerbahce.
Je jasné, že šlo především o situaci z jedné z posledních akcí zápasu. Plzeňský obránce Samson Dweh v pokutovém území stáhl Jhona Durána, který se řítil do vyložené šance.
Lindhout nechal pokračovat ve hře, ale jeho krajan u videa Higler doporučil změnu verdiktu, čili pokutový kop proti Plzni. Lindhout si záběry prohlédl, ale stál si za svým názorem, protože Durán si do šance pomohl i tím, že Dweha fauloval a málem z něj svlékl dres.
Už během zápasu a pak po něm se proti Plzni bouřili turečtí fanoušci kvůli choreu příznivců Viktorie. Na velké plachtě byl vyobrazen voják Švejk a pod ním nápis „Vojna s Turkem musí bejt!“.
Šlo o parafrázi a citaci ze známého satirického románu Jaroslava Haška, jehož děj se odehrává během první světové války a byl také několikrát zfilmován.
|
Rasismus! Turkům se nelíbí choreo se Švejkem, Fenerbahce si utahuje ze sudího
Na rozhodčího v pohárovém utkání v Plzni si stěžoval i předchozí soupeř Malmö. Albánský sudí Jorgji v úvodu utkání za stavu nula nula neodpískal penaltu pro Malmö, hosté dohrávali v devíti a podlehli 0:3. Červenou kartu obdržel i plzeňský Doski.
„Měli jsme zahrávat pokutový kop. Po zápase jsme se dívali na záběry a podle nás to byla celkem jasná situace. Viděl jsem tam jasný kontakt. Vůbec nerozumím tomu, proč videorozhodčí neřekl sudímu, aby se šel podívat. Je absolutně neuvěřitelné, že Anders ještě dostane žlutou kartu za simulování,“ zlobil se trenér Anes Mravac. „Všechny situace v první půli, které byly padesát na padesát, šly ve prospěch domácích.“
|
Kouč Malmö kritizoval rozhodčího v Plzni: Jako by domácí měli o hráče navíc