Rasismus! Turkům se nelíbí choreo se Švejkem, Fenerbahce si utahuje ze sudího

Věta s vojnou a Turkem se před zápasem objevila na velkoformátovém choreu pod Švejkovou podobiznou.
Turečtí fanoušci na sítích ho ve velkém označují za jasný rasismus, který by měly příslušné orgány prošetřit. „Incident zastínil všechno, co se v zápase stalo,“ píše server NTV Sport.
„Je to přímá citace z knihy o Švejkovi. Mluví o válce s Turkem, ne proti Turkům. Je to ve skutečnosti humorný výklad a neznamená to válku v pravém slova smyslu. Neměli bychom na tom tolik lpět,“ reagoval plzeňský mluvčí Václav Hanzlík pro zmíněný web.
Klub v pátek dopoledne oslovila i redakce iDNES.cz, na další informace se však zatím čeká.
Pro nadsázku u chorea plzeňských fanoušků před zápasem s Fenerbahce není na turecké straně pochopení. Na sítích a v mediích se objevují i slova jako skandál nebo rasismus.— Sporťák (@SportakCZ) November 7, 2025
A podle komentářů přímo pod fotkou to vypadá, že jsou někteří z nich už možná i v bojové pohotovosti. pic.twitter.com/88ahxF4Z0a
Pro Čechy šlo o satiru a narážku na slepý patriotismus. Jenže Turci souvislosti neznají a pokus o humorný vzkaz nepochopili. Fenerbahce se k choreu oficiálně nevyjádřilo, zato k výsledku zápasu se postavilo po svém.
Na sociálních sítích klub zveřejnil fotografii souboje ze závěru nastaveného času, kdy domácí stoper Dweh tahá za dres útočníka Durána. Ten následně spadl a hosté žádali penaltu, kterou nizozemskému sudímu Lindhoutovi doporučil jeho krajan u videa Higler.
Hlavní rozhodčí si situaci prohlédl na monitoru, zavolal si kapitány vysvětlil jim, že v souboji s Dwehem si nejdřív nedovoleně počínal Durán, který Dweha málem vysvlékl z dresu.
„Ano, tak mi to řekl, že první fauloval Jhon. Je to zvláštní, ale takhle prostě rozhodl,“ krčil rameny slovenský stoper Škriniar, kapitán Fenerbahce.
He pulled his shorts off.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 6, 2025
VAR: “Review recommended.”
Ref: “Play on.” pic.twitter.com/P52HZig8Yp
„Zatáhl ho za trenýrky!“ stěžuje si oficiální účet klubu a přidává ironickou konverzaci mezi rozhodčím a asistenty u videa, jako by sudí celou věc ignoroval.
„Rozhodčí ukradl Fenerbahce dva body,“ stojí například v titulcích tureckých novin.
Zatímco trenér Tedesco byl v reakci smířlivý, gólman Ederson rozhodnutí nizozemského arbitra Lindhouta nechápal: „Nerozumím tomu, byla to jasná penalta, vždyť ho zatáhl.“
Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance
I díky vzácnému verdiktu, kdy si sudí stál za svým a postupoval proti doporučení videoasistentům, získala Plzeň cenný bod.