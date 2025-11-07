Rasismus! Turkům se nelíbí choreo se Švejkem, Fenerbahce si utahuje ze sudího

„Vojna s Turkem musí bejt! Zabili jste mně strejčka, tak tady máte přes držku!“ První větu hlavní postavy Švejka ze známé knihy Jaroslava Haška si volně pro své choreo vypůjčili plzeňští fanoušci při utkání s Fenerbahce Istanbul (0:0) v Evropské lize. Jistě ani netušili, že soupeřovi fanoušci i turečtí novináři z toho budou dělat skandál. Po plzeňském klubu chtěli vyjádření a žádají prošetření i ze strany UEFA.
Choreo plzeňských fanoušků při zápase s Fenerbahce.

Choreo plzeňských fanoušků při zápase s Fenerbahce. | foto: ČTK

Plzeňský obránce Jan Paluska napřahuje ke střele v utkání proti Fenerbahce.
Nervy v závěru zápasu Plzně s Fenerbahce pracovaly u hostů, domácích i...
Prince Adu posílá míč na bránu Fenerbahce, ale trefuje pouze tyč.
Rafiu Durosinmi střílí na bránu Fenerbahce.
15 fotografií

Věta s vojnou a Turkem se před zápasem objevila na velkoformátovém choreu pod Švejkovou podobiznou.

Turečtí fanoušci na sítích ho ve velkém označují za jasný rasismus, který by měly příslušné orgány prošetřit. „Incident zastínil všechno, co se v zápase stalo,“ píše server NTV Sport.

„Je to přímá citace z knihy o Švejkovi. Mluví o válce s Turkem, ne proti Turkům. Je to ve skutečnosti humorný výklad a neznamená to válku v pravém slova smyslu. Neměli bychom na tom tolik lpět,“ reagoval plzeňský mluvčí Václav Hanzlík pro zmíněný web.

Klub v pátek dopoledne oslovila i redakce iDNES.cz, na další informace se však zatím čeká.

Pro Čechy šlo o satiru a narážku na slepý patriotismus. Jenže Turci souvislosti neznají a pokus o humorný vzkaz nepochopili. Fenerbahce se k choreu oficiálně nevyjádřilo, zato k výsledku zápasu se postavilo po svém.

Na sociálních sítích klub zveřejnil fotografii souboje ze závěru nastaveného času, kdy domácí stoper Dweh tahá za dres útočníka Durána. Ten následně spadl a hosté žádali penaltu, kterou nizozemskému sudímu Lindhoutovi doporučil jeho krajan u videa Higler.

Hlavní rozhodčí si situaci prohlédl na monitoru, zavolal si kapitány vysvětlil jim, že v souboji s Dwehem si nejdřív nedovoleně počínal Durán, který Dweha málem vysvlékl z dresu.

„Ano, tak mi to řekl, že první fauloval Jhon. Je to zvláštní, ale takhle prostě rozhodl,“ krčil rameny slovenský stoper Škriniar, kapitán Fenerbahce.

„Zatáhl ho za trenýrky!“ stěžuje si oficiální účet klubu a přidává ironickou konverzaci mezi rozhodčím a asistenty u videa, jako by sudí celou věc ignoroval.

„Rozhodčí ukradl Fenerbahce dva body,“ stojí například v titulcích tureckých novin.

Zatímco trenér Tedesco byl v reakci smířlivý, gólman Ederson rozhodnutí nizozemského arbitra Lindhouta nechápal: „Nerozumím tomu, byla to jasná penalta, vždyť ho zatáhl.“

Plzeň - Fenerbahce 0:0, domácí v závěru přežili šok. Mrzí je zahozené šance

I díky vzácnému verdiktu, kdy si sudí stál za svým a postupoval proti doporučení videoasistentům, získala Plzeň cenný bod.

