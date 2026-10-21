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Vypnout mobily, více komunikovat. Trenér Kováč v Plzni zavádí nové pořádky

Ervín Schulz
  19:08
Plzeňský kouč Radoslav Kováč plánuje udělat do zápasu Evropské ligy několik...

Plzeňský kouč Radoslav Kováč plánuje udělat do zápasu Evropské ligy několik změn v sestavě. | foto: ČTK

Lukáš Červ na předzápasové tiskové konferenci před zápasem Evropské ligy.
Záložník Plzně Lukáš Červ (vlevo) a trenér Radoslav Kováč na tiskové konferenci...
Plzeňský trenér Radoslav Kováč během zápasu proti Ferencvárosi.
Denis Višinský snižuje na 1:2 z pohledu Viktorie Plzeň v Budapešti v zápase...
15 fotografií
Ustálit základní sestavu, nebo dát některým klíčovým hráčům volno? To je největší dilema, které trenér fotbalistů Plzně Radoslav Kováč řeší před čtvrtečním domácím duelem Evropské ligy proti Levski Sofia, šampionu Bulharska.

Utkání začíná ve 21 hodin, Viktoria bude po dvou porážkách usilovat o první bodový zisk v soutěži.

„Je to strašně těžké. Hodně se bavíme s hráči, máme k dispozici informace, co se týče regenerace. Všechny věci bereme v potaz. Každý chce Evropskou ligu hrát, musíme rozhodnout my. A samozřejmě potřebujeme síly rozložit, takže nějaká změna bude. Nic velkého, ale tři změny chystáme,“ líčil šestačtyřicetiletý Kováč.

Plzeň má před sebou druhý pohárový týden v řadě, příští středu navíc vstoupí do domácího MOL Cupu na hřišti Jihlavy.

Je složité vymyslet, jak rozložit síly a najít ideální sestavu?
Řešíme i minutáž hráčů. Některé potřebujete při standardkách, které kopou. Změn je hodně, pomaličku přicházejí určité součinnosti a automatismy. Nechceme všechno rozbít, je potřeba to trefit tak, aby to bylo dobře rozložené. Věřím, že postavíme sestavu, která bude úspěšná. Důležití budou i hráči, kteří zápas zakončí. To se nám třeba v Jablonci úplně nepovedlo.

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Po porážkách s belgickým Unionem Saint-Gilloise a v Budapešti s maďarským Ferencvárosem potřebujete uspět, pokud chcete oživit šanci na postup.
Chceme sem vrátit vítěznou mentalitu. Není to jednoduché, ale chceme toho jednoznačně docílit a hráči si to uvědomují. Vstup po reprezentační přestávce do ligy byl dobrý, máme šest bodů. Ale je potřeba to potvrzovat každé tři dny a věřím, že hráči to vnímají stejně.

Co jste zjistili o soupeři? Levski vede bulharskou ligu, ale v Evropské lize získalo zatím ve dvou utkáních jeden bod.
Máme je nasledované velmi dobře. Směrem nahoru mají zajímavé hráče. Brazilce, Portugalce i hráče afrického původu. V posledních zápasech nastupovali v základu jen dva Bulhaři. Mají španělského trenéra, je to hodně technický fotbal, rozehrávky a kombinace.

Záložník Plzně Lukáš Červ (vlevo) a trenér Radoslav Kováč na tiskové konferenci před zápasem Evropské ligy s bulharským týmem Levski.

Jak na ně vyzrát?
Malinkou výhodou může být intenzita hry, protože v Bulharsku není tak vysoká. Věřím, že budeme týmovější a půjdeme si za vítězstvím. Chceme ho urvat za každou cenu.

V Jablonci jste minulý víkend po hodině hry vedli 3:0, ale nakonec se strachovali o výhru až do posledních vteřin. Dá se takovému vývoji předejít?
Apelujeme na to, aby kluci byli maximálně koncentrovaní. Nejen na hřišti. Aby byli profesionálové se vším všudy. Zavedli jsme nějaká pravidla, která se učí. Upravili jsme třeba i režim, co se týče telefonů. Chceme, aby kluci mezi sebou daleko více komunikovali. Ne aby přišli a po minutě koukali do telefonu.

Jinak přijde trest?
Jsou za to interně velké postihy. Trápí mě, že máme pokaždé hráče, kteří z toho vypnou. Není to jen o jednom z nich, pořád nejsme tam, abychom celých 90 minut odehráli zápas tak, jak chceme.

Slovák Procházka. V Levski byl kapitánem, neztratil se ani v Plzni

Stal se prvním cizincem v historii, který v bulharské nejvyšší soutěži odkopal za Levski Sofia více než sto zápasů, nakonec jich bylo přesně 150. Slovenský fotbalový záložník Roman Procházka působil v Bulharsku pět sezon, v Levski to dotáhl až na kapitána.

Když po sezoně 2017/18 odcházel do Plzně, fanoušci mu připravili velkolepou rozlučku. „Zpočátku nebylo jednoduché zvyknout si na odlišné prostředí, ale země mi brzy přirostla k srdci. Těžko se mi odcházelo,“ vzpomínal před lety Procházka. „Hlavně derby s CSKA byla vždycky divočina. Jednou se hrálo na sněhu, diváci házeli ledové koule a jedna zasáhla jejich kouče tak, že byl otřesený a zápas musel být přerušený,“ popisoval.

Ani ve Viktorii se neztratil. Nejvýraznější moment zapsal v základní skupině Ligy mistrů na hřišti CSKA Moskva. Vyrovnávací brankou načal ve druhé půli obrat na 2:1, Plzeň poté prošla do jarní fáze Evropské ligy. „Po utkání jsem nevěděl, jestli mám plakat, či se radovat,“ líčil Procházka, který předtím neproměnil penaltu. „Cítil jsem se katastrofálně, ale kluci mě v kabině podrželi.“

Roman Procházka z Plzně (uprostřed) a Jan Holenda z Dukly (vlevo) se snaží zorientovat v souboji o míč.

V týmu vydržel do konce podzimu 2019. V zimní pauze odešel trenér Pavel Vrba a jeho nástupce Adrián Guľa už s krajanem Procházkou nepočítal. V české lize stihl pětatřicet utkání a devět vstřelených branek, dalších jedenáct duelů přidal v domácích a evropských pohárech.

„Vzpomínat budu vždycky rád,“ vzkázal při odchodu z Plzně odchovanec Trnavy. Tam se také po dvouletém působení v polském Górniku Zabrze v létě 2021 vrátil, v rodném městě nyní působí šestou sezonu v řadě. A letos v červenci byl čas i na plzeňské vzpomínky, sedmatřicetiletý Procházka s Trnavou přijel do Dobřan k přípravnému duelu, po remíze 1:1 se vřele zdravil třeba s krajanem Patrikem Hrošovským, s nímž ve Viktorii nastupoval ve středové řadě. „Plzeň stále pečlivě sleduji,“ svěřil se.

Ve čtvrtek večer ale bude rozpolcený. Přece jen, v Levski zanechal výraznější stopu než v Plzni, a především s fanoušky měl velké pouto. „Jsou nároční a nepřijmou každého. Měli jsme tam hodně cizinců, ale když na hřišti nenechali všechno, fandové jim to dali pocítit. Já se snažil pokaždé odevzdat maximum a během let se mezi mnou a bulharskými fanoušky vytvořilo zvláštní pouto. Na to nejde zapomenout,“ vyprávěl před lety Procházka pro YouTube kanál Viktorie.

Výhru by tak nejraději přál oběma.

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3. kolo

Saint-Gilloise vs. Hapoel Be'er Sheva FC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.34
  • 5.61
  • 8.24
Dinamo Záhřeb vs. NEC Nijmegen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.64
  • 4.39
  • 4.86
KKS Lech Poznaň vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 4.81
  • 4.03
  • 1.70
Juventus FC vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.56
  • 4.33
  • 5.77
Sturm Graz vs. Olympique Marseille //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 3.50
  • 3.82
  • 2.01
Ararat-Armenia Jerevan vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 5.66
  • 4.68
  • 1.53
OFI Kréta FC vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 10.90
  • 7.06
  • 1.23
Ferencváros vs. SCU Torreense //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.34
  • 5.42
  • 8.81
Lillestrom SK vs. Real Sociedad //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 5.83
  • 4.66
  • 1.52
Besiktas Istanbul vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
22.10. 21:00
  • 2.09
  • 3.96
  • 3.19
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Juventus FCJuventus 2 2 0 0 7:1 6
2. LeverkusenLeverkusen 2 2 0 0 6:0 6
3. Benfica LisabonBenfica 2 2 0 0 6:1 6
4. Besiktas IstanbulBesiktas 2 2 0 0 7:3 6
5. BournemouthBournemouth 2 2 0 0 5:1 6
6. Omonia NikósieOmonia Nikósie 2 2 0 0 4:0 6
7. FerencvárosFerencváros 2 2 0 0 5:2 6
8. Olympique LyonLyon 2 2 0 0 5:3 6
9. Sunderland AFCSunderland 2 2 0 0 3:1 6
10. Olympiakos PireusPireus 2 2 0 0 3:1 6
11. AC Sparta PrahaSparta 2 1 1 0 5:2 4
12. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 1 0 4:1 4
13. Stade RennesRennes 2 1 1 0 2:1 4
14. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 2 1 1 0 1:0 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 2 1 0 1 6:3 3
16. AC MilánAC Milán 2 1 0 1 4:2 3
17. Jagiellonia BělostokBělostok 2 1 0 1 4:3 3
18. OFI Kréta FCOFI FC 2 1 0 1 3:2 3
19. SCU TorreenseTorreense 2 1 0 1 3:3 3
20. AZ AlkmaarAlkmaar 2 1 0 1 2:2 3
21. Red Bull SalcburkRB Salcburk 2 1 0 1 1:4 3
22. Lillestrom SKLillestrom 2 0 1 1 2:3 1
23. Real SociedadReal Sociedad 2 0 1 1 2:3 1
24. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 2 0 1 1 1:2 1
25. Levski SofiaLevski 2 0 1 1 1:2 1
26. Sturm GrazSturm Graz 2 0 1 1 0:3 1
27. NEC NijmegenNijmegen 2 0 1 1 1:6 1
28. Anderlecht BruselAnderlecht 2 0 0 2 1:3 0
29. Celta VigoCelta Vigo 2 0 0 2 1:3 0
30. HoffenheimHoffenheim 2 0 0 2 2:5 0
31. Olympique MarseilleMarseille 2 0 0 2 1:5 0
32. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 0 0 2 1:5 0
33. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 2 0 0 2 2:7 0
34. Celtic GlasgowCeltic 2 0 0 2 2:7 0
35. NK CeljeCelje 2 0 0 2 0:5 0
36. KKS Lech PoznaňLech Poznaň 2 0 0 2 0:8 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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