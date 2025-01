Šance 13 procent. Co se musí stát, aby se Plzeň probila přímo do osmifinále

Plzeň po čtvrtečním vítězství nad Anderlechtem Brusel (2:0) stvrdila svou účast v prvním kole play off, tu jistotu má už patnáct týmů.

Za týden v Bilbau jí půjde o to, jestli se z jedenácté příčky protlačí mezi prvních osm mužstev, která postoupí přímo do osmifinále soutěže. O jejich soupeřích rozhodně právě první kolo, které odehrají týmy od devátého do čtyřiadvacátého místa.

Datový model s deseti tisíci simulacemi budoucích zápasů dává Viktorii jen třináctiprocentní šanci.

Co se musí stát, aby ji využila?

Základní podmínkou je vítězství v Bilbau. Tamní Athletic je ve společné tabulce třetí a takřka jistě pozici mezi elitní osmičkou udrží i navzdory případné porážce s českým klubem. Ten ho už ohrozit nemůže.

Aby se Plzeň vyšvihla, musí pod sebe dostat jeden z týmů od čtvrté do osmé příčky a ještě přeskočit devátý Galatasaray a desáté Bodö/Glimt.

Jelikož proti sobě nastoupí čtvrtý Manchester United a osmé FCSB, jednoho ze soupeřů Plzeň přeskočí. V případě prohry United však roli bude hrát ještě celkový rozdíl skóre, které má anglický klub o dvě branky lepší.

Pátý Lyon by musel doma prohrát s Ludogorcem Razgrad, aby se Plzeň před něj dostala. Pokud by remizoval, musela by Viktoria ve Španělsku vyhrát o šest branek, což není úplně reálné.

Tottenham, který doma hostí Elfsborg, je podobný případ. Musí prohrát. V případě remízy by Plzeň potřebovala vyhrát o tři branky a přeskočila by ho.

V případě Anderlechtu je to jednodušší. Když prohraje nebo remizuje s Hoffenheimem, jde Viktoria před něj.

Na United ztrácejí Plzeňští tři body, na Lyon, Tottenham, Anderlecht a FCSB o bod méně.

Aby se v tabulce dostali ještě před Galatasaray i Bodö/Glimt, stačí jakékoli soupeřovo zaváhání. Turecký klub hraje na Ajaxu, který má jistý postup do play off, ale už je bez šance na osmičku.

Norský celek se představí v Nice, které je s pouhými dvěma body předposlední. Pokud Galatasaray či Bodö/Glimt zvítězí, Plzeň se před ně nedostane.

A pozor, Plzeň si musí hlídat i záda. Dvanáctý Olympiakos Pireus má stejně bodů i rozdíl skóre. Za českého zástupce ho v průběžné tabulce řadí jen menší počet vstřelených gólů.

Football Meets Data @fmeetsdata 🚨🆕 UEL projections (after MD7)



New in Top 8:

🔹 Olympiacos 🇬🇷



Out of Top 8:

🔸 Ajax 🇳🇱



New in Top 24:

🔹 Elfsborg 🇸🇪



Out of Top 24:

🔸 Beşiktaş 🇹🇷



(*teams are ordered on average projected final position, not on probabilities to qualify) https://t.co/3rZu13ikvR oblíbit odpovědět

Pokud by Olympiakos doma porazil Karabach vyšším rozdílem než Plzeň Bilbao, řecký celek ji přeskočí. Datový model Football Meets Data na účast v elitní osmičce dokonce Olympiakos favorizuje, dává mu 41 procent.

V závěrečném dějství se nebude bojovat jen o osmičku, ale hraje se ještě o zbývajících devět míst ve vyřazovací, šanci má čtrnáct klubů. Nahnuté to má Porto, které by na hřišti Maccabi Tel Aviv potřebovalo nutně výhru. Twente si to rozdá v přímém souboji s Besiktasem, Braga musí porazit suverénní Lazio, aby měla naději. O tu teoretickou se bude prát Hoffenheim na Anderlechtu.

V případě, že dva či více celků budou mít stejný počet bodů, o pořadí mezi nimi rozhodne rozdíl skóre, případně počet vstřelených gólů, počet vstřelených gólů venku, výher venku a až pak vzájemná utkání.

Sedm klubů včetně Slavie příští týden o postup už nehraje. Slávisté hostí Malmö, další vyřazený celek. Dál nepůjdou ani RFS Riga, Ludogorec, Karabach, Nice a Dynamo Kyjev.

Vyřazovací fáze startuje 13. února zápasy mezi týmy od deváté do čtyřiadvacáté příčky. Pokud by Plzeň zůstala jedenáctá, vyzve tým na jedenadvacátém či dvaadvacátém místě, o tom rozhodne los. Momentálně by to byl AS Řím, nebo Ferencváros Budapešť.