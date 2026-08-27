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ONLINE: Plzeň - CZ Bělehrad, domácí zkouší smazat třígólové manko

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Sledujeme online   18:30
Plzeňský útočník Prince Adu se probíbí obranou Crveny zvezdy během duelu...

Plzeňský útočník Prince Adu se probíbí obranou Crveny zvezdy během duelu Evropské ligy. | foto: Profimedia.cz

Fanoušci Crveny zvezdy během duelu Evropské ligy proti Plzni.
Plzeňský gólman Florian Wiegela čelí šanci Marka Arnautovice z Crveny zvezdy...
Mirko Ivanič, kapitán Crvene zvezdy, se raduje z druhé branky v duelu...
Nový plzeňský kouč Radoslav Kováč na tiskové konferenci před zápasem s Crvenou...
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Plzeňští fotbalisté se ve Štruncových sadech pokoušejí o malý zázrak. K postupu do skupinové fáze Evropské ligy totiž musí v odvetě proti Crvené zvezdě Bělehrad poprvé v klubové historii otočit pohárový dvojzápas, v němž na úvod prohráli venku o tři branky (0:3). Utkání sledujte od 19.00 v podrobné online reportáži.

Viktorii poprvé vede nový trenér Radoslav Kováč, který nahradil odvolaného Martina Hyského.

„Je to obrovská výzva. Pár věcí jsme změnili, poupravili, ale hlavně jsme potřebovali zpětnou vazbu od hráčů. Nepřišli jsme, abychom hned všechno rychle měnili. To nejde, na to ani není čas,“ řekl klubové televizi Kováč, který v roli hlavního trenéra absolvuje první zápas v evropských pohárech.

Ligové utkání proti Hradci Králové bylo odloženo a Plzeň se tak tento týden mohla soustředit pouze na dnešní klání se srbským mistrem. Crvena zvezda se mezitím v neděli střetla v malém bělehradském derby s Čukarički, který deklasovala 4:0.

Západočeši vyhráli pod Hyského vedením jediný z pěti soutěžních zápasů (1-2-2), ani jednou neudrželi čisté konto a celkem inkasovali čtrnáct branek. V lize jsou s pěti body až dvanáctí.

Crvena zvezda naopak se stoprocentní bilancí vede tamní Super Ligu, přestože má dvě utkání k dobru. Z devíti soutěžních utkání podlehla jen Hapoelu Beer Ševa v kvalifikaci Ligy mistrů a v šesti ze sedmi výher navíc udržela čisté konto.

Evropská liga
4. předkolo - Play-off 27. 8. 2026 19:00
FC Viktoria Plzeň FC Viktoria Plzeň : Crvena Zvezda Bělehrad Crvena Zvezda Bělehrad 0:0 (-:-)
Sestavy:
Wiegele – Prebsl, Dweh, Spáčil – Memić, Červ, Hroškovský (C), Souaré, Doski – Višinský – Adu.
Sestavy:
Matheus – Luckassen, Veljković, Uschenna – Kostov, Kunić, Elšnik, Cham – Bukari, Arnautović, Ivanić (C).
Náhradníci:
Ťapaj – Lawal, Toure, Vydra, Sojka, Ladra, Panoš, Faal, Pirgić, Krčík, Boháč.
Náhradníci:
Radanović, Guteša – Rodrigão, Bajo, Enen, Katai, Strika, Lučić, Gudelj, Šarić, Gashtarov, Loizou.

Rozhodčí: Makkelie – Steegstra, de Vries (všichni NED)

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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4. předkolo - Play-off

FK Kauno Žalgiris vs. Besiktas Istanbul //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 7.97
  • 5.08
  • 1.35
Red Bull Salcburk vs. Mjällby AIF //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 1.24
  • 6.25
  • 10.10
Lillestrom SK vs. Egnatia Rrogozhinë //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 1.41
  • 4.55
  • 7.59
FC Viktoria Plzeň vs. Crvena Zvezda Bělehrad //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 2.07
  • 3.97
  • 3.25
Omonia Nikósie vs. Sint-Truiden VV //www.idnes.cz/sport
27.8. 19:00
  • 2.06
  • 3.43
  • 3.47
CSKA Sofia vs. OFI Kréta FC //www.idnes.cz/sport
27.8. 20:00
  • 1.50
  • 4.34
  • 5.93
AGF Aarhus vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
27.8. 20:00
  • 6.54
  • 5.26
  • 1.38
FC Thun vs. KKS Lech Poznaň //www.idnes.cz/sport
27.8. 20:00
  • 2.43
  • 3.87
  • 2.53
Anderlecht Brusel vs. FC Kajrat Almaty //www.idnes.cz/sport
27.8. 20:30
  • 1.35
  • 5.05
  • 8.10
Ferencváros vs. Trabzonspor //www.idnes.cz/sport
27.8. 20:30
  • 2.72
  • 3.64
  • 2.36
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. předkolo - Play-off

Kompletní los

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