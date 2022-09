Začínáme s Plzní, kde uvařili první ležák na světě. Barcelona vítá české mistry

Další otázka: „Který klub vychoval vítěze Zlatého míče z roku 2003?“ Nápovědou byla přiložená fotografie s Pavlem Nedvědem.

Nebo: „Který hráč v devadesátých letech nastupoval za Betis a má něco společného s některým z našich soupeřů ve skupině?“ Ano, Michal Bílek, současný trenér Viktorie Plzeň.

Právě s českým šampionem doma začne Barcelona základní skupinu Ligy mistrů.

Plzeňští si na sebe v úterý ráno vzali obleky a vyrazili za krásným dobrodružstvím.

LOS LIGY MISTRŮ Podívejte se kdy a s kým Plzeň ve skupině C hraje

„Už se těším až tam budeme,“ vyprávěl před odletem obránce Milan Havel. „Pro nás je to odměna za minulou sezonu, kdy jsme získali titul. I za práci, kterou odvádíme. Jsem nadšený, že u toho bude i moje rodina.“

Plzeň si opravdu „uměla vybrat“. Barcelona, Inter Milán i Bayern Mnichov, které potká v základní skupině, patří mezi nejslavnější fotbalové kluby planety.

Barcelona se svým obřím stadionem Camp Nou mezi ty úplně nejslavnější. „Skupina je celkově krásná, ale tím, že začínáme v Barceloně, to je něco neuvěřitelného,“ povídal Havel.

Plzeň je v Lize mistrů po čtyřech letech, tenkrát potkala ještě slavnější značku Real Madrid. Na španělské giganty má vůbec štěstí - při své první účasti v Champions League na podzim 2011 hrála také právě s Barcelonou. Porážka 0:2 venku nebyla ostudou.

Barcelona - Plzeň online středa 21.00 Rozhodčí: Visser - Vanyzere, Van Driessche (všichni Belgie) Pravděpodobné sestavy: Barcelona: Ter Stegen - Koundé, Christensen, Piqué, Alba - De Jong, Busquets, Pedri - Raphinha, Lewandowski, Fati. Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Kalvach, Bucha - Sýkora, Vlkanova, Mosquera - Chorý.

Ze současného kádru pamatuje zápas záložník Pilař, na hřišti byli současní Bílkovi asistenti Horváth s Bakošem i sportovní ředitel Kolář.

„Moc jsme si tenkrát nezahráli, i když výsledek byl přijatelný. Jako hráč jsem se tenkrát těšil a těším si i jako trenér. Proč bych se bál?“ reagoval Horváth. „Věřím totiž, že kluci budou úspěšnější než my. Že si víc zahrají fotbal a že budeme úspěšní i co se týče zisků bodů.“

Až taková víra?

„Naše mužstvo velmi dobře brání a Barceloně to nemusí vonět. Věřím, že jejich hráče dostaneme do situací, které pro ně nebudou komfortní a že tam dokážeme překvapit.“

Plzeň má za sebou úžasný rok. Překvapivě vyhrála českou ligu, pohárovou kvalifikací prolétla s pěti výhrami a jednou remízou. Soutěžní zápas prohrála naposled loni v říjnu loňského roku na Slavii (0:2).

Plzeňský asistent trenéra Pavel Horváth před odletem do Barcelony k utkání Ligy mistrů odpovídá novinářům.

Série neporazitelnosti trvá čtyřiatřicet zápasů, ale během ní nepotkala tak silného protivníka jako je Barcelona.

„Nálada je skvělá. Šlapeme, v lize vyhráváme. Můžeme se v klidu soustředit jen na Barcelonu,“ poznamenal Havel.

„Samozřejmě víme, že to lehké nebude. Asi část zápasu budeme běhat bez míče. Ale chceme hrát jako dosud. Remíza by byla skvělá. Chceme podat co nejlepší výkon a poměřit se s nimi. Oni na nás vletí, budou do toho šlapat, po ztrátě míče hned napadají. Musíme se koncentrovat na každou minutu, nevypadnout v hlavě a třeba se z toho něco krásného urodí.“

Barcelona začala sezonu domácí bezbrankovou remízou s Vallecanem, následně třikrát přesvědčivě vyhrála, naposledy v sobotu v Seville 3:0.

„Věřím, že jsme připravení. Realita na hřišti je pak sice trochu jiná, je to rychlejší,“ přemítal Horváth.

Plzeňský obránce Milan Havel před odletem do Barcelony k utkání Ligy mistrů odpovídá novinářům.

„Možná budou kluci čekat bouřlivou atmosféru, ale já si nemyslím, že je tam nějaké peklo co se týče fanoušků. Hodně lidí tam bude, stadion je obrovský, hřiště vypadá opticky větší,“ vzpomínal Horváth na zápas z října 2011.

„Samotný zápas bude úplně jiný. Upozornil bych na Raphinhu, je to obrovská posila. I když je tam chvíli, je to už jeden z klíčových hráčů, těžko se brání,“ všiml si Horváth.

Brazilský křídelník Raphinha přišel v létě z Leedsu, chtěla ho Chelsea, ale Barcelona ji přeplatila - dala za něj 58 milionů eur, v přepočtu asi jeden a půl miliardy korun.

Na druhém křídle Dembélé, na hrotu Lewandowski, který po přestupu z Bayernu dal v posledních třech ligových duelech pět branek.

„Že by mohli hráče protočit a pro nám poslat ty, kteří moc nehráli? I pro ně je to první zápas ve skupině, hrají doma. Nemyslím si, že by vyměnili šest hráčů. A i kdyby ano, pro nás se nic nemění, stejně budou hrát naplno,“ řekl Horváth.