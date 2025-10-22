Složitý rozjezd v Plzni? Masakr, ví Hyský. V Římě zavzpomíná i na úspěch se Slavií

Padesátiletý bývalý obránce je zvědavý, natolik se prostředí změnilo. Novinářům řekl, že by chtěl se západočeským outsiderem překvapit a bodovat.
Před týdnem převzal Viktorii po Miroslavu Koubkovi. V sobotu v premiéře na lavičce Západočechů zažil ligové vítězství 1:0 na stadionu Bohemians 1905. A nyní ho čeká první duel evropských pohárů v trenérské roli.
„Musím říct, že to je masakr. Rozjezd hodně složitý, ale těším se na to. Myslím si, že jsem plný energie a připravený mužstvu maximálně pomoci k tomu, aby bylo úspěšné,“ prohlásil před odletem Hyský, který zamířil do Plzně z Karviné.
„Nervózní určitě trošku jsem. Myslím, že nervozita k tomu patří. Každý hráč i trenér svým způsobem musí být před každým zápasem nějak nervózní. Samozřejmě si uvědomuju, jaký zápas nás čeká, jak těžký soupeř. Věřím ale tomu, že s úvodním hvizdem to spadne, hlavně z hráčů,“ doplnil Hyský.
V březnu 1996 zažil v Římě největší úspěch kariéry. Se Slavií tehdy ve čtvrtfinále Poháru UEFA vyřadil favorita po úvodní domácí výhře 2:0 a následné venkovní po porážce 1:3 po prodloužení. „Vzpomínky jsou samozřejmě pozitivní. Na druhou stranu moc dobře vím, s jakým štěstím jsme tenkrát to čtvrtfinále přešli. První zápas v Praze byl pro Římany na složitém terénu těžký. V odvetě jsme díky tomu vstřelenému gólu v závěru prodloužení postoupili do semifinále.“
„Když si vzpomenu, v poločase odvetného zápasu to bylo 0:0. Přišli jsme do kabiny a už jsme si říkali, že to bude v pohodě, že to uhrajeme. Po prvním inkasovaném gólu se atmosféra úplně změnila. Bylo bouřlivé prostředí a nakonec jsme dvojzápas šťastně otočili díky gólu Jirky Vávry,“ podotkl plzeňský kouč.
V úvodním domácím duelu tehdy neměl daleko ke gólu. „Nastoupil jsem během zápasu a trefil jsem břevno. Škoda, mohlo to být 3:0 a odvetný zápas mohl být trošku klidnější. Každopádně to byl pro mě asi největší klubový úspěch v kariéře, dojít takhle daleko. Vůbec celá ta sezona 1995/96 byla skvělá,“ připomněl, že Slavia tehdy také získala ligový titul.
Je zvědavý, zda se prostředí Olympijského stadionu nějak změnilo. „Stadion vypadá z televizních kamer trošku tak, že je v takovém novějším hávu. Ale mám informace od kluků, kteří to znají, že to jenom vypadá. Je to prostě pořád stejný stadion. Velký, dlouhá cesta do kabiny. Samozřejmě se těším,“ řekl Hyský.
„Nejdůležitější je to, jaký terén tam je. Na těchto stadionech bývá špičkový terén, který napomáhá tomu, aby se hrál dobrý fotbal. Důležitá je asi vždy i atmosféra. Sedmdesátitisícový stadion, uvidíme, kolik lidí zítra přijde. Ale rozhodně nás čeká bouřlivá atmosféra,“ mínil.
Věří, že jeho noví svěřenci mohou velkého favorita překvapit a i po třetím kole udržet neporazitelnost v soutěži: „Čeká nás top mužstvo. Určitě je to jeden z nejlepších týmů v soutěži, který má myšlenky na to celou Evropskou ligu vyhrát. Do každého zápasu jdete s tím, že chcete vyhrát. Samozřejmě víme, jaká je realita, takže každý bod z Říma pro nás bude velkým plusem. Budeme chtít být odvážní. Věřím, že odvaha nám může přinést požadovaný výsledek.“