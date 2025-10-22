Složitý rozjezd v Plzni? Masakr, ví Hyský. V Římě zavzpomíná i na úspěch se Slavií

Autor: ,
  21:35
I když je zdravě nervózní, užívá si nový kouč fotbalistů Plzně Martin Hyský první pohárový výjezd v trenérské kariéře. Čtvrteční zápas 3. kola hlavní fáze Evropské ligy proti AS Řím něj bude o to zajímavější, že v roce 1996 oslavil na Olympijském stadionu proti stejnému soupeři coby hráč základní sestavy slavný postup pražské Slavie ze čtvrtfinále Poháru UEFA.
Trenér Martin Hyský při své premiéře na lavičce Plzně

Trenér Martin Hyský při své premiéře na lavičce Plzně | foto: Anna Kristová, MAFRA

Plzeňský trenér Martin Hyský
Plzeňský trenér Martin Hyský
Nový plzeňský trenér Martin Hyský a obránce Karel Spáčil
Trenér Martin Hyský při své premiéře na lavičce Plzně
13 fotografií

Padesátiletý bývalý obránce je zvědavý, natolik se prostředí změnilo. Novinářům řekl, že by chtěl se západočeským outsiderem překvapit a bodovat.

Před týdnem převzal Viktorii po Miroslavu Koubkovi. V sobotu v premiéře na lavičce Západočechů zažil ligové vítězství 1:0 na stadionu Bohemians 1905. A nyní ho čeká první duel evropských pohárů v trenérské roli.

„Musím říct, že to je masakr. Rozjezd hodně složitý, ale těším se na to. Myslím si, že jsem plný energie a připravený mužstvu maximálně pomoci k tomu, aby bylo úspěšné,“ prohlásil před odletem Hyský, který zamířil do Plzně z Karviné.

Plzni se zranil kapitán Vydra. Kdo ho proti AS Řím nahradí, si Hyský nechal pro sebe

„Nervózní určitě trošku jsem. Myslím, že nervozita k tomu patří. Každý hráč i trenér svým způsobem musí být před každým zápasem nějak nervózní. Samozřejmě si uvědomuju, jaký zápas nás čeká, jak těžký soupeř. Věřím ale tomu, že s úvodním hvizdem to spadne, hlavně z hráčů,“ doplnil Hyský.

V březnu 1996 zažil v Římě největší úspěch kariéry. Se Slavií tehdy ve čtvrtfinále Poháru UEFA vyřadil favorita po úvodní domácí výhře 2:0 a následné venkovní po porážce 1:3 po prodloužení. „Vzpomínky jsou samozřejmě pozitivní. Na druhou stranu moc dobře vím, s jakým štěstím jsme tenkrát to čtvrtfinále přešli. První zápas v Praze byl pro Římany na složitém terénu těžký. V odvetě jsme díky tomu vstřelenému gólu v závěru prodloužení postoupili do semifinále.“

Martin Hyský v dresu Slavie během Silvestrovského derby.
Martin Hyský (vlevo) a Lukáš Jarolím v dresu Slavie během Silvestrovského derby.

„Když si vzpomenu, v poločase odvetného zápasu to bylo 0:0. Přišli jsme do kabiny a už jsme si říkali, že to bude v pohodě, že to uhrajeme. Po prvním inkasovaném gólu se atmosféra úplně změnila. Bylo bouřlivé prostředí a nakonec jsme dvojzápas šťastně otočili díky gólu Jirky Vávry,“ podotkl plzeňský kouč.

V úvodním domácím duelu tehdy neměl daleko ke gólu. „Nastoupil jsem během zápasu a trefil jsem břevno. Škoda, mohlo to být 3:0 a odvetný zápas mohl být trošku klidnější. Každopádně to byl pro mě asi největší klubový úspěch v kariéře, dojít takhle daleko. Vůbec celá ta sezona 1995/96 byla skvělá,“ připomněl, že Slavia tehdy také získala ligový titul.

Je zvědavý, zda se prostředí Olympijského stadionu nějak změnilo. „Stadion vypadá z televizních kamer trošku tak, že je v takovém novějším hávu. Ale mám informace od kluků, kteří to znají, že to jenom vypadá. Je to prostě pořád stejný stadion. Velký, dlouhá cesta do kabiny. Samozřejmě se těším,“ řekl Hyský.

AS Řím - Plzeň: kde sledovat Evropskou ligu v TV

„Nejdůležitější je to, jaký terén tam je. Na těchto stadionech bývá špičkový terén, který napomáhá tomu, aby se hrál dobrý fotbal. Důležitá je asi vždy i atmosféra. Sedmdesátitisícový stadion, uvidíme, kolik lidí zítra přijde. Ale rozhodně nás čeká bouřlivá atmosféra,“ mínil.

Věří, že jeho noví svěřenci mohou velkého favorita překvapit a i po třetím kole udržet neporazitelnost v soutěži: „Čeká nás top mužstvo. Určitě je to jeden z nejlepších týmů v soutěži, který má myšlenky na to celou Evropskou ligu vyhrát. Do každého zápasu jdete s tím, že chcete vyhrát. Samozřejmě víme, jaká je realita, takže každý bod z Říma pro nás bude velkým plusem. Budeme chtít být odvážní. Věřím, že odvaha nám může přinést požadovaný výsledek.“

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

3. kolo

Brann Bergen vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 2.04
  • 3.70
  • 3.52
Red Bull Salcburk vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 2.09
  • 3.73
  • 3.35
Olympique Lyon vs. FC Basilej //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 1.58
  • 4.44
  • 5.32
KRC Genk vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 3.03
  • 3.67
  • 2.26
Go Ahead Eagles vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 6.58
  • 4.98
  • 1.44
Feyenoord Rotterdam vs. Panathinaikos Atény //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 1.57
  • 4.38
  • 5.60
Fenerbahce Istanbul vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 2.36
  • 3.76
  • 2.81
FCSB vs. Boloňa //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 5.78
  • 4.05
  • 1.60
SC Braga vs. Crvena Zvezda Bělehrad //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 1.96
  • 3.63
  • 3.87
Young Boys Bern vs. Ludogorec Razgrad //www.idnes.cz/sport
23.10. 21:00
  • 1.84
  • 3.71
  • 4.33
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 2 2 0 0 6:2 6
2. FC MidtjyllandMidtjylland 2 2 0 0 5:2 6
3. SC BragaBraga 2 2 0 0 3:0 6
4. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 3:0 6
5. Olympique LyonLyon 2 2 0 0 3:0 6
6. FC PortoPorto 2 2 0 0 3:1 6
7. LilleLille 2 2 0 0 3:1 6
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 1 1 0 4:1 4
9. Real BetisBetis 2 1 1 0 4:2 4
10. FreiburgFreiburg 2 1 1 0 3:2 4
11. FerencvárosFerencváros 2 1 1 0 2:1 4
12. Panathinaikos AtényPanathinaikos 2 1 0 1 5:3 3
13. Celta VigoCelta Vigo 2 1 0 1 4:3 3
14. FC BasilejBasilej 2 1 0 1 3:2 3
15. Go Ahead EaglesGA Eagles 2 1 0 1 2:2 3
16. AS ŘímAS Řím 2 1 0 1 2:2 3
17. Brann BergenBrann 2 1 0 1 2:2 3
18. KRC GenkGenk 2 1 0 1 1:1 3
19. Young Boys BernYoung Boys 2 1 0 1 3:4 3
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 2 1 0 1 3:4 3
21. Ludogorec RazgradLudogorec 2 1 0 1 2:3 3
22. StuttgartStuttgart 2 1 0 1 2:3 3
23. Sturm GrazSturm Graz 2 1 0 1 2:3 3
24. FCSBFCSB 2 1 0 1 1:2 3
25. NottinghamNottingham 2 0 1 1 4:5 1
26. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 2 0 1 1 2:3 1
27. BoloňaBoloňa 2 0 1 1 1:2 1
28. Celtic GlasgowCeltic 2 0 1 1 1:3 1
29. PAOK SoluňPAOK 2 0 1 1 1:3 1
30. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 2 0 1 1 1:3 1
31. OGC NiceNice 2 0 0 2 2:4 0
32. Glasgow RangersRangers 2 0 0 2 1:3 0
33. FC UtrechtUtrecht 2 0 0 2 0:2 0
34. Red Bull SalcburkRB Salcburk 2 0 0 2 0:3 0
35. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 0 0 2 0:3 0
36. Malmö FFMalmö 2 0 0 2 1:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

Slavia - Zlín 0:0, mistr střelecké trápení neprolomil, hosty podržel brankář Dostál

Slávističtí fotbalisté popáté v aktuálním ročníku Chance Ligy zaváhali. Ve 12. kole vůbec nezvládli domácí zápas se Zlínem a pouze remizovali 0:0. V první půli neměli jedinou střelu na branku, v té...

Slovácko - Sparta 0:0, málo fotbalu, žádné šance, hosté zaváhání rivala nevyužili

Sparťanští fotbalisté sobotní zaváhání Slavie se Zlínem nevyužili. V ospalém zápase bez vyložených šancí hráli na Slovácku také bez branek. V čele tabulky tak zůstali jen o bod před svým rivalem....

Arsenal deklasoval Atlético. PSG dalo sedm gólů, Barcelona a PSV po šesti

Fotbalová Liga mistrů zažila nebývalé brankové hody. Úterní zápasy 3. kola ligové fáze odstartovala výhra Barcelony 6:1 nad Olympiakosem. Paris Saint-Germain zvítězil na hřišti Leverkusenu 7:2, PSV...

ONLINE: Atalanta - Slavia 0:0 po půli, hosté zatím odolávají, drží je i brankář Markovič

Sledujeme online

Od naší zpravodajky v Itálii Slávističtí fotbalisté hrají třetí zápas v aktuálním ročníku Ligy mistrů. Už podruhé bojují na italské půdě, tentokrát však v Bergamu proti Atalantě. Po prvním poločase je stav 0:0, hosty několikrát...

22. října 2025  19:53,  aktualizováno  21:57

Složitý rozjezd v Plzni? Masakr, ví Hyský. V Římě zavzpomíná i na úspěch se Slavií

I když je zdravě nervózní, užívá si nový kouč fotbalistů Plzně Martin Hyský první pohárový výjezd v trenérské kariéře. Čtvrteční zápas 3. kola hlavní fáze Evropské ligy proti AS Řím něj bude o to...

22. října 2025  21:35

Bohemians - Boleslav 1:1, domácí tlak nestačil, Kovařík v dohrávce jen srovnal

Fotbalisté Bohemians v dohrávce 6. ligového kola remizovali s Mladou Boleslaví 1:1. Hosty ve druhém poločase poslal do vedení Klíma, za domácí srovnal Kovařík. Pražanům nestačilo na lepší výsledek...

22. října 2025  20:28,  aktualizováno  21:08

ONLINE: Bayern dominuje, Liverpool otáčí, v akci i Real proti Juventusu

Sledujeme online

Druhou polovinou zápasů pokračuje ve středu program 3. kola fotbalové Ligy mistrů. Bilbao otočilo duel proti Karabachu a zvítězilo 3:1, stejně jako a ve stejný čas Galatasaray nad Bodö/Glimt. Zbytek...

22. října 2025  18:30,  aktualizováno  20:58

Plzni se zranil kapitán Vydra. Kdo ho proti AS Řím nahradí, si Hyský nechal pro sebe

Kapitán fotbalistů Plzně Matěj Vydra utrpěl v sobotním ligovém zápase na stadionu Bohemians 1905 zranění kotníku a neodletěl s týmem ke čtvrtečnímu utkání Evropské ligy v Římě proti AS. Nový trenér...

22. října 2025  11:14,  aktualizováno  20:34

Vindahl: Buďme optimisty. V Konferenční lize není tým, který bychom neměli porazit

Od našeho zpravodaje v Chorvatsku Kdyby uměl česky, asi by si po některých zápasech od části fanoušků nepřečetl zrovna lichotivá hodnocení. Peter Vindahl, brankář sparťanských fotbalistů, má však zásadní podíl na tom, že mužstvo může...

22. října 2025  18:56

Mladíci ze Slavie padli v Youth League s Bergamem, ostravský Baník remizoval

Slávističtí fotbalisté do 19 let ve třetím kole Youth League utrpěli v Bergamu porážku 0:2 a poprvé nebodovali. Další utkání v ligové fázi soutěže, která je mládežnickou obdobou Ligy mistrů, odehrají...

22. října 2025  17:39

AS Řím - Plzeň: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Plzeňští fotbalisté mají před sebou třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Na kontě mají čtyři body, budou však čelit zatím největší výzvě. Nastoupí na horké půdě italského AS Řím. Kde a kdy můžete...

22. října 2025  17:16

Proč my? Proč Bergamo? I my byli oběťmi, vzpomíná lékař na pandemii covidu

Premium

Od naší zpravodajky v Itálii L’ospedale Papa Giovanni XXIII. Nemocnice papeže Jana XXIII. Právě odtud konvoje vojenských aut odvážely rakve s oběťmi koronaviru. Stovky mrtvých, kteří se hromadili v nemocnici. Krematoria jela na...

22. října 2025

Rijeka - Sparta: kde sledovat Konferenční ligu v TV

Po suverénním vítězství nad irským Shamrockem čeká fotbalisty Sparty druhý souboj v Konferenční lize. Nastoupí na hřišti chorvatského týmu HNK Rijeka. Kdy a kde můžete utkání sledovat živě?

22. října 2025  14:59

Kalvach si v Kataru vážně poranil koleno, sezona mu předčasně skončila

Český fotbalista Lukáš Kalvach z týmu SC Katar utrpěl v nedělním utkání ligového poháru vážné zranění pravého kolena a do konce sezony bude mimo hru. Třicetiletý člen širšího kádru reprezentace by...

22. října 2025  14:32

Atalanta Bergamo - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

Fotbalisté Slavie mají před sebou další zápas v Lize mistrů. Po nešťastné domácí remíze s Bodö/Glimt (2:2) a jednoznačné porážce s Interem Milán (0:3) nastoupí v Bergamu proti Atalantě. Kde můžete...

22. října 2025  14:17

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.