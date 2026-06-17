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Besiktas, Twente, Tromsö či vicemistr Švédska. Plzeň se dozví los Evropské ligy

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  9:37
Při pohledu na výběr soupeřů se zástupcům fotbalistů Viktorie Plzeň na středeční los 2. předkola Evropské ligy do Švýcarska nemuselo cestovat zvesela. Besiktas Istanbul, Twente Enshede, Tromsö, Hammarby, nebo vítěz CSKA Sofie - Derry City. Slavnostní ceremoniál v Nyonu v sídle Evropské fotbalové unie (UEFA) začne od 13.00.

Karel Spáčil (Plzeň) slaví se spoluhráči vyrovnávací gól proti Panathinaikosu. | foto: Petr EretMAFRA

Plzeň jako třetí tým uplynulého ročníku Chance ligy má začít pohárovou kvalifikaci v druhém předkole Evropské ligy.

Před cestou do Nyonu řešila, jestli ji UEFA neposune až do závěrečného předkola na úkor Karviné, potrestané Etickou komisí FAČR za účast v korupčním skandálu v Česku.

S vyloučením nesouhlasíme. Karviná se odvolá. Co všechno se tím komplikuje?

Ale i při podrobném rozdělení účastníků předkol před losem UEFA zatím Viktorii vede v druhém předkole. Na případnou výměnu týmů je čas do 30. června. V minulé sezoně Košice nahradily vyloučeného Dunajskou Stredu dokonce až 15. července týden před úvodním zápasem...

Los 2. předkola Evropské ligy

hrací dny: 23. a 30. července

1. skupina, nasazení
Plzeň, Midtjylland, Anderlecht, Karabach - Vestri, Vojvodina - Ferencváros,

nenasazení
Besiktas, Twente, Tromsö, Hammarby, CSKA Sofie - Derry City

2. skupina, nasazení
Benfica Lisabon, PAOK Soluň, Maccabi Tel Aviv, Pafos

nenasazení
Šerif Tiraspol - Aluminij, Dynamo Kyjev - Universita Kluž, Hajduk Split - MŠK Žilina, St. Gallen

Plzeň je nasazená, takže bylo dopředu jasné, že se vyhne favorizované Benfice Lisabon. A mine ji i souboj s Anderlechtem, Midtjyllandem, Ferencvárosem či Karabachem, účastníkem Ligy mistrů minulé sezony.

Jenže i výběr soupeř mezi nenasazenými budí respekt. Besiktas sice skončil až čtvrtý v turecký lize, ale vedle Fenerbahce a Galatasaray patří mezi istanbulské giganty.

Twente Enschede je čtvrtým klubem nizozemské ligy, naposled bylo lepší než slavný Ajax Amsterdam.

Tromsö obsadilo třetí příčku v Norsku za druhým Bodö/Glimt, osmifinalistou Champions League, a mistrovským Vikingem Stavanger.

Plzeň hlásí druhou posilu. Pirgiče provází bojovnost, rychlost a práce s míčem

Hammarby je druhým týmem švédské ligy, podíl v něm má slavný Zlatan Ibrahimovic.

Nejpřijatelnějším protivníkem pro Plzeň se tak zdá vítěz duelu úvodního předkola CSKA Sofie – Derry City.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afirkou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Informace nevíc

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
3:1
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Nottingham
Freiburg
0:3
Aston Villa
Aston Villa

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