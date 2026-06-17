Besiktas, Twente, Tromsö či vicemistr Švédska. Plzeň se dozví los Evropské ligy

Plzeň jako třetí tým uplynulého ročníku Chance ligy má začít pohárovou kvalifikaci v druhém předkole Evropské ligy.
Před cestou do Nyonu řešila, jestli ji UEFA neposune až do závěrečného předkola na úkor Karviné, potrestané Etickou komisí FAČR za účast v korupčním skandálu v Česku.
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S vyloučením nesouhlasíme. Karviná se odvolá. Co všechno se tím komplikuje?
Ale i při podrobném rozdělení účastníků předkol před losem UEFA zatím Viktorii vede v druhém předkole. Na případnou výměnu týmů je čas do 30. června. V minulé sezoně Košice nahradily vyloučeného Dunajskou Stredu dokonce až 15. července týden před úvodním zápasem...
Los 2. předkola Evropské ligy
hrací dny: 23. a 30. července
1. skupina, nasazení
nenasazení
2. skupina, nasazení
nenasazení
Plzeň je nasazená, takže bylo dopředu jasné, že se vyhne favorizované Benfice Lisabon. A mine ji i souboj s Anderlechtem, Midtjyllandem, Ferencvárosem či Karabachem, účastníkem Ligy mistrů minulé sezony.
Jenže i výběr soupeř mezi nenasazenými budí respekt. Besiktas sice skončil až čtvrtý v turecký lize, ale vedle Fenerbahce a Galatasaray patří mezi istanbulské giganty.
Twente Enschede je čtvrtým klubem nizozemské ligy, naposled bylo lepší než slavný Ajax Amsterdam.
Tromsö obsadilo třetí příčku v Norsku za druhým Bodö/Glimt, osmifinalistou Champions League, a mistrovským Vikingem Stavanger.
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Plzeň hlásí druhou posilu. Pirgiče provází bojovnost, rychlost a práce s míčem
Hammarby je druhým týmem švédské ligy, podíl v něm má slavný Zlatan Ibrahimovic.
Nejpřijatelnějším protivníkem pro Plzeň se tak zdá vítěz duelu úvodního předkola CSKA Sofie – Derry City.