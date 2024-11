Pro kluby v Anglii nebyl dost dobrý. Teď Gyökeres hattrickem sfoukl ten nejlepší

Ten příběh je zajímavý hned z několika úhlů.

Zaprvé: šok! Copak by vás napadlo, že Sporting vypráská City?

Zadruhé: City prohráli v LM po 26 zápasech a čtyři góly dostali poprvé po osmi letech od debaklu v Barceloně (0:4).

Zatřetí: Gyökeres je v kurzu a úterní show ještě povzbudila jeho už tak hodnotné akcie na fotbalovém trhu.

O tohohle střelce bude v létě enormní zájem. Nebo už v zimě?

„Byl to skoro perfektní večer, i když nezačínal dobře,“ připomněl gól, který Sportingu vstřelil Foden už ve čtvrté minutě. „Museli jsme bránit z hloubky, na což nejsme zvyklí. Ale rychle jsme se přizpůsobili a využívali protiútoky. Z gólů mám radost, ale hlavně mě těší, že jsme hráli jako tým. Je skvělé být součástí takového výkonu.“

Viktor Gyökeres v dresu Sportingu Lisabon.

Gyökeres hattrickem otočil nepříznivý vývoj na lisabonském stadionu a nepřekvapivě dostal cenu pro hráče zápasu.

Aktuální čísla? Třiadvacet gólů v sedmnácti zápasech probíhající sezony. Celková bilance ve Sportingu, kam přišel loni v létě: 66 gólů v 67 utkáních. Velké kluby už chystají nabídky.

Přitom šestadvacetiletý útočník ne vždy poutal takovou pozornost. Už doma ve Švédsku – když ve čtrnácti zamířil do stockholmské akademie IF Brommapojkarna, jež mimochodem vychovala například Dejana Kulusevského či Johna Guidettiho, tamní šéf z něj nebyl odvařený.

Půjde za Amorimem do Manchesteru United?

„Řekl mi, že není dost dobrý,“ líčil serveru BBC skaut David Eklund, který Gyökerese přivedl. „Já ale říkal, že jsem ho poprvé viděl v jedenácti letech a že má úžasné střelecké dovednosti. Střela, hlavička, technika, rána, všechno to v sobě měl.“

Skaut nelhal – Gyökeresovi bylo teprve šestnáct, když začal střílet první góly za áčko. Před šesti roky tím zaujal Brighton, ten jej ale v Premier League za dva roky vyzkoušel jen ve čtyřech zápasech a pak ho posílal na hostování do nižších soutěží. Schalke v německé druhé lize, Swansea ve druhé anglické.

Až Coventry v téže úrovni byla trefa. Nejdřív hostování, pak přestup a mraky gólů. Ale důvěru si musel, stejně jako doma ve Švédsku, vydobýt.

„Nejdřív hostoval půl sezony a vedl si solidně, ale ne všichni byli poté nadšení, když se vrátil na přestup. Trenér v něm ale zjevně něco viděl,“ popisuje novinář Clive Eakin z BBC.

V Coventry nastřílel 39 gólů a pomohl mu do finále play off o postup do Premier League, což byl jeho poslední zápas před přestupem za 20 milionů eur do Sportingu. Klubový rekord.

Teď je jeho cena téměř čtyřikrát vyšší.

Viktor Gyökeres a trenér Rúben Amorim se těší z vítězství Sportingu nad Manchesterem City v Lize mistrů.

Trenér Rúben Amorim si i díky Gyökeresově hattricku svůj poslední zápas na stadionu Josého Alvalada náramně užil. V pondělí nastupuje na Old Trafford a v médiích už probleskují spekulace, že ho jeho švédský objev bude do Manchesteru United následovat. Dávalo by to logiku, hovoří se ale o také zájmu Barcelony a dalších.

„Viktor byl měl zůstat do konce sezony, pak se jeho život možná změní,“ naznačil kouč poté, co po vítězném zápase létal nad hlavami hráčů a užíval si potlesk zaplněných tribun.

„Bude nám chybět. Dokázali jsme spolu úžasné věci. Hodně mě toho naučil, věřil mi, dal mi šanci. Děkuju mu za důvěru, díky níž jsem mohl hrát tak uvolněně,“ loučil se s koučem Gyökeres.

Po úterý výrazně vzrostla šance, že se znovu potkají v jednom klubu.