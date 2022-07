ONLINE: Viking - Sparta, v sestavě stoper Sörensen, místo nezbylo na Mejdra

Sparta si doma vytvořila několik šancí, ale Vikingu se díky brankáři Patriku Gunnarssonovi a urputné defenzívě podařilo uhrát nerozhodný výsledek.

ONLINE: Viking Stavanger - Sparta Praha utkání můžete sledovat minutu po minutě

Proto musí pražský tým na severu vyhrát.

Dánský kouč Brian Priske udělal proti úvodnímu duelu jednu změnu v sestavě, na pozici stopera zařadil svého krajana Agera Sörensena, který do Sparty přišel minulý týden z Norimberku. Je to jeho premiéra.

Místo tak nezbylo na Mejdra, jeho pozici pravého obránce obsadil Wiesner a vlevo bude hrát Zelený. Ten před týdnem hrál s Hanckem ve středu obrany.

Od Priskeho je to odvážný tah: sahá do obrany, do stoperské dvojice, která neinkasovala.

Viking, který je po sedmnácti zápasech norské soutěže, jež se hraje systémem jaro-podzim, čtvrtý, o víkendu podlehl Valerenze Oslo 2:4.

Sparťané v minulých dvou sezonách hráli skupinu Evropské ligy, letos na ně vyšla pohárová soutěž č. 3. Pro zajištění podzimních evropských zápasů musejí zdolat Viking a ještě další dva soupeře. Ten pro třetí předkolo vzejde ze souboje Sliga s Motherwellem.