Ten, který obstál. Nejradši bych byl vulgární, jsme zklamaní, řekl Zelený

Sparta odvetu prohrála 1:2, v kvalifikaci tak tvrdě narazila a vyhořela na prvním soupeři.

„Stojí to za prd, jsme zklamaní. Nejradši bych byl vulgární,“ pronesl Zelený, když se na hřišti s umělou trávou zastavil u kamer klubové televize.

„Všichni jsme chtěli postoupit, ale to se nepovedlo. Ještě po takové chybě. Když už to muselo přijít, tak třeba alespoň v prodloužení. I když jsme ve druhé půli měli nějaké šance, tak si myslím, že jsme byli pasivní. Nehráli jsme tak jako v první půli. Naopak Viking byl nebezpečný, mohl dát gól i dřív.“

Přitom úvod se Spartě povedl.

„Zkoušeli jsme něco změnit proti prvnímu utkání, kdy jsme moc necentrovali. Povedlo se dát gól, ale bohužel oni rychle vyrovnali. V druhém poločase pak domácí v ofenzivě vypadali líp než my, jejich šance byly nebezpečné,“ vykládal Zelený.

Trenér Brian Priske proti úvodnímu utkání v Praze (0:0) změnil složení zadní řady. Zelený se přesunul na levý kraj, Wiesner zleva na pravý. Na stoperu dostal šanci Sörensen, který je ve Spartě od minulého týdne a hrál poprvé.

V úvodu se všichni hnali do útoku, Viking jen bránil, jenže sparťané své příležitosti neproměnili. Až v závěru půle se prosadil Zelený po centru druhého krajního beka Wiesnera.

Sparťané hlavičku Zeleného slavili. Byla to úleva, konečně se proti urputně bránícímu protivníkovi prosadili. Ale těch pár minut do poločasu nedohráli. Inkasovali po střele ze střední vzdálenosti, v tu chvíli bránili staticky.

„To vždycky tým, který inkasuje, opaří. Dáte ve 42. minutě gól a pak už je potřeba si to pohlídat. Když dostanete takový gól, tak euforie z toho vašeho okamžitě opadne. Není to příjemné,“ popisoval Zelený.

Po přestávce museli sparťané myslet víc na obranu, soupeře gól nabudil, troufal si. Když už se zdálo, že dojde na prodloužení, brankář Holec se stoperem Hanckem špatně vyhodnotili situaci. Holec svou přihrávkou dostal spoluhráče pod tlak, ten zaváhal, v pokutovém území zle přihrál, Holec prohrál souboj a domácí Traoré v nastavení do prázdné brány rozhodl.

„Stane se, udělali jsme chybu a oni ji potrestali. Už ve druhém poločase si soupeř vytvářel šance. Musíme si to vyhodnotit a všechny síly vrhnout do ligy. Poháry jsou pryč,“ řekl Zelený.

Spartu po vyřazení z Evropy na podzim čeká jen liga a domácí pohár.

„Máme za sebou dva zápasy. Musíme se z toho oklepat. Musíme si ukázat nějaké věci. Liberec bude asi trochu jiný soupeř než Stavanger. Věřím, že nás to nakopne. Vrhneme se jen do české ligy a bude to daleko lepší než teď,“ prohlásil Zelený.