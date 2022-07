Sparta a boj o pohárové přežití v Norsku: umělá tráva straší, počasí potěší

Sparta si na trable v 2. předkole Konferenční ligy zadělala už před týdnem. V domácím utkání nedala Vikingu Stavanger gól, velké územní převaze a několika slibným příležitostem navzdory (0:0).

Bezbranková remíza pro venkovní odvetu by nebyla úplně marná, pokud by dosud platila letitá pravidla, kdy gól na hřišti soupeře udělal rozdíl v případě, že skóre z obou zápasů bylo vyrovnané.

„Určitě by bylo lepší první zápas vyhrát, ale když budeme v Norsku znovu dominovat a podáme podobný výkon, věřím, že zvítězíme a postoupíme,“ říká sparťanský kouč Brian Priske.

V pohárové kvalifikaci zůstane jen vítěz. Viking, nebo Sparta? Pro poraženého evropská cesta skončí. Je to rozdíl například proti Plzni, která hraje předkola Ligy mistrů a v případě nezdaru má ještě opravné pokusy. Sparta žádný.

Viking Stavanger vs. Sparta ve čtvrtek od 19 hodin ONLINE rozhodčí: Kastrati - Hyseni, Muhadri (všichni Kosovo)

Dvakrát za sebou účinkovala v základní skupině Evropské ligy, předtím třikrát ne. Crvena zvezda, Subotica, Trabzonspor, tři soupeři v letech 2017 až 2019 byli nad její síly.

Stavanger v prvním zápase sparťané přehráli, jen nedali kýžený gól. Složitě se probíjeli pevnou a početně rozsáhlou defenzivou soupeře. A nedá se očekávat, že doma Viking obranný a vyčkávací styl hry změní.

„Je za námi teprve poločas. Věřím, že jsme v tom prvním ukázali, že máme lepší mužstvo i hráče. Oni by měli doma hrát víc otevřeně, my pak můžeme mít víc prostoru a využít, že na umělce je to hodně rychlé,“ přemítá zastupující kapitán Dávid Hancko.

Pásku na levou paži navlékne i tentokrát, Ladislav Krejčí mladší kvůli zranění zad pořád není k dispozici. Z marodů, kteří před týdnem nastoupit nemohli (Čelůstka, Krejčí, Suchomel, Drchal, Vindheim, Vitík a Höjer), by se přece jen aspoň Höjer mohl v utkání objevit.

Připravený je také i jeho krajan, vysoký stoper Asger Sörensen, jehož Sparta získala už před prvním utkáním a v poslední chvíli ho stihla zapsat na pohárovou soupisku. Teď už má za sebou několik tréninků.

Sice si lze těžko představit, že kouč Priske změní stoperskou dvojici Zelený - Hancko, když oba patřili k nejlepším sparťanům, na druhou stranu by Zeleného mohl využít jinde, třeba na levém kraji, a Sörensen se jako zdatný hlavičkář může při očekávaných centrech do vápna hodit.

Se svými novými spoluhráči se od minulého týdne připravoval také na umělé trávě.

Sparťané si potřebovali vyzkoušet povrch, který má stadion ve Stavangeru, a zvyknout si na něj. Museli však opustit komfort strahovského centra, protože jedno z hřišť s umělkou momentálně prochází kompletní rekonstrukcí, a cestovat po Praze.

Na tribuny Viking stadionu se vejde necelých šestnáct tisíc fanoušků, průměrná návštěva na zápasy norské ligy se v letošní sezoně pohybuje kolem devíti deseti tisíc. O víkendu tým prohrál v Oslu s Valerengou (2:4), po sedmnácti kolech je čtvrtý a odehrál o dvě utkání víc než konkurenti.

Pokračující ligová soutěž i umělá tráva jsou výhodou pro Viking, chladnější počasí však jistě uvítají i hosté. V úterý bylo ve Stavangeru dvanáct stupňů a vytrvale pršelo.

Ve středu déšť ustal, mírně se oteplilo. V době čtvrtečního utkání by mělo být šestnáct až osmnáct stupňů. Po předchozích vedrech, která sužovala Česko, ale skandinávský celek se na Letné neuvařil, je to příjemná změna.

Změna by měla být patrná i na hře Sparty, mužstvo by mělo být o týden dál ve své přeměně, kterou v polovině června započal nový kouč Priske. Aby zdárně pokračovala, potřebuje on i tým v Norsku uspět.