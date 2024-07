Silák v útoku, gól každých 53 minut. Olatunji je střelec, říká sparťanský kouč

I v úterní odvetě druhého předkola Ligy mistrů fanoušci sparťanských fotbalistů v hlediště zaburáceli „Siiiuuu“.

Čtyřiadvacetiletý nigerijský útočník totiž po vstřelení branky napodobuje známou oslavu Cristiana Ronalda.

Půl hodiny se sparťané proti Shamrocku Rovers (4:2) nemohli prosadit, až to dokázal Olatunji. Skóroval po vzdušném souboji, naběhl si na centr Imanola a do míče trkl hlavou.

„Věděli jsme, že obránce potrápí, že umí dát gól. Viděli jsme to i v minulé sezoně v pohárech proti Kodani nebo Dinamu Záhřeb,“ připomněl kouč Friis.

Olatunji je silák na hrotu útoku. Bezmála dvoumetrový hromotluk, na těle samý sval. Přitom velmi pohyblivý, rychlý, solidní technika i práce s míčem. Využívá vrozené dispozice, které čeští hráči nemají a sotva je lze získat tréninkem.

Proti obráncům je to mocná zbraň, hotové monstrum. „Pro soupeře je těžké ho bránit,“ přikyvuje sparťanský kouč.

Někdy mu však chybí cit pro konkrétní situaci, kterou řeší jinak, než by si žádala. Jindy přesnější přihrávka nebo přehled ve hře.

Ve Spartě je od loňského léta a i když dal několik důležitých gólů, v minulé sezoně byl až tím druhým vzadu za Janem Kuchtou. Do většiny ze sedmačtyřiceti zápasů zasáhl jako náhradník, na hřišti v průměru strávil jen dvaatřicet minut.

Parádně se předvedl především v jarním pohárovém derby. Sám na Slavii smazal dvougólové manko a v prodloužení Sparta dokonala obrat.

V novém ročníku jako jeden z mála z kádru zasáhl do všech čtyřech zápasů, s Kuchtou se na hrotu útoku střídá. Dvakrát byl v základní sestavě, dvakrát šel do hry jako náhradník.

V úvodním kole rozhodl duel s Pardubicemi (2:1), o víkendu v Teplicích zvyšoval v poslední minutě na 3:1, čímž domácím vzal v závěru naději na remízu.

A v úterý otevřel skóre proti Shamrocku. Pro Spartu bylo zásadní, aby irského protivníka nepustila do vedení, jinak by si postup do další fáze kvalifikace o Champions League mohla zkomplikovat.

„Tvrdím, že je zásadní, jak pracujeme mezi zápasy, jak trénujeme. Victor od chvíle, co se vrátil z dovolené, pracuje velmi tvrdě,“ zdůraznil sparťanský kouč.

Rodák z města Sokotu na severozápadě Nigérie se do Evropy vydal v osmnácti. Začínal na Slovensku v Interu Bratislava v druhé lize, pak si polepšil do prvoligové Podrezové.

Další rok strávil v rakouském Mattersburgu a od září 2020 byl na Kypru. Nejdřív v Oroklini, odkud ho získal AEK Larnaka. V lednu 2023 si ho vyhlédl Liberec. Osmnáct zápasů v lize, osm branek a po půl roce přestup do Sparty.

Za minulou sezonu vstřelil rovněž osm gólů: tři v lize, tři v českému poháru, Kodani v předkole Ligy mistrů a Dinamu Záhřeb v play off Evropské ligy. Jeho sólo přes obránce a střela ve skluzu v 90. minutě přinesla postup do základní fáze.