Za druhou výzvou v Lize mistrů v nových oblecích. Sparťané vyrazili na Stuttgart

Opory VfB Stuttgart Deniz Undav, útočník, 28 let. Německý reprezentant, přitom na vrcholné úrovni hraje teprve čtyři roky, kdy přestoupil z Meppenu do Unionu St. Gilloise. Pak zamířil do Brightonu, kde se neprosadil a odkud po roce znovu hostoval v Belgii a pak ve Stuttgartu, který ho letos v létě z Anglie vykoupil za 670 milionů korun. V aktuální sezoně dal v pěti bundesligových zápasech čtyři góly, trefil se i v Lize mistrů na Realu (1:3). Ermedin Demirovič, útočník 25 let. S Undavem tvoří jednu z nejobávanějších ofenzivních dvojic bundesligy. Rodák z Hamburku reprezentuje Bosnu a i on dal v pěti kolech aktuální sezony čtyři góly. V létě přišel z Augsburgu za víc než půl miliardy korun. Maximilian Mittelstädt, levý obránce, 27 let. Pozoruhodný příběh: než v létě 2023 přišel do Stuttgartu, působil jen v Berlíně. Z menších klubů se už v mládeži dostal do Herthy, kde hrál až do loňského léta. A kdyby Hertha nesestoupila možná by ani neodešel. Stuttgart za něj zaplatil směšných dvanáct milionů korun. A po roce hrál v základní sestavě národního mužstva na domácím mistrovství Evropy.