Birmančevič, jeho dobře známe. Malmö už Ligu mistrů přinesl, co Spartě?

V Malmö, kde se Sparta ve středu střetne v úvodním utkání závěrečného fáze kvalifikace o fotbalovou Ligu mistrů, srbský útočník na sebe strhává pozornost proto, že u protivníka dva roky působil.

„Říkal mi: ‚Minule jsem Malmö do Ligy mistrů pomohl a teď ho z ní chci vykopnout.‘,“ pronesl stoper Asger Sörensen.

Birmančevič působil v největším švédském klubu od března 2021, kdy přišel z celku Čukarički Bělehrad.

V srpnu téhož roku měl na postupu Malmö do Champions League zásadní podíl. Skóroval ve vyrovnaných zápasech druhého a třetího předkola proti HJK Helsinky i proti skotským Rangers. V play off dal gól v obou duelech s Ludogorcem Razgrad (2:0 a 1:2). Ten rozhodující postupující vstřelil z přímého kopu.

Malmö FF - Sparta ve středu od 21 hodin ONLINE

V základní skupině v konkurenci Chelsea, Juventusu a Petrohradu dalo Malmö jedinou branku, kterou Birmančevič připravil.

Nelze se divit, že místní ze sparťanů zajímal nejvíc právě on.

„Od chvíle, když přišel k nám, tak se hodně zlepšil,“ řekl švédským novinářům sparťanský kouč Lars Friis.

„Má spoustu sebevědomí, úžasně se posunul fyzicky. Umí presovat, je rychlý, přímočarý, obrovsky nám pomohl, zařídil spoustu gólů. Jeho vliv na tým je mimořádný. Každý den tvrdě maká, aby se zlepšoval a dosáhl toho víc a víc,“ prohlásil Friis.

Do Ligy mistrů se srbský křídelník snažil Malmö protlačit i o rok později. Proti Vikinguru Reykjavík zapsal dva a góly asistenci, v další fázi kvalifikace se však proti Žalgirisu Vilnius neprosadil stejně jako nikdo ze spoluhráčů. Po přesunu do Evropské ligy pomohl týmu do základní skupiny a po předkolech v září 2022 přestoupil do Toulouse.

Veljko Birmančevič narozen: 5 března 1998 kariéra: Teleoptik, Partizan Bělehrad, Radnički Bělehrad, Čukarički, Malmö, Toulouse, Sparta reprezentace: 7 zápasů, 0 gólů účastník Eura 2024

Dál už to znáte: po roce ve Francii zamířil do Sparty. Během prvního roku se stal nejproduktivnějším hráčem mužstva.

Čtrnácti góly a deseti asistencemi pomohl k obhajobě titulu, rozhodl finále českého poháru. Byl také zvolen nejlepším hráčem ligy.

V Evropě dal pět branek a letos v parádní jízdě pokračuje.

V předchozích dvou předkolech Ligy mistrů proti Shamrocku Rovers a FCSB dal tři branky a na dvě přihrál. „Pomáhá mužstvu a my zase jemu,“ poznamenal Haraslín.

Pomoci spoluhráčům může i díky znalosti prostředí v Malmö. „Strávil tady nějaký čas, ale moc jsme se o tom nebavili. Je hráčem Sparty a soustředí se jen na ni,“ podotkl Haraslín. „A jestli nám vyprávěl o pověstné místní atmosféře? Není to první zápas, který před tak bouřlivou kulisou odehrajeme.“

Fotbalisté pražské Sparty na tréninku v Malmö

A kouč Friis na závěr doplnil. „Uvidíte jiného Veljka, než na kterého jste byli zvyklí a kterého jste znali.“

Pro Spartu by bylo skvělé, pokud by proti Malmö byl aspoň stejně produktivní jako před lety v play off Ligy mistrů proti Ludogorci.