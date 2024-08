Birmančevič: Kvůli Lize mistrů jsem zůstal. Zbývá nám udělat poslední krok

„Teď ještě udělat poslední krok do Ligy mistrů,“ vyprávěl srbský šikula.

Ale budete u toho, Vejlko? Je o vás zájem po celé Evropě.

Už jsem to říkal několikrát, jsem profesionál. Po minulé sezoně jsme se sešli se šéfem Tomášem Rosickým. Máme s Rosou dohodu. Jsem stále ve Spartě, smlouva je podepsaná, ale ve fotbale nikdy nevíte.

Jak vlastně vypadá ta dohoda?

To je mezi námi, takže tajné. Rosovi jsem opakovaně řekl, že pokud dostanu výbornou nabídku z pěti nejlepších lig, sednu si s ním a pobavíme se, co je nejlepší pro mě i pro Spartu.

Zatím tedy zůstáváte?

Se Spartou máme jistou Evropskou ligu a budeme bojovat o Ligu mistrů. To druhé je náš cíl a kvůli tomu jsem zůstal.

Poslední překážkou je švédské Malmö, váš bývalý klub. Těšíte se?

Jsem profesionál, teď pracuju na sto procent pro Spartu. V Malmö jsem hrál dvě sezony, vyhrál ligu i národní pohár. Zažil jsem tam krásné chvíle. Teď jsem ovšem jinde, koncentruju se na svůj klub.

Úterní dramatický závěr proti FCSB jste musel prožívat velice. Vedete o tři góly a najednou mohla být remíza.

Bylo to stresující, protože jsem už nebyl na hřišti. Tam prožíváte zápas úplně jinak. Dva góly, které jsme inkasovaly, byly dost nepříjemné, udělali jsme zbytečné chyby. Přitom první poločas jsme dominovali.

To bylo snové.

Úžasné, hráli jsme jako tým, v téhle sezoně poprvé fantasticky. Ale přiznejme si, že po přestávce jsme to nebyli my. To nebyla Sparta. Možná na nás dolehlo, že jsme neměli společnou přípravu, spousta hráčů byla na šampionátech, moc jsme spolu netrénovali ani nehráli. To je myslím problém, proč nejsme v úvodu sezony v nejlepší formě.

Ale v lize jste pokaždé zvítězili a budete hrát o Ligu mistrů. I díky vám, protože jste po prvním gólu proměnil i penaltu. Bez stresu?

Normálně jsem se soustředil, abych dal gól. Povedlo se. Víte, ve Spartě jsme pod tlakem pořád. I v lize.

Sparťanský záložník Veljko Birmančevič proměňuje penaltu proti FCSB v předkole Ligy mistrů.

Zápasy o Ligu mistrů přece nejsou srovnatelné. Devatenáct let tam Sparta nebyla.

Jasně, byl to důležitý okamžik pro Spartu, pro všechny. Vzal jsem odpovědnost na sebe, věřil jsem si. Měl jsem štěstí a děkuju bohu, že jsem proměnil.

Pošesté jste ve Spartě vstřelil dva góly v jednom zápase. Co hattrick? Na něj nemyslíte?

Když bůh dá, jednou to vyjde.