Spokojený Kušej: Ukázali jsme starou Slavii. A Atalanta nás trochu podcenila

David Čermák
  7:13
Od našeho zpravodaje v Itálii - Stáli proti němu obrovití stopeři, ale neztratil se. Sprintoval, napadal, centroval, střílel. Vasil Kušej, útočník fotbalové Slavie, se snažil proti vysokým soupeřům z Atalanty Bergamo procpat do šancí, ale na gól to v Lize mistrů tentokrát nestačilo.
Vasil Kušej se hodně ostře pokouší zmocnit míče, který má u nohy Marco...

Vasil Kušej se hodně ostře pokouší zmocnit míče, který má u nohy Marco Carnesecchi. | foto: Reuters

Míč chytá Marco Carnesecchi v brance Atalanty.
Nikola Krstovič z Atalanty si kryje míč, za zády má Jana Bořila.
Slávista Štěpán Chaloupek (vlevo) svádí běžecký souboj s Kamaldeenem Sulemanou...
Za obličej se drží slávsta Tomáš Chorý.
21 fotografií

„Mám postavu, jakou mám. Trenéři mi říkají, že musím být vyčuraný,“ přemítal po bezbrankovém utkání. „Potřebuju si najít cestu, abych byl lepší než soupeř. Mám nižší těžiště, což je někdy výhoda, když jsou stopeři větší a třeba trochu nemotorní. Musím se prát s tím, že nejsem vysoký, pohybovat se na ofsajd lajně.“

Tentokrát ale stejně všechny zastínil gólman Markovič, který vychytal plno šancí.
Určitě, Marky nás několikrát zachránil, podal vynikající výkon. Na druhou stranu jsme i my mohli nějaké příležitosti vyřešit líp, dát gól a mít tři body.

Hrdina Markovič: Přiznávám, nervózní jsem byl. Postup pro nás není zakázané slovo

Takže? Jaký pocit převažuje?
Bod bereme. Ukázali jsme zase starou Slavii, že se můžeme poměřovat s velkými evropskými týmy. Může to být odrazový můstek, jak máme pracovat dál.

Říkáte stará Slavia, ale obrana vyjma kapitána Bořila byla docela mladá.
Marky s kluky v obraně to zvládají skvěle. Sbírají zkušenosti v takových zápasech, to je jedině dobře. A starou Slavii jsem myslel tak, že je jedno, kdo nastoupí: všichni makají, hrajeme jako tým, honíme soupeře a snažíme se ho uštvat. Ukázali jsme si, že to v nás pořád je.

Výkon byl o dost lepší než při prohře 0:3 na Interu. Čím to?
Ukázali jsme od první vteřiny koule, že chceme zápas zvládnout. Myslím, že jsme na to vlítli a soupeř nás trochu podcenil. Taky ale neměli prostor si rozehrát, hrozili z brejků a měli příležitosti. Makali jsme a pánbůh nám to vrátil. Podali jsme výborný výkon.

Říká se, že vy i Atalanta hrajete ofenzivně. Tak jak to, že nepadl ani gól?
Říkali jsme si, že jsou víceméně naše kopie. Nebo my jejich (usměje se). Čekali jsme zápas z obou stran podobný. Je škoda, že neskončil 2:2, ale divák se nenudil. Mělo to náboj a kvalitu.

Kouč Jindřich Trpišovský povzbuzuje Lukáše Provoda o poločasové pauze.

Budete podobně hrát i příště v Lize mistrů proti Arsenalu?
Musíme takhle hrát každý zápas a je jedno, jestli to je Liga mistrů, MOL Cup, nebo liga. Je to úplně fuk. Musíme makat každý zápas a musíme být tým, který chce víc vyhrát.

K tomu ovšem potřebujete dávat góly.
Mrzí nás, že se to teď nedaří. Ale na týmový výkon musíme být pyšní, je to odrazový můstek. Věříme, že góly přijdou a odmění nás to.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 13:3 9
2. Bayern MnichovBayern 3 3 0 0 12:2 9
3. Inter MilánInter 3 3 0 0 9:0 9
4. ArsenalArsenal 3 3 0 0 8:0 9
5. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 8:1 9
6. Borussia DortmundDortmund 3 2 1 0 12:7 7
7. Manchester CityManchester City 3 2 1 0 6:2 7
8. Newcastle UnitedNewcastle 3 2 0 1 8:2 6
9. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 9:4 6
10. LiverpoolLiverpool 3 2 0 1 8:4 6
11. Sporting LisabonSporting 3 2 0 1 7:4 6
12. ChelseaChelsea 3 2 0 1 7:4 6
13. FK KarabachKarabach 3 2 0 1 6:5 6
14. Galatasaray IstanbulGalatasaray 3 2 0 1 5:6 6
15. TottenhamTottenham 3 1 2 0 3:2 5
16. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 8:6 4
17. Atalanta BergamoBergamo 3 1 1 1 2:5 4
18. Olympique MarseilleMarseille 3 1 0 2 6:4 3
19. Atlético MadridAtlético 3 1 0 2 7:8 3
20. BruggyBruggy 3 1 0 2 5:7 3
21. Athletic BilbaoBilbao 3 1 0 2 4:7 3
22. Eintracht FrankfurtFrankfurt 3 1 0 2 7:11 3
23. NeapolNeapol 3 1 0 2 4:9 3
24. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 3 1 0 2 3:9 3
25. Juventus FCJuventus 3 0 2 1 6:7 2
26. Bodo/GlimtBodo/Glimt 3 0 2 1 5:7 2
27. AS MonacoMonaco 3 0 2 1 3:6 2
28. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 2 1 2:5 2
29. Pafos FCPafos 3 0 2 1 1:5 2
30. LeverkusenLeverkusen 3 0 2 1 5:10 2
31. VillarrealVillarreal 3 0 1 2 2:5 1
32. FC KodaňKodaň 3 0 1 2 4:8 1
33. Olympiakos PireusPireus 3 0 1 2 1:8 1
34. FC Kajrat AlmatyKajrat 3 0 1 2 1:9 1
35. Benfica LisabonBenfica 3 0 0 3 2:7 0
36. Ajax AmsterdamAjax 3 0 0 3 1:11 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

