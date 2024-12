Chyběl kousek, smutnil Kušej. Odchod v zimě nevyloučil: Radši bych do zahraničí

„Několikrát se nám v posledních utkáních podařilo udržet výsledek do konce. Dnes nám chybělo trochu štěstí, možná i odvahy, abychom to zvládli,“ přidal 24letý fotbalista. „Za každý gól jsem vděčný, ale vyměnil bych ho za postup.“

Právě po jeho autovém vhazování a následné ztrátě balonu soupeř udeřil počtvrté.

„Chtěl jsem to tam udržet s Matějem Pulkrabem sám, on je v tomhle silný. Proto jsem udělal takový krok, abychom se zformovali vzadu a nechodilo tam moc našich hráčů. Bohužel pak přišla přihrávka od Stráni (Vojtěcha Stránského) do strany, ztratili jsme míč, jim se jednou přihrávkou povedlo překonat pět hráčů a jít do brejku. Ještě jsme se hezky poctivě vrátili, pak to tam ale propadlo a oni to dotlačili do brány. Pro nás strašná rána,“ popsal Kušej.

Mladá Boleslav, která své tři úvodní duely v Konferenční lize prohrála, nakonec byla jen pár desítek vteřin od postupu. Přesto to nevyšlo a na jaře už si poháry nezahraje.

„Byl vidět progres. Prohráli jsme první tři zápasy, všichni nás odepisovali. Pak jsme se zvedli, nasbírali zkušenosti. Můžeme hrdě říct, že jsme obstáli, byť jsme nepostoupili a některé zápasy nebyly optimální. Ukázali jsme, že máme silný tým,“ zdůraznil Kušej.

Ten ale po zimě může být o něco slabší. Právě Kušej totiž nevyloučil odchod. „Jsem hráč, který chce dělat kroky dopředu a posouvat se v kariéře. Pokud by přišla nabídka, která by měla hlavu a patu jak pro mě, tak i pro Mladou Boleslav, tak bychom se o tom dost intenzivně s klubem bavili.“

Do Mladé Boleslavi přišel před dvěma lety z Prostějova a od té doby zapsal v 81 soutěžních utkáních 17 branek a 23 asistencí. Vstřelil svůj poslední gól proti Molde?

„Doteď jsem přímo nic neřešil, na podzim toho bylo hodně. Asi týden zpátky jsem měl sezení s agentem, něco mi nastínil, ale spíš jen to, že dohoda mezi mnou, agentem a klubem je stále stejná jako v létě. To, co jsme si stanovili. Jsem hráč Mladé Boleslavi, mám tady smlouvu do roku 2027, zatím to tak je,“ připomněl podpis nového kontraktu z poloviny září.

O Kušeje je dlouhodobý zájem, loni v létě byl na spadnutí jeho přestup do Slavie, z něj ale nakonec sešlo.

„Asi bych preferoval více zahraničí. Ale pokud by přišla nabídka z Česka, bylo by to na větší diskutování. Hledám takové kroky, aby to pro mě mělo kariérně smysl,“ vysvětlil Kušej.

Boleslav čeká hned po zimní přestávce duel na Slavii. Zda u toho bude i Kušej, napoví následující týdny.

„V Boleslavi máme skvělý tým, skvělou partu. Začali jsme všichni věřit tomu, co po nás trenér chce, vize klubu je dobře nastavená. Potřebuji hlavně každý zápas hrát, chtěl bych se udržet v reprezentaci a zabojovat o mistrovství světa. Jestli to bude v Boleslavi nebo jinde, to uvidíme,“ uzavřel.