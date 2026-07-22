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Konferenční liga Varaždín - Jablonec: Statistiky, informace a TV přenos

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  20:53

Fotbalisté Jablonce se radují z gólu Filipa Zorvana (vlevo). | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Fotbalisté Jablonce zahájí boj o postup do ligové fáze Konferenční ligy. Začínají ve 2. předkole, kde je čeká chorvatský Varaždín. Úvodní souboj je na programu ve čtvrtek 23. července od 20:00. Jak si oba týmy vedly v přípravě, zajímavosti i informace o televizním přenosu najdete v našem přehledu.

Oba soupeři odehrají první soutěžní zápas v sezoně, domácí ligy jim teprve začnou. Varaždín, který navazuje na tradici v roce 2015 zaniklého klubu, v minulém ročníku chorvatské ligy vybojoval historické třetí místo. Jablonec v české lize skončil pátý a do kvalifikace Konferenční ligy se dostal díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů.

NK Varaždín - FK Jablonec

  • Výkop: čtvrtek 23. července, 20:00.
  • Rozhodčí: Marchetti - Perrotti, Palermo (všichni It.).
  • Předpokládané sestavy:
    Varaždín: Zelenika - Maglica, Punčec, Škaričič, Durakovič - Duvnjak, Puclin - Mamič, Latkovič, Tavares - Mamut.
    Jablonec: Hanuš - Cedidla, Tekijaški, Sobol - Čanturišvili, Nebyla, Sedláček, Sláma - Chramosta, Zorvan - Jawo.
  • Absence: Sikošek - Alégué, Novák, Polidar (všichni nejistý start)

Jak si oba týmy vedly v přípravě?

  • Přípravné zápasy Varaždínu vzbuzují respekt. Chorvatský tým jich v létě odehrál sedm, z toho šestkrát zvítězil.
  • Varaždín v generálce přehrál slovinské Beltinci 2:0 (8. Tavares, 30. Mamič).
Letní příprava fotbalistů Varaždínu
DatumZápasVýsledek
16.07.2026Varaždín – Beltinci2:0
16.07.2026Varaždín – Kustošija3:1
12.07.2026Bihor – Varaždín1:3
10.07.2026Radomlje – Varaždín0:1
04.07.2026Varaždín – CSKA 1948 Sofia1:0
02.07.2026Varaždín – FC Voluntari2:1
27.06.2026Lokomotiva Záhřeb – Varaždín2:1
  • Úspěšnou přípravu má za sebou i Jablonec. Ze sedmi utkání čtyřikrát vyhrál, dvakrát remizoval a podlehl jen rakouskému Lieferingu.
  • V generálce na start nové sezony a vstup do pohárové Evropy porazil Jablonec pátý tým ukrajinské nejvyšší soutěže FC Charkov 1:0. Vítězný gól vstřelil v úvodu druhého poločasu hlavou střídající Chramosta.

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Letní příprava fotbalistů Jablonce
DatumZápasVýsledek
15.07.2026Jablonec – FC Charkov1:0
12.07.2026Jablonec – Osnabrück1:0
11.07.2026Liefering – Jablonec3:1
08.07.2026Jablonec – Pafos0:0
03.07.2026Jablonec – Ústí nad Labem1:1
27.06.2026Jablonec – Mladá Boleslav5:0
26.06.2026Jablonec – Vlašim2:1

Kozel varuje před rychlými křídly Varaždínu

Oba trenéři na předzápasové tiskové konferenci mluvili o nadcházejícím utkání s respektem.

„Čeká nás kvalitní soupeř. Třetí mužstvo chorvatské ligy, které bylo před rokem čtvrté a také hrálo v předkole pohárů. Ambice jednoznačně mají. Jde o velmi zkušené mužstvo, kde je plno hráčů, kteří už byli v zahraničí a vrátili se zpět,“ uvedl jablonecký trenér Kozel. „Nelpí na nějakém držení míče, ale velmi slušně brání a z obranné třetiny hřiště mají velmi rychlý přechod dopředu. Křídelníci jsou velmi rychlí, na to si musíme dát pozor,“ doplnil.

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„První zápasy po pauze jsou vždy takové nejisté. Budeme čelit těžkému soupeři, kterého je velmi složité zlomit. Čeká nás agresivní a pracovitý tým, budeme muset kvalitně bránit a mít dobré přechody. Pokud chceme postoupit, musíme si doma vytvořit nějaký náskok,“ uvedl trenér Varaždínu Nikola Šafarič.

Kde sledovat zápas Varaždín – Jablonec?

První duel začíná na chorvatské půdě ve čtvrtek 23. července od 20:00, v přímém přenosu jej vysílá Nova Sport 5.

Tento program můžete sledovat například online přes Skylink TV zde, a to po pořízení balíčku Kombi+.

Zajímavosti před utkáním Varaždín – Jablonec

  • Soupeři se dosud v pohárech neutkali
  • Varaždín v soutěžích UEFA na české týmy ještě nenarazil
  • České týmy prohrály 3 z posledních 4 venkovních zápasů s chorvatskými soupeři
  • Jablonec si zahraje poháry poprvé od sezony 2021/22, kdy se představil ve skupině Konferenční ligy
  • Jablonec vyhrál jen minulý z posledních 7 soutěžních zápasů, mimo jiné ve finále domácího poháru podlehl Karviné 1:3
  • Jablonec v evropských pohárech 5 zápasů po sobě nevyhrál
  • Varaždín v minulé sezoně pohárů vypadl ve 2. předkole Konferenční ligy se Santa Clarou po domácím vítězství 2:1 a venkovní porážce 0:2
  • Varaždín doma 6 soutěžních zápasů po sobě neprohrál
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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu

2. předkolo

Železničar Pančevo vs. SC Braga //www.idnes.cz/sport
22.7. 21:00
  • 10.30
  • 6.25
  • 1.23
FC Malisheva vs. Hibernian FC //www.idnes.cz/sport
23.7. 16:30
  • 5.66
  • 4.22
  • 1.53
Alaškert FC vs. CFR Kluž //www.idnes.cz/sport
23.7. 17:00
  • 3.67
  • 3.13
  • 2.11
FK Liepaja vs. FK Austria Vídeň //www.idnes.cz/sport
23.7. 17:00
  • 7.29
  • 4.62
  • 1.41
FK Panevežys vs. Tobol Kostanaj //www.idnes.cz/sport
23.7. 17:30
  • 3.44
  • 3.18
  • 2.16
Paide Linnameeskond vs. Zirä FK //www.idnes.cz/sport
23.7. 18:00
  • 8.85
  • 5.46
  • 1.30
Dila Gori vs. Apollon Limassol FC //www.idnes.cz/sport
23.7. 18:00
  • 4.38
  • 3.36
  • 1.86
VSC Debrecín vs. Pjunik Jerevan //www.idnes.cz/sport
23.7. 18:00
  • 1.84
  • 3.38
  • 4.44
HJK Helsinky vs. Coleraine FC //www.idnes.cz/sport
23.7. 18:00
  • 1.40
  • 4.75
  • 7.29
FC Flora Tallinn vs. The New Saints //www.idnes.cz/sport
23.7. 18:00
  • 2.29
  • 3.54
  • 2.89
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

2. předkolo

1. předkolo

Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Kuopion Palloseura
0:2
KKS Lech Poznaň
KKS Lech Poznaň
1:0
Kuopion Palloseura
Noah Armavir
1:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
4:0
Noah Armavir
HŠK Zrinjski Mostar
1:1
Crystal Palace
Crystal Palace
2:0
HŠK Zrinjski Mostar
Jagiellonia Bělostok
0:3
Fiorentina
Fiorentina
2:4P
Jagiellonia Bělostok
Škendija Tetovo
0:1
Samsunspor
Samsunspor
4:0
Škendija Tetovo
KF Drita
2:3
NK Celje
NK Celje
3:2
KF Drita
SK Sigma Olomouc
1:1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1:2
SK Sigma Olomouc
Omonia Nikósie
0:1
HNK Rijeka
HNK Rijeka
3:1
Omonia Nikósie
KKS Lech Poznaň
1:3
Šachtar Doněck
Šachtar Doněck
1:2
KKS Lech Poznaň
AZ Alkmaar
2:1
AC Sparta Praha
AC Sparta Praha
0:4
AZ Alkmaar
Crystal Palace
0:0
AEK Larnaka
AEK Larnaka
1:2P
Crystal Palace
Fiorentina
2:1
Raków Čenstochová
Raków Čenstochová
1:2
Fiorentina
Samsunspor
1:3
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
0:1
Samsunspor
NK Celje
0:4
AEK Atény
AEK Atény
0:2
NK Celje
SK Sigma Olomouc
0:0
Mohuč
Mohuč
2:0
SK Sigma Olomouc
HNK Rijeka
1:2
RC Štrasburk
RC Štrasburk
1:1
HNK Rijeka
Šachtar Doněck
3:0
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
2:2
Šachtar Doněck
Crystal Palace
3:0
Fiorentina
Fiorentina
2:1
Crystal Palace
Rayo Vallecano
3:0
AEK Atény
AEK Atény
3:1
Rayo Vallecano
Mohuč
2:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
4:0
Mohuč
Šachtar Doněck
1:3
Crystal Palace
Crystal Palace
2:1
Šachtar Doněck
Rayo Vallecano
1:0
RC Štrasburk
RC Štrasburk
0:1
Rayo Vallecano
Crystal Palace
1:0
Rayo Vallecano
Crystal Palace

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