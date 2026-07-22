Oba soupeři odehrají první soutěžní zápas v sezoně, domácí ligy jim teprve začnou. Varaždín, který navazuje na tradici v roce 2015 zaniklého klubu, v minulém ročníku chorvatské ligy vybojoval historické třetí místo. Jablonec v české lize skončil pátý a do kvalifikace Konferenční ligy se dostal díky tomu, že UEFA kvůli účasti v domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů.
NK Varaždín - FK Jablonec
Jak si oba týmy vedly v přípravě?
- Přípravné zápasy Varaždínu vzbuzují respekt. Chorvatský tým jich v létě odehrál sedm, z toho šestkrát zvítězil.
- Varaždín v generálce přehrál slovinské Beltinci 2:0 (8. Tavares, 30. Mamič).
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|16.07.2026
|Varaždín – Beltinci
|2:0
|16.07.2026
|Varaždín – Kustošija
|3:1
|12.07.2026
|Bihor – Varaždín
|1:3
|10.07.2026
|Radomlje – Varaždín
|0:1
|04.07.2026
|Varaždín – CSKA 1948 Sofia
|1:0
|02.07.2026
|Varaždín – FC Voluntari
|2:1
|27.06.2026
|Lokomotiva Záhřeb – Varaždín
|2:1
- Úspěšnou přípravu má za sebou i Jablonec. Ze sedmi utkání čtyřikrát vyhrál, dvakrát remizoval a podlehl jen rakouskému Lieferingu.
- V generálce na start nové sezony a vstup do pohárové Evropy porazil Jablonec pátý tým ukrajinské nejvyšší soutěže FC Charkov 1:0. Vítězný gól vstřelil v úvodu druhého poločasu hlavou střídající Chramosta.
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Vecheta a vítězství. Jablonec zvládl generálku a oznámil posilu z Pardubic
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|15.07.2026
|Jablonec – FC Charkov
|1:0
|12.07.2026
|Jablonec – Osnabrück
|1:0
|11.07.2026
|Liefering – Jablonec
|3:1
|08.07.2026
|Jablonec – Pafos
|0:0
|03.07.2026
|Jablonec – Ústí nad Labem
|1:1
|27.06.2026
|Jablonec – Mladá Boleslav
|5:0
|26.06.2026
|Jablonec – Vlašim
|2:1
Kozel varuje před rychlými křídly Varaždínu
Oba trenéři na předzápasové tiskové konferenci mluvili o nadcházejícím utkání s respektem.
„Čeká nás kvalitní soupeř. Třetí mužstvo chorvatské ligy, které bylo před rokem čtvrté a také hrálo v předkole pohárů. Ambice jednoznačně mají. Jde o velmi zkušené mužstvo, kde je plno hráčů, kteří už byli v zahraničí a vrátili se zpět,“ uvedl jablonecký trenér Kozel. „Nelpí na nějakém držení míče, ale velmi slušně brání a z obranné třetiny hřiště mají velmi rychlý přechod dopředu. Křídelníci jsou velmi rychlí, na to si musíme dát pozor,“ doplnil.
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Jablonec by čekala Riga, nebo islandské Vestri. Musí ale zdolat chorvatský Varaždín
„První zápasy po pauze jsou vždy takové nejisté. Budeme čelit těžkému soupeři, kterého je velmi složité zlomit. Čeká nás agresivní a pracovitý tým, budeme muset kvalitně bránit a mít dobré přechody. Pokud chceme postoupit, musíme si doma vytvořit nějaký náskok,“ uvedl trenér Varaždínu Nikola Šafarič.
Kde sledovat zápas Varaždín – Jablonec?
První duel začíná na chorvatské půdě ve čtvrtek 23. července od 20:00, v přímém přenosu jej vysílá Nova Sport 5.
Tento program můžete sledovat například online přes Skylink TV zde, a to po pořízení balíčku Kombi+.
Zajímavosti před utkáním Varaždín – Jablonec
- Soupeři se dosud v pohárech neutkali
- Varaždín v soutěžích UEFA na české týmy ještě nenarazil
- České týmy prohrály 3 z posledních 4 venkovních zápasů s chorvatskými soupeři
- Jablonec si zahraje poháry poprvé od sezony 2021/22, kdy se představil ve skupině Konferenční ligy
- Jablonec vyhrál jen minulý z posledních 7 soutěžních zápasů, mimo jiné ve finále domácího poháru podlehl Karviné 1:3
- Jablonec v evropských pohárech 5 zápasů po sobě nevyhrál
- Varaždín v minulé sezoně pohárů vypadl ve 2. předkole Konferenční ligy se Santa Clarou po domácím vítězství 2:1 a venkovní porážce 0:2
- Varaždín doma 6 soutěžních zápasů po sobě neprohrál