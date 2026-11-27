Plzeň–Benfica 4:0!
Naprostá senzace v Evropské lize.
„Možná nám ani nedochází, co je tohle za výsledek,“ usmíval se kapitán Patrik Hrošovský. „Velká věc. Všichni máme obrovskou radost.“
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Plzeň - Benfica 4:0, slavný tým na kolenou, domácí trestali kiksy a způsobili senzaci
Že se klub ze západu Čech, který se ještě před měsícem nebo dvěma zmítal v podivném bahně a po domácích zápasech nejčastěji poslouchal pískot a brblání nespokojených fandů, sebral z nejhoršího, naznačily už uplynulé týdny. Viktoria čtyři z posledních pěti zápasů vyhrála, je mnohem pevnější, organizovanější, přestala dostávat góly a pomalu stoupá ligovou tabulkou.
Ale tohle?!
Vždyť slavná Benfica, kolos z Lisabonu, mohl z ledového Česka odjet i s větším přídělem. Jen co Kabongo druhým gólem po necelé minutě zvýšil na 4:0, hnal se na nechápajícího brankáře Trubina útočník Adu. A pak zase pálil Kabongo.
Plzeň ani s čtyřbrankovým náskokem v zádech neměla dost.
Létala, zářila, dál útočila.
Hosté v bílých dresech sice nenasadili všechny hvězdy, ale to by nemělo výkon červenomodrých nijak snižovat. Vždyť tým, který do léta vedl slavný José Mourinho, byl v aktuální sezoně až dosud téměř bezchybný. Díky stoprocentním výsledkům trůnil na prvním místě tabulky Evropské ligy, střílel mraky gólů a od poloviny srpna vyhrál šestnáct z posledních sedmnácti zápasů.
A pak dorazil do Plzně.
Zbavený všech kouzel.
Úplně bez života.
Na kolena Portugalce srazila především patnáctiminutovka hrůzy na konci první půle: do šancí domácím postupně namazali špatnou rozehrávkou brankář Trubin i chybující stoper Circati. A Plzeň každou chybičku naprosto nekompromisně trestala. Kapitán Hrošovský odstavil nedůrazného El Karuaního a gólmana propálil prudce z úhlu, Adu elegantně mířil ke vzdálenější tyči a za minutu se blýskl ještě Kabongo náramnou střelou rovnou do vinglu.
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Totální demolice favorita.
Jeden z nejpozoruhodnějších výsledků české pohárové historie.
Zvlášť když na něj Plzeň dosáhla v sezoně, kdy na hřišti mockrát vypadala vyloženě tragicky.
Hledala sama sebe.
Působila odevzdaně a zranitelně.
Vzpomínáte, jak ji v září ve Štruncových sadech vyčistil belgický Union? Nebo jak na domácím stadionu ještě na konci října podlehla bulharskému Levski?
Fanoušci tehdy zlověstně křičeli: „Bojujte za Plzeň.“ A trenér Kováč, který v srpnu na lavičce Viktorie nahradil totálně zlomeného Martina Hyského, jen kroutil hlavou: „Je to strašně frustrující. Opakujeme individuální chyby, které nás pak stojí body.“
Ve čtvrtek zažil dosud nejhezčí večer krátkého angažmá. A to už má za sebou třeba i premiérovou smršť proti Crvené zvezdě, kdy se bezprostředně po trenérské změně zdálo, že je najednou všechno zalité sluncem.
Nebylo.
🗣️ “Pokud mě nepřesvědčí, zima v Plzni bude třaskavá.” Upřímný Adolf Šádek ve studiu Nova Sport. #NovaSport | #UEL https://t.co/yCo4GqULQj— Nova Sport (@novasport_cz) November 26, 2026
A také Kováč, energický chlapík s blonďatou hřívou, musel dokazovat, že může klub vyvést z krize. Rozdrolený tým se nejprve snažil stmelit, v kabině zakázal telefony, apeloval na lepší komunikaci a před čtvrtečním zápasem snad hráčům pustil i televizi. Ve studiu Nova Sportu totiž hřímal klubový boss Adolf Šádek: „Hráči mají čas do konce podzimu, aby mi ukázali, že tady mají být. Už nemám sílu nikoho přesvědčovat, přemlouvat, vyhrožovat. To už je pryč. Když nás nepřesvědčí, zima v Plzni bude třaskavá. To je můj vzkaz do kabiny, aby se hráči probrali.“
Zabralo to a Plzeň prožila nezapomenutelný pohárový večer, když to sama nejméně čekala. V Evropě tak může dál pomýšlet na postup.