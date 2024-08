Platíte hráčům? Vyloučíme vás z ligy! A věděli jste, že Malmö trénoval Čech?

To vše se ví s jistotou, stejně jako to, že Simon se narodil 30. června 1896. Pozor, ne v tehdejším Rakousko-Uhersku, jak by česká národnost napovídala, ale kdesi v Německé říši.

A dál už se můžete jen domnívat. Býval i dobrým fotbalistou? Neví se, dostupné záznamy o tom mlčí. Kdy začal trénovat a kde? Těžko říct. Jak se dostal do Litvy, kde dohledáte první stopu při kratičké zastávce u tamní reprezentace? Kdo ví, ať se přihlásí!

Jedno je jisté: když sedal na lavičku Malmö, byl to průlom. Švédské týmy v té době trenéry ze zahraničí neangažovaly, v Malmö Simon šéfoval jako historicky první cizinec. Událost? Jistě, jen hodně zapadaná prachem.