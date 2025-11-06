V Ankaře jsme se báli o život. Procházka o převratu, zájmu Fenerbahce i jeho krizi

Petr Pánek
  13:08
Kariéru si ještě protahuje v třetiligových Domažlicích, kde od léta zastává současně i roli sportovního ředitele. Jedenačtyřicetiletý Václav Procházka, bývalý stoper fotbalové Plzně s reprezentačními zkušenostmi, v letech 2016 až 2018 oblékal také dres tureckého Osmanlisporu. Ještě předtím však byl blízko přestupu do slavnějšího Fenerbahce Istanbul, se kterým se Viktoria ve čtvrtek od 21 hodin utká doma ve čtvrtém kole Evropské ligy.
Prosinec 2017: Václav Procházka z Osmanlisporu hlavičkuje v zápase s...

Prosinec 2017: Václav Procházka z Osmanlisporu hlavičkuje v zápase s Besiktasem, překonal Ryana Babela a Taliscu. | foto: He Canling / Zuma Press Profimedia.cz

14. 6. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Jiskra Domažlice, odveta baráže o...
„V kabině nám trenér Vrba nastínil, jak to bude vypadat v přípravě. A bude to...
Zlínský kapitán Václav Procházka v hlavičkovém souboji s protivníkem z Vyškova...
Václav Procházka ze Zlína (vlevo) a Erik Jirka z Plzně se ohlížejí po balonu.
81 fotografií

„Když jsme v roce 2013 hráli s Viktorkou osmifinále evropského poháru proti Fenerbahce, tak měl velký zájem o můj příchod jejich trenér Aykut Kocaman. Dokonce říkal, že si mě zamiloval,“ směje se rokycanský rodák. „Jenže já o tom vůbec nevěděl a o možném přestupu se dozvěděl až po třech letech v Turecku,“ vzpomíná Procházka.

Litujete, že jste tehdy do Fenerbahce nepřestoupil?
Přestup byl možná blízko, ale zároveň hrozně daleko. Mrzí mě, že jsem se o tom dozvěděl až po třech letech, když jsem v lednu 2016 přestoupil do Turecka. Do Fenerbahce šel nakonec místo mě Michal Kadlec, ale tak to ve fotbale někdy chodí. Tenkrát jsem o jejich zájmu neměl tušení, nabídka sice byla na stole, ale já o ní nevěděl. Trenér Kocaman později působil v Konyasporu a chtěl mě i tam, ale já upřednostnil přestup do Ankary.

Dá se turecká liga srovnat s naší nejvyšší soutěží?
Soutěž je tam kvalitní, ale také hodně specifická. Trenéři se mění často, každý půlrok může být všechno jinak. V Turecku je fotbal velká vášeň, fanoušci jsou fanatičtí, atmosféra neskutečná. Špička turecké ligy je určitě výš. Ti nejlepší hráči mají zkušenosti z nejprestižnějších evropských soutěží. Na druhou stranu, průměr ligy je podobný jako u nás. Spousta týmů tam hraje hodně defenzivně, spoléhá na individuální schopnosti pár cizinců. Češi jsou týmovější a disciplinovanější. Další velký rozdíl je prostředí, je cítit neustálý tlak médií i fanoušků. Ať vyhráváš, nebo prohráváš. Velkým zážitkem jsou fantastické stadiony a hlavně zápasy proti Fenerbahce, Galatasarayi nebo Besiktasi měly obrovský náboj.

Fotbalový reprezentant Václav Procházka při svém prvním tréninku v novém působišti Osmanslisporu.

V Turecku se objevuje spousta velkých fotbalových jmen, jak se daří tyto hráče přivádět?
Dříve tam bylo ještě více známých hráčů, ale po pokusu o státní převrat v roce 2016 Turecko ekonomicky spadlo. Do té doby tekly do fotbalu neomezené finanční prostředky a kluby si mohly dovolit přivést prakticky kohokoliv. Teď už to tak není, i když peníze tam stále jsou.

Jak jste vnímal působení trenéra Josého Mourinha, který na lavičce istanbulského klubu skončil teprve nedávno?
Fenerbahce je obrovský klub. Když jsem byl v Turecku, hráli jsme proti nim několikrát a už tehdy měli fantastické hráče. Mourinho tam přinesl energii i mediální zájem. U nich je fotbal jako náboženství, lidé tím žijí každý den, a když tam přijde někdo jako Mourinho, je to obrovská událost. Fenerbahce nikdy nebude hrát ve středu tabulky, má nejvyšší ambice a cokoliv jiného než vítězství v lize je pro fanoušky málo.

Nicméně portugalský trenér skončil a na konci srpna jej nahradil bývalý kouč belgické reprezentace Domenico Tedesco. Mohou za tím stát i finanční problémy, o kterých se mluví?
Je to možné, v Turecku si kluby často prochází finanční krizí. V minulosti to potkalo Galatasaray, který se s tím neskutečně vypořádal a dnes má nejlepší výsledky a je top klubem. Teď krize potkala Fenerbahce a to zřejmě mělo vliv i na personální změny v klubu, kdy kromě trenéra skončilo i pár hráčů. Takže pokud je dobré hrát s Fenerbahce, tak zrovna v tomto období.

Při minulém zápase Viktorie v Římě jste byl hostem v televizním studiu Oneplay TV. Překvapil vás její výkon?
Byl jsem nadšený z toho, co Viktorka předvedla. Hrála výborně, hlavně první poločas a překvapila nejen soupeře, ale i mě. AS se chtělo prezentovat celoplošným presinkem, náročnou fyzickou hrou i držením balonu. Ovšem Viktorka je v tom jasně předčila. Trenér Hyský týmu dal nový impuls, který funguje. Mužstvo se nadechlo a pokud udrží současný směr, může být zase velmi silné i na evropské scéně.

V Ankaře jsou hráči deseti národností, Procházka si promluvil i česky

V Evropské lize Fenerbahce sice prohrálo v Záhřebu, ale doma dokázalo porazit Nice i Stuttgart. Jsou venku zranitelnější?
Pro mě je docela překvapení, že mají po třech zápasech šest bodů. Pro turecké kluby nebýval prioritou úspěch v evropských pohárech, ale soustředily se především na domácí ligu. Ale možná i současná finanční situace stojí za tím, že poháry mají větší váhu. Doma porazili kvalitní evropské týmy, což ukazuje, že sílu mají. Nicméně si budu přát, aby to období, kterým si Fenerbahce prochází, hrálo do karet Viktorce.

Plzeň by v případě výhry měla deset bodů a hodně se přiblížila postupu. Čekal jste, že může být v takové pozici?
Říct dopředu, že to takhle bude, by bylo hodně odvážné. Hlavně výhra v Římě je obrovským bonusem, se kterým se moc nepočítalo. Když se podívám na nadcházející zápasy, tak mi z toho vychází, že jestli udělat rázný krok za postupem, tak právě doma s Fenerbahce.

Vy jste v Turecku působil dva roky, jaké to bylo angažmá?
Byla to pro mě obrovská zkušenost. Turecko žije fotbalem jinak než zbytek Evropy. Každý zápas je tam událost, lidé jsou neuvěřitelně emotivní. Když se daří, jste král, když se nedaří, poznáte to okamžitě. Já přišel v půlce sezony, ale pravidelně začal nastupovat až v novém ročníku. Postoupili jsme do Evropské ligy, vyhráli skupinu a hráli i jarní část proti Olympiakosu. To byl pro klub obrovský úspěch.

Konzultoval jste s někým svoji zahraniční misi?
Zvažoval jsem to a dokonce volal i trenérovi Vrbovi, který tehdy působil u reprezentace. Nešlo ani tak o to, jestli mám přestoupit, protože ten krok jsem chtěl udělat. Ale spíš mě zajímalo, jestli se z Turecka dá udržet v hledáčku reprezentace. Říkal mi, že pokud budu hrát, tak na očích budu. Cítil jsem, že je čas odejít, jenže jsem v prvním půl roce skoro nenastupoval, z reprezentace vypadl a nakonec chyběl i na mistrovství Evropy.

Postupně jste se ale do sestavy Osmanlisporu prosadil a měl úspěšnou sezonu.
Následující rok se povedl, hrál jsem prakticky všechno. S klubem, který byl vlastně nováčkem ligy, jsme se dostali přes všechna předkola až do skupiny Evropské ligy. Upřímně jsem to ani nečekal, věděl jsem z Plzně, jak ta první kola bývají složitá. Nakonec jsme skupinu dokonce vyhráli.

Jenže pak se situace zlomila.
Dodnes nechápu, jak se po nejúspěšnějším roce v klubu začalo všechno kazit. Nedávalo to logiku, klub získal peníze z pohárů, ale z ničeho nic přestal platit hráčům výplaty. Dlužili nám tři, čtyři měsíce, později i víc. Pak přišel v Turecku pokus o převrat, to jsme byli tehdy přímo v Ankaře a v noci se doslova báli o život. Byli jsme v kontaktu s ambasádou a řešili, jak se dostat pryč z města. Naštěstí to druhý den utichlo, ale člověk si uvědomí, jak se tam ze dne na den všechno může změnit.

Hned po této zkušenosti jste se rozhodl v Turecku skončit?
Asi i to přispělo k tomu, že jsem smlouvu ukončil o půl roku dříve. Navíc jsem nehrál a bylo mi naznačeno, že bych si měl hledat nové angažmá. Klub mi dlužil peníze, takže jsem se chtěl domluvit rozumně. Nakonec jsem podepsal papíry a věřil, že všechno dobře dopadne. V té době jsem měl nabídku z Baníku Ostrava, který byl shodou okolností na soustředění v Antálii, a tak jsem se k nim rovnou připojil. Do Ankary se už nevrátil, v podstatě jsem odešel, aniž bych věděl, jestli mi někdy něco vyplatí.

Jak to dopadlo?
Trvalo to tři roky. Musel jsem to řešit přes soud, protože vedení se mnou nekomunikovalo. Pořád žádali o odklady a snižování dluhu. Klub tehdy spadl až do třetí ligy a hrozilo, že změní název a všechno „vymaže“. Chtěl jsem jen to, na co jsem měl nárok a po letech se konečně dočkal. Nakonec mi zaplatili den před uzávěrkou přestupů, aby mohli registrovat nové hráče. Později se stejně přejmenovali na Ankaraspor a dodnes hrají až třetí nejvyšší soutěž.

Jak vás ta zkušenost změnila po profesní stránce?
Hodně. Naučil jsem se trpělivosti, protože v Turecku se spousta věcí děje jinak, než jsme zvyklí. Všechno trvá, všechno se řeší na poslední chvíli. Zároveň jsem poznal, že i když máš kolem sebe velká jména, nakonec rozhoduje přístup a charakter. Viděl jsem hráče, kteří brali milionové platy, ale trénovat se jim nechtělo. A pak tam byli kluci, kteří makali každý den a posouvali tým dál. To mě naučilo vážit si práce a být pokorný, i když to zvenku vypadá těžce.

Zlínský obránce Václav Procházka

Nelitujete trochu, že jste neodešel do zahraničí dřív?
Možná byla chyba ve mně, že jsem neměl tak vysoké ambice a nevěřil tomu, že bych mohl na nějaký velký klub pomýšlet. Hodně mě překvapilo, když jsem v sedmnácti letech dostal zprávu od mého tehdejšího agenta pana Nehody, že bych měl jít do Udine. Nakonec to nedopadlo, ani jsem nikam neodcestoval a pokračoval v Plzni. Když jsem pak začal hrát ligu a potkával hráče, kteří měli odehráno třeba sto zápasů, tak to pro mě byly nesmrtelný ikony. Sám jsem potom měl v lize téměř 450 startů, o tom se mi ani nesnilo.

Později přišla i nabídka z italského Janova, že?
To bylo na začátku kariéry v dospělém fotbale. S reprezentací jsme hráli mistrovství Evropy do 19 let, kde jsme získali třetí místo a pak se objevila nabídka z Itálie. Už jsem měl koupené letenky a vlastně dodneška nevím, na čem to ztroskotalo. Jen si pamatuji, že když se o tom dozvěděl trenér Půlpit, tak mi tenkrát docela vynadal, jak si vůbec můžu dovolit oslabit mužstvo.

Zahraničí tedy vyšlo až na třetí pokus?
Ano, to už jsem šel do Osmanlisporu. Ale ještě půl roku předtím jsem měl lukrativnější nabídku z Antálie, bohužel mi nebylo umožněno odejít. V tu dobu tam hrál Kamerunec Eto’o, klub chtěl i Brazilce Ronaldina, pro mě by to ve třiceti letech byla naprosto snová destinace. Takže to mě mrzí, že jsem tam nemohl přestoupit dřív.

Stoper Procházka si s Osmanlisporem zahraje Evropskou ligu

Nedávno jste se stal sportovním ředitelem v Domažlicích, kde také hrajete. Jak k tomu došlo?
Docela nečekané. Po sezoně jsme se s Davidem Limberským bavili o tom, že by po něm měl někdo převzít tuhle roli. Majitel klubu pan Ticháček měl o mě zájem a já o tom začal přemýšlet. Jedna z mých prvních otázek byla, jestli si vůbec dokážou představit, že bych současně pokračoval i jako hráč. Není to úplně standardní kombinace, ale v klubu ten zájem setrval, tak jsem do toho šel.

A zvládáte skloubit obě pozice?
Je to něco úplně nového. Nebyl čas se do té funkce dlouho zabudovávat, všechno šlo rychle. Najednou jsem měl na starosti přivádění nových hráčů, jednání s nimi, a přitom jsem pořád trénoval a hrál. Zatím to ale funguje. Výsledky máme slušné. I když nejsme první jako loni, pořád se pohybujeme v horních patrech tabulky. Hlavním cílem pro mě je omladit tým a najít hráče, kteří jednou v Jiskře převezmou roli lídrů.

14. 6. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - Jiskra Domažlice, odveta baráže o postup do 2. ligy. Zraněný ústecký kapitán David Březina (vlevo) a Václav Procházka z Domažlic.

Jak se vám hraje s o generaci mladšími spoluhráči?
Musím říct, že mě fotbal pořád baví. Samozřejmě už to není tak jednoduché jako dřív, rychlost a síla ubývá. Kolem mě jsou kluci, kteří by mohli být mými syny, ale snažím se jim pomáhat zkušenostmi. Zatím mě drží zdraví, takže chci pokračovat, dokud to půjde. Přesto cítím, že letošní sezona asi bude poslední v roli hráče. Dokonce jsem už přivedl i stopery, kteří by mě měli nahradit. (úsměv)

Poté se už naplno přesunete do manažerské role?
Uvidíme, jaká bude s mojí prací spokojenost. Teď jsem hráčem i sportovním ředitelem, ale po konci sezony nemusím být ani jedním. Ale baví mě sledovat mladé kluky, mluvit s nimi o fotbale, řešit jejich přestupy a vývoj. Ta práce je časově náročná, ale vidím v tom smysl a chci Jiskru posouvat. V létě jsem vedl první jednání s hráči a zjistil, že mě naplňuje bavit se o fotbale i z druhé strany. Vážíme si i výborné spolupráce s Viktorkou Plzeň, odkud se snažíme přivádět mladé kluky a dát jim šanci porvat se o třetí ligu. Dává to smysl, oni sbírají zkušenosti a my tím získáváme kvalitu.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

4. kolo

FC Utrecht vs. FC Porto //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 5.13
  • 4.04
  • 1.66
Sturm Graz vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 5.07
  • 4.13
  • 1.65
Red Bull Salcburk vs. Go Ahead Eagles //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 1.63
  • 4.34
  • 5.03
OGC Nice vs. Freiburg //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 2.65
  • 3.36
  • 2.69
FC Midtjylland vs. Celtic Glasgow //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 2.00
  • 3.86
  • 3.50
Malmö FF vs. Panathinaikos Atény //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 2.85
  • 3.28
  • 2.56
Dinamo Záhřeb vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 2.69
  • 3.38
  • 2.64
Crvena Zvezda Bělehrad vs. Lille //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 2.95
  • 3.73
  • 2.28
FC Basilej vs. FCSB //www.idnes.cz/sport
6.11. 18:45
  • 1.54
  • 4.48
  • 5.74
Boloňa vs. Brann Bergen //www.idnes.cz/sport
6.11. 21:00
  • 1.35
  • 5.24
  • 8.67
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FC MidtjyllandMidtjylland 3 3 0 0 8:2 9
2. SC BragaBraga 3 3 0 0 5:0 9
3. Olympique LyonLyon 3 3 0 0 5:0 9
4. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 3 2 1 0 7:3 7
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 2 1 0 6:2 7
6. FreiburgFreiburg 3 2 1 0 5:2 7
7. FerencvárosFerencváros 3 2 1 0 5:3 7
8. Brann BergenBrann 3 2 0 1 5:2 6
9. Celta VigoCelta Vigo 3 2 0 1 6:4 6
10. Aston VillaAston Villa 3 2 0 1 4:2 6
11. LilleLille 3 2 0 1 6:5 6
12. Go Ahead EaglesGA Eagles 3 2 0 1 4:3 6
13. Young Boys BernYoung Boys 3 2 0 1 6:6 6
14. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 2 0 1 4:4 6
15. FC PortoPorto 3 2 0 1 3:3 6
16. Real BetisBetis 3 1 2 0 4:2 5
17. NottinghamNottingham 3 1 1 1 6:5 4
18. BoloňaBoloňa 3 1 1 1 3:3 4
19. KRC GenkGenk 3 1 1 1 1:1 4
20. PAOK SoluňPAOK 3 1 1 1 5:6 4
21. Celtic GlasgowCeltic 3 1 1 1 3:4 4
22. Panathinaikos AtényPanathinaikos 3 1 0 2 6:6 3
23. AS ŘímAS Řím 3 1 0 2 3:4 3
24. FC BasilejBasilej 3 1 0 2 3:4 3
25. Feyenoord RotterdamFeyenoord 3 1 0 2 3:4 3
26. Ludogorec RazgradLudogorec 3 1 0 2 4:6 3
27. Sturm GrazSturm Graz 3 1 0 2 3:5 3
28. FCSBFCSB 3 1 0 2 2:4 3
29. StuttgartStuttgart 3 1 0 2 2:4 3
30. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 3 0 1 2 2:5 1
31. Malmö FFMalmö 3 0 1 2 2:6 1
32. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 3 0 1 2 1:6 1
33. OGC NiceNice 3 0 0 3 3:6 0
34. Red Bull SalcburkRB Salcburk 3 0 0 3 2:6 0
35. FC UtrechtUtrecht 3 0 0 3 0:4 0
36. Glasgow RangersRangers 3 0 0 3 1:6 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ostravský chrám za 2,5 miliardy. Nový stadion Bazaly už má svoji podobu

Nové Bazaly

Nový fotbalový stadion Bazaly v Ostravě vznikne podle návrhu urbanistického, architektonického a designového studia L35 Arquitectos z Barcelony. Vítězný projekt se od ostatních v soutěži odlišoval...

MLS zveřejnila platy. Nejvíc ze všech má Messi, kolik berou Bucha, Lingr či Olatunji?

Pavel Bucha z Cincinnati (vpravo) v souboji s hvězdou Interu Miami Lionelem...

Zajímá vás, kolik si za rok vydělají čeští a slovenští fotbalisté v americké MLS? A jak jsou na tom v porovnání s největšími hvězdami v čele s Lionelem Messim? Tamní hráči mají kontrakt přímo s ligou...

Slavia - Arsenal 0:3, hektický úvod, po gólu se hosté zklidnili a byli nad síly mistra

Slávistický kapitán Provod v hlavičkovém souboji s obránci Arsenalu.

Slávističtí fotbalisté proti Arsenalu nepropadli, i když ve svém čtvrtém vystoupení v Lize mistrů nevystřelili na bránu a inkasovali tři góly. Většinu času dobře bránili, snažili se zápas lídrovi...

Karviná - Sparta 2:1, další venkovní výbuch. Výhru domácím vystřelil Gning

Karvinští fotbalisté se radují z gólu, který vstřelili Spartě.

Mohli se vrátit do čela tabulky s náskokem, místo toho klesají na druhé místo o skóre. Sparťanští fotbalisté znovu venku nevyhráli, ve čtrnáctém kole Chance Ligy podlehli 1:2 Karviné. Jediný gól...

Dowman, patnáctiletý zázrak, co musí mít vlastní kabinu. Slávisté žasli: Extrém!

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

Skoro tři minuty čekal na svůj první kontakt s balonem. A když se k němu u lajny, přímo před slávistickou střídačkou, konečně dostal, futsalově si ho převalil silnější levačkou a soupeři ho ihned...

Fotbalová nobelovka Trumpovi. Infantino vymyslel cenu za mír, potěší svého přítele?

Donald Trump ukazuje fotografii s Vladimirem Putinem, vedle něj prezident FIFA...

Skutečnou Nobelovu cenu za mír letos v říjnu nedostal, ač si o ni opakovaně a nahlas říkal. Ale ještě je tady Gianni Infantino, šéf světového fotbalu, který pro amerického prezidenta Donalda Trumpa,...

6. listopadu 2025  12:45

Skoro dva měsíce byl bez gólu. Ten pocit mi chyběl, zářil Schick po vítězné trefě

Útočník Leverkusenu Patrik Schick (vpravo) během gólové akce v utkání s...

Aktuální sezona pro něj zatím i kvůli zranění byla gólově chudá. Ve středu večer si to však fotbalový útočník Patrik Schick vynahradil. Na půdě Benfiky v Lize mistrů se prosadil jen osm minut po...

6. listopadu 2025  11:06

I Barcelona to tu měla složité. Trenér Fenerbahce varuje, z Plzně ale chce 3 body

Trenér Fenerbahce Domenico Tedesco na tiskové konferenci před zápasem s Plzní.

Přestože fotbalisté Fenerbahce Istanbul půjdou do čtvrtečního čtvrtého kola Evropské ligy v Plzni v roli favoritů, jejich trenér Domenico Tedesco je před zápasem velmi obezřetný. Čtyřicetiletý...

6. listopadu 2025

Zapeklitá asijská mise. Noah je jasný favorit, říká Janotka o arménském soupeři

Trenér Janotka udává pokyny obránci Janu Královi.

Od našeho zpravodaje v Arménii Chaos na silnicích, oprýskané postsovětské budovy, potloukající se pouliční psi. Rychle poznáte, že tahle země geograficky a vzezřením patří spíše mimo Evropu. Přesto fotbalová Sigma ve více než 2...

6. listopadu 2025  9:52

Na začátku sezony bylo hůř, tvrdí Haraslín. Srovná si teď s Rakówem bilanci?

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín (vlevo) na tiskové konference před pohárovým...

Příběhem z nedělního rána v Karviné uzdravený Lukáš Haraslín pobavil novináře i vedle sedícího kouče Briana Priskeho. „Málem jsem nehrál ani tam. K snídani jsme si dal vajíčka a celý den mě bolelo...

6. listopadu 2025

Ať oni reagují na nás! velí Hyský. Věří, že Plzeň má na to Fenerbahce porazit

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání s Baníkem.

Trenér Martin Hyský je přesvědčený, že jeho svěřenci mohou Fenerbahce Istanbul ve čtvrtém kole Evropské ligy porazit. Padesátiletý kouč se nezabývá postupovými počty a tím, že v případě triumfu bude...

6. listopadu 2025

Schick zařídil výhru Leverkusenu, Barcelona ztratila po divočině v Bruggách

Patrik Schick z Leverkusenu oslavuje svůj gól na hřišti Benfiky.

Naskočil až po přestávce a po pár minutách vstřelil vítězný gól. Patrik Schick rozhodl v Lize mistrů o výhře Leverkusenu 1:0 na hřišti Benfiky Lisabon. Ve 4. kole ligové fáze ztratila další body...

5. listopadu 2025  23:25

Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále, Bohemians končí po penaltách

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...

5. listopadu 2025  18:17,  aktualizováno  21:56

Hattrick za sedm minut. Češi na MS do 17 let porazili Tadžíkistán, hvězdou Škrkoň

Vít Škrkoň slaví branku na Euru U17.

Česká fotbalová reprezentace do 17 let v úvodním utkání mistrovství světa v Kataru porazila 6:1 Tádžikistán. Hattrickem rozhodl už v úvodu útočník Vít Škrkoň. Druhý zápas ve skupině I čeká svěřence...

5. listopadu 2025  15:53,  aktualizováno  18:25

Vládne Evropě a přece to schytává. Taky vás fotbal Arsenalu nudí?

Trenér Arsenalu Mikel Arteta v zápase Ligy mistrů s pražskou Slavii.

Je to celkem paradox. Léta do něj kritici šili, že nemůže vyhrávat na body za umělecký dojem. Že umírá na krásu a potřebuje řád i strukturu. A teď, když fotbalový Arsenal kosí soupeře standardkami,...

5. listopadu 2025  18:18

Plzeň - Fenerbahce v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Fotbalisté Plzně se radují z gólu Václava Jemelky v 8. minutě nastaveného času.

Po šokující výhře na hřišti AS Řím se fotbalisté Plzně poměří s dalším těžkým sokem. Ve 4. kole ligové fáze Evropské ligy vyzvou doma turecký tým Fenerbahce. Kde můžete jejich souboj sledovat živě?

5. listopadu 2025  17:29

Noah - Olomouc v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Olomoucký útočník Daniel Vašulín se raduje ze svého gólu.

Velká neznámá čeká na olomoucké fotbalisty ve 3. kole ligové fáze Konferenční ligy. V Arménii nastoupí proti týmu FC Noah. Kde můžete zápas sledovat živě i další informace naleznete v našem přehledu.

5. listopadu 2025  16:54

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.