Plzeňský Pilař: V Mnichově chceme podat lepší výkon než proti Interu

Německý gigant, který ve skupině Ligy mistrů srazil Inter i Barcelonu, ještě neinkasoval, po výhře 2:0 na San Siru doma porazil stejným výsledkem i Barcelonu v čele s kanonýrem Lewandowským. A ve skříni má Plzeň i strašák z minulosti. Když naposledy hrála v Allianz Areně, v říjnu 2013 padla 0:5. „Teď to bude jiný zápas,“ věřil ale před odjezdem záložník Václav Pilař.

Vy už máte zkušenosti s takovými zápasy. Jaké to bude nyní?

Bude to krásný, všichni se na to těšíme. Už jsme to zažili na Barceloně. Na Bayernu si myslím, že to bude dost podobné. Mnichov je ale ještě přímočařejší než Barcelona. Chtějí dávat hodně gólů, Barcelona oproti Bayernu drží více balon. Bude to těžký zápas a každý z nás musí podat nadstandardní výkon.

V čem se skrývá největší síla Bayernu? Týmovost, individuální kvalita?

Pro Bayern byla týmovost vždycky na prvním místě. Hráči, kteří tam nastupují, hrají týmově, přesto disponují obrovskými individualitami jako je Sané, Mané nebo Musiala. Tomu se povedl zejména poslední zápas, který jsme viděli. Jsou to sice individuality, ale současně jsou to velice týmoví hráči.

Zmínil jste jméno Jamala Musialy. Ten v deseti zápasech zaznamenal šest gólů a čtyři přihrávky.

Je to krásný. V devatenácti letech sledovat takhle vyzrálého hráče. Je pro Mnichov velmi platný.

Co si vzít ze ztrát Bayernu?

Teď se jim podařilo vyhrát, tak by se hodilo, kdyby znovu prohráli. (úsměv) Ale je to těžké. Jak jsem říkal, bude to o nás. Každý z týmu musí nechat na hřišti všechno.

Vás proti bavorskému celku čeká premiéra. Je to tak?

Úplně ne. Jednou jsem v bundeslize seděl proti Bayernu na lavičce. A jednou se mi podařilo v přátelském zápase dát gól Manuelu Neyerovi.

Barcelona a Bayern se prezentují každý odlišným herním stylem. Kterému z nich se dá defenzivně o něco lépe čelit?

Každý ví, že týmy jako Barcelona a Bayern prostě musí vyhrát. Nesmí ztratit body, protože v naší skupině jsou tři giganti. Půjdou do toho zápasu na sto procent. Chtějí uspět. My musíme bojovat a musíme být dobře nachystaní.

Proti Interu se vám pasivita nevyplatila. Budete teď aktivnější?

To si řekneme až před zápasem. Vím, že bychom chtěli podat lepší výkon než doma proti Interu Milán.

Bavili jste se v kabině o devět let staré porážce 0:5?

Ani ne. Bude to jiný zápas, hodně hráčů se v obou týmech obměnilo. My tam určitě nechceme jet prohrát. Myslíme na úspěch.

Záložník Plzně Václav Pilař se v utkání s Hradcem Králové zdržel oslav gólu.

Vy jste tehdy v létě 2013 z Plzně odešel do Německa, o vzájemné zápasy s Bayernem v Lize mistrů jste tak přišel.

Oba jsem sledoval aspoň na dálku a přál klukům co nejlepší výsledek.

Má člověk strach z tak velkých jmen, jako je Bayern a Barcelona, nebo do toho jde s tím, že vlastně nemá co ztratit?

Je to především krásné hrát proti týmům na tak špičkové úrovni. Když jsme hráli na Barceloně, tak jsme sice prohráli, ale spoustu věcí si člověk z toho zápasu odnese. Každého hráče, nejenom mě, ale všechny, to posune dál.