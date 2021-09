Do reprezentace bych ještě rád nakoukl, říká jablonecký hrdina Pilař

Lehkonohý křídelník Pilař táhl od prvních minut většinu jabloneckých akcí, připravoval šance, nebezpečně střílel a svůj výborný výkon korunoval suverénně proměněnou penaltou v 52. minutě, která severočeskému klubu zajistila konečnou výhru 1:0 nad mistrem Rumunska.

„Jsem moc rád, že jsem týmu pomohl gólem získat tři body, ale byl to hlavně kolektivní výkon,“ tvrdil dvaatřicetiletý Václav Pilař, jablonecký hrdina duelu proti Kluži, který v úvodu sezony válí jako za svých nejlepších časů v Plzni a národním týmu.

Myslíte si, že momentálně hrajete v reprezentační formě?

Už hned po zápase jsem říkal, že to byl kolektivní výkon a jsem rád, že jsem jeden byl z článků toho dnešního výkonu. Hlavně v prvním poločase naše hra snesla vysoké měřítko. Jinak na takovou otázku je těžké odpovídat, ale to víte, že bych ještě třeba rád do reprezentace nakoukl, neříkám, že ne. Já mívám vždycky vysoké cíle.

Trenér Rada o Pilařovi „Venca Pilař je pro nás v současné době hodně důležitý hráč a my jsme s ním spokojení. Měl trošičku zdravotní problémy, ale po té dohodě, kterou máme, s Karvinou nehrál, protože jsme potřebovali, aby byl zdravý na tento zápas. Dal branku, i když z penalty, ale já si myslím, že někdy je takový gól důležitější než ze hry. Je vidět, že je to zkušený hráč s mezinárodními zkušenostmi, který se nezalekne žádného soupeře. Myslím si, že teď určitě hraje v reprezentační formě. Věk by neměl hrát roli, tu by měla vždycky hrát výkonnost.“

Připadá vám tedy, že hrajete v takové formě, jako v dobách, kdy jste byl do národního mužstva povoláván pravidelně?

I když občas mám nějaké zdravotní problémy, tak si to teď hlavně strašně užívám. Přestup do Jablonce mi pomohl, už minulou sezonu jsem se tady cítil moc dobře, máme tady super partu a samozřejmě je důležitá i důvěra trenéra.

Od prvních minut jste byl hodně aktivní, centroval jste, střílel, bylo znát, že vás trenér Rada šetřil v nedělním prvoligovém utkání proti Karviné?

Měl jsem drobnější zdravotní problém a pomohlo mi to. Jsem rád, že mi trenér dal s Karvinou volno. Mohl jsem se tak uzdravit a stoprocentně připravit na zápas s Kluží. Ale samozřejmě kdybychom třeba prohráli a já jsem hrál špatně, tak by se možná říkalo, že to nebyla dobrá volba... Teď to naštěstí vyšlo.

Co jste si říkali po prvním poločase, ve kterém jste měli několik gólových šancí?

Do zápasu jsme vstoupili velmi dobře, dobře jsme kombinovali a z toho pramenily naše šance. O přestávce jsme si pak říkali, že tam ty tři stoprocentní byly a že to byla velká škoda, protože už jsme mohli dávno vést. Jak už jsem říkal, první poločas byl z naší strany opravdu výborný, jen tomu chyběl ten gól.

Čtyři minuty po změně stran přišla klíčová chvíle zápasu. Jak jste viděl situaci před vyloučením Camory za ruku a nařízením penalty?

Za mě to byla úplně jasná penalta, hned jsem věděl, že bude, protože to bylo fakt evidentní. Video tady nebylo, ale asistent rozhodčího to viděl a já byl tak přesvědčený, až jsem na hlavního řval a naštěstí tu penaltu odpískal.

Měl jste hned jasno, že ji půjdete kopat?

Jsem mezi určenými a hned jsem na tu penaltu chtěl jít, takže ano. Oni šli navíc do deseti, to nám mělo spíš pomoct, měli jsme se uklidnit a zkusit přidat druhou branku, ale místo toho jsme okamžitě poté měli paradoxně takovou hluchou dvacetiminutovku.

V nastaveném čase měla Kluž velkou šanci na vyrovnání, jak jste to po vystřídání prožíval na lavičce?

Já jsem si strašně přál, abychom ten výsledek udrželi. Přicházely tam dlouhé auty, Kluž měla nebezpečné standardní situace, po jedné z nich nás podržel krásným zákrokem brankář Hanuš, tak jsem doufal, že už žádné nebudeme dělat. No, a ta poslední šance, to jsme měli trošku štěstí, protože jsme tu situaci nezvládli dobře.

Trenér Kluže Petrescu říkal, že tak agresivně jako Jablonec žádný tým v Rumunsku nehraje a že s tím měli problémy. Byla to taktika?

My jsme viděli předchozí zápas fotbalistů Kluže v Botosani, kde prohráli nula jedna. A tam právě na ně nasadili takové opravdu silové hráče, kteří to ukopali. Takže bylo vidět, že jim hra do těla nevoní a říkali jsme si, že každý z nás musí předvést zodpovědný výkon, dorážet je, dostupovat, protože jsou to někdy takoví hračičkové. Tím jsme chtěli eliminovat jejich techniku a povedlo se.