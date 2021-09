Kam to bude, Václave Pilaři? No přece do repre, po dlouhých letech

Není snadné si vybavit, kdy naposledy oblékl dres se lvíčkem. Jsou to dva roky? Čtyři? Nebo snad pět let? Ne ne, samá voda, ještě přidejte! Ono se to nezdá, ale Václav Pilař, drobná rychlonožka s parádní střelou, nemá s fotbalovou reprezentací nic společného od června 2015.