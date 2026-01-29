Ve Švýcarsku na sebe lidi mají vyšší nároky, říká Pěchouček. Viktorce věří

Večer zasedne k televizi a vychutná si duel klubů, které zásadně ovlivnily jeho fotbalovou dráhu. Současný trenér plzeňské rezervy Václav Pěchouček totiž dlouhá léta působil ve Švýcarsku a právě v Basileji poprvé okusil nejvyšší soutěž. Před téměř třiceti lety zamířil odchovanec Viktorie do země helvetského kříže jako sedmnáctiletý talent a nakonec tam prožil zásadní část své kariéry i života.
Václav Pěchouček na lavičce Plzeně. | foto: FC Viktoria Plzeň

„Je to nostalgie, strašně dlouhá doba, ale zároveň to byly jednoznačně nejlepší roky mojí kariéry. Basilej byla už tehdy velký klub ve Švýcarsku a dnes to platí dvojnásob,“ říká dnes šestačtyřicetiletý bývalý záložník.

Švýcarský mistr sice navzdory víkendovému vítězství v Curychu odvolal v pondělí kouče Ludovica Magnina, ale jeho nástupce Stephan Lichtsteiner, bývalý obránce Juventusu i švýcarské reprezentace, bude mít ve čtvrtečním souboji rozhodně o motivaci postaráno.

Je to už pěkná řádka let, co jste odcházel do Basileje. Kam se podle vás od té doby klub posunul?
Ten posun je obrovský, řekl bych až brutální. Dnes je Basilej největším klubem ve Švýcarsku, má nejvíc fanoušků. Dřív tu roli dlouhé roky držel Grasshopper Curych, ale zhruba posledních patnáct let je to jasně Basilej. Hodně tomu pomohl nový stadion, úspěchy v lize, zisky double, účasti v Lize mistrů a samozřejmě i velké přestupy hráčů. Dlouhodobě je vidět, že dokážou vychovávat a produkovat mladé hráče, kteří se pak dostávají do špičkových evropských klubů.

Hyský s Plzní cílí na český pohárový unikát: Projít bez porážky? Motivace to je

Takže za vás je dnes Basilej jasná jednička ve Švýcarsku?
Za mě určitě. Young Boys se v posledních letech taky hodně zvedly, ale Basilej je pořád číslo jedna. Jsou to dva dominantní kluby, ale Basilej má přece jen větší historii i zázemí.

Stojí za vzestupem právě práce s mládeží?
Jednoznačně. Ve Švýcarsku se hodně dbá na individuální kvalitu, techniku i sílu. Z individualit se pak teprve skládá tým. U nás v Česku jsme dlouho šli spíš opačnou cestou, hodně týmovosti, ale chyběly výrazné individuality. A to je podle mě jeden z hlavních rozdílů.

Byl jste v kontaktu s někým z klubu, když bylo jasné, že dojde na vzájemný duel?
Ano, napsal jsem si s Benjaminem Hüggelem, bývalým švýcarským reprezentantem. Hráli jsme spolu ve stejném ročníku, takže jsme si poslali takovou hecovací zprávu. (úsměv)

Do Basileje se na zápas nechystáte?
Bohužel ne. Máme tréninky a pracovní program s béčkem Viktorky, ale v televizi si zápas nenechám ujít. Jinak ale do Švýcarska jezdím, naposledy jsem se byl na Basilej podívat loni v Curychu.

Bývalý záložník Václav Pěchouček v dresu Plzněe v červenci 2002 v přípravném utkání proti Vejprnicím.

Vraťme se na začátek. Jak vlastně došlo k vašemu přestupu do Švýcarska?
Bylo to hned týden po maturitě, bylo mi sedmnáct. Byl jsem na pětitýdenní stáži v Grasshopperu Curych po kvalifikaci na mistrovství Evropy do 18 let v Lucembursku. Během té stáže jsme hráli přátelské zápasy i mezinárodní turnaj ve Stuttgartu a krátce nato přišla nabídka z Basileje.

Nakonec jste tam strávil podstatnou část života…
Vlastně jsme se s rodinou vrátili do Česka až v roce 2022. Jinak jsem byl ve Švýcarsku s krátkou pauzou prakticky pořád. V Basileji jsem měl smlouvu na tři a půl roku, ale po odchodu do Badenu a působení v nově vznikající jednadvacítce jsem se rozhodoval, jestli zůstat ve druhé lize ve Švýcarsku, nebo se vrátit domů. Zvolil jsem Plzeň.

Jak ten návrat hodnotíte s odstupem?
Upřímně to bylo složitější období kariéry. Plzeň tehdy nebyla v dobré situaci, měnili se trenéři, tým sestoupil. Nebylo to ideální.

Takže jste po třech letech zvolil návrat do Švýcarska.
Ano. Hrál jsem tam ještě několik let druhou ligu v Naters nebo Bielu. Pak i v dalších klubech, fotbalem se živil do třiatřiceti a byla to skvělá zkušenost.

Basilej – Plzeň v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

Kdo byl za vašeho působení největší hvězdou Basileje?
Asi Alex Frei, tehdy byl mladý, ale už na vzestupu a později se stal ikonou. Velkou osobností klubu byl za mne i Maurizio Gaudino. Dnes je samozřejmě symbolem švýcarského celku Xherdan Shaqiri, který působil třeba v Interu Milán nebo Liverpoolu. Vrátil se do Basileje a stále je rozdílovým hráčem, což prokázal o víkendu, kdy nasázel hattrick Curychu.

Po vás hrálo v Basileji ještě více Čechů, považujete se za takového průkopníka?
Neřekl bych průkopníka, ale přišel jsem tam nejdříve. Později přišel Lokvenc, pak Kováč. Já se v mužstvu krátce potkal s Honzou Bergerem mladším. Obrovský talent, ale byl tam jenom tři měsíce a pak se mnou hrál ještě půl roku v Badenu. Jeho vychoval Grasshopper, už tehdy ho považovali spíše za Švýcara, dodnes tam žije. No a pak Suchý s Vaclíkem, ti tam odehráli hodně zápasů a udělali největší jméno.

Jaký je život ve Švýcarsku?
Úplně jiný, než tady. Jiná kultura, kde jsou jasná pravidla. Samozřejmě životní standard je tam mnohem vyšší a i lidi mají na sebe mnohem vyšší nároky.

Neměl jste v hlavě, že byste tam zůstal natrvalo?
Tak moje obě děti se tam narodily, ale mě to pořád táhlo zpátky. Nikdy jsem se necítil jako Švýcar nebo ten domácí. Navíc jsme tady malinko budovali podnikání a měli obchod v Přešticích.

Václav Pěchouček.

Ve Švýcarsku jste pak začal i trénovat. Bylo jasné, že to bude další životní etapa?
Lákalo mě to a chtěl si udělat licenci. Začal jsem vlastně od dětského fotbalu až po B licenci, tu jsem dodělal v roce 2014. Pak jsem měl doporučení na A licenci, ale protože jsem ještě hrál pátou soutěž a současně začal i pracovat, tak toho času bylo málo. K tomu rodina, dvě malé děti, takže jsem to trošku odložil. Až minulý rok jsem dělal zkoušky, postoupil jsem, ale nedostal se. Tak uvidíme letos, ale určitě mám cíl ubírat se tímto směrem.

Který trenér nejvíc ovlivnil vaši hráčskou kariéru?
Trenérů tam bylo víc, ale určitě bych vyzdvihnul Guy Matheze, který mi dal šanci v áčku Basileje. A také jeho asistent Marco Schällibaum, který v posledních letech trénuje švýcarské ligové kluby. A v Plzni to byl Ivan Kováč se Zdeňkem Synáčem, kteří mne vytáhli do staršího dorostu.

Fotbalové přestupy ONLINE: Plzeň přivedla reprezentanta Nigérie, Plechatý do Artisu

Jakou práci jste ve Švýcarsku dělal?
Pracoval jsem u švýcarské pošty jako státní zaměstnanec, bylo to největší zásilkové centrum pro kanton Curych. Díky vazbám z fotbalového prostředí mi to dohodil hlavní ředitel. Já jsem tam vydržel 14 let a přitom deset let trénoval.

Jak vidíte šance Viktorie proti Basileji?
Švýcarská liga je specifická. Určitě to nebude jednoduché, ale Basilej oproti minulému roku, kdy vyhrála ligu, tak neodstartovala příliš dobře. Mají hodně mladý kádr a všechno se točí kolem Shaqiriho. Myslím, že je to hratelné a Viktorka může uspět.

Může ovlivnit výsledek to, že má Plzeň postup jistý?
Postup má jistý, ale pořád ještě může proklouznout do elitní osmičky. Někteří hráči trenérovi Hyskému sice chybí, ale pro ostatní je každý zápas na této úrovni zážitkem a rozhodně nic nevypustí.

Navíc soupeř má ještě o co hrát.
Minulý týden prohráli v Salzburgu a jak jsem četl vyjádření trenéra, tak to nebyl dobrý výkon. Ale doma určitě budou chtít vyhrát. Stadion St. Jakob je výjimečný a požene je dopředu.

Komu budete ve vzájemném souboji fandit?
Jsem kovanej Plzeňák, tady jsem vyrostl, takže to je jasný (smích). Ve Viktorce jsem prošel mládeží a odtud odcházel do Švýcarska. Tam jsem se teda musel prosadit, Basilej mi přirostla k srdci, ale samozřejmě Plzeň je Plzeň.

