Gól podle scénáře. Nebyl jsem v pohodě, tohle jsem potřeboval, zářil Jurečka

Však hned u rohového praporku, kam hosté v páté nastavené minutě utíkali slavit, přistály desítky kelímků lahví, mincí. Na co si vzpomenete!

„Bylo to hodně bouřlivé, fanouškovská kulisa neskutečná. Žádný mančaft to tady v lize nebude mít jednoduché, i proto jsem rád, že odsud vezeme postup,“ vykládal Jurečka bezprostředně po utkání.

Slávisté po domácím vítězství 2:0 vydřeli v Aténách remízu 1:1 a v další fázi kvalifikace narazí na polskou Čenstochovou.

„Jsem rád, že jsem se proti Panathinaikosu trefil. Přiznávám, že jsem se v posledních zápasech necítil úplně v pohodě, ale teď jsem mohl klukům pomoct, dodat jistotu ke konci,“ pokračoval Jurečka.

Pro jednu z mnoha letních slávistických posil šlo o druhou trefu v novém dresu, prosadil se rovněž v předchozím předkole proti outsiderovi z Gibraltaru, týmu St Joseph’s.

„Přesně jsem věděl, co chci udělat. Jít do kličky, nepředkopnout si balon příliš a zkusit trefit bránu. Mám radost, protože gól jsem vážně potřeboval,“ usmíval se osmadvacetiletý vousáč.

Vypadalo to, jako by si on i celá Slavia podobný scénář předem rozepsali.

Vždyť už na pražském letišti vznikla první část krátkého videa, které klub po zápase umístil na sociální sítě. Jurečka v odletové hale odloží telefon na zem, objektiv překryje nohou a přemístí se na stadion Apostolose Nikolaidise, kde oslavuje postup.

Do hry vletěl bývalý hráč Slovácka až čtvrthodinu před koncem. „Pokud jdete do unavené obrany, vždycky je to jednodušší. Ondra Lingr přede mnou soupeře zatavil a já dostal za úkol nahoře udržet co nejvíc balonů, což se mi snad docela dařilo.“

Nejdůležitější kousek si však schoval až do úplného závěru.

„I když jsme inkasovali, nijak nás to nerozhodilo. Ukázali jsme, že máme silný tým.“ A také Jurečka už je jeho nedílnou součástí.