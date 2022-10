Je jedno, jestli za Inter nastoupí Džeko nebo Lukaku, míní plzeňský Jemelka

Ve středu bude mít Jemelka proti stejnému soupeři ještě o jednu starost navíc. Do hry pravděpodobně zasáhne uzdravený belgický tank Romelu Lukaku. „Jeho síla je obrovská. Má vše. Rychost, sílu, je to výborný útočník,“ hlásil sedmadvacetiletý Jemelka před včerejším odletem do Milána.

Duel pátého kola základní skupiny Ligy mistrů začíná na San Siru dnes v 18.45 hodin, výhra zajistí Interu postup do další fáze soutěže.

Inter Milán - Plzeň Středa 18.45 online

Bude Inter s Lukakem ještě silnější než v Plzni?

Dohromady s Martínezem tvoří výborné duo. Ale i když nastoupí Edin Džeko, není v tom velký rozdíl. Minule nám dal zase gól. Jestli nastoupí ten nebo ten, je vlastně jedno. My hlavně musíme bránit líp než doma a poradit si s nimi.

Co je třeba oproti domácímu utkání zlepšit?

Musíme zlepšit celou hru. Doma jsme hráli na tři stopery, pak jsme si ukázali, kde jsme dělali chyby. Jestli v Miláně vzadu nastoupíme znovu ve třech, musíme chyby eliminovat a znepříjemnit jim to, co nejvíc půjde.

V čem byl největší problém?

Špatně jsme vystupovali na jejich útočníky, kteří si odskakovali hodně hluboko, až na půlku. My jsme s nimi nechodili a zůstávali jsme dole. Takže potřebujeme pokrývat všechny hráče, vystupovat s nimi a nenechat je hrát.

Vám osobně hra na tři stopery vyhovuje?

Mně to je de facto jedno, jestli nastoupíme na čtyři nebo na tři. Hlavně, když bude taktika dobře nastavená na zápas a povede k bodům.

Pokud Inter zvítězí, zajistí si postup ze skupiny na úkor Barcelony. Je pravda, že fanoušci katalánského klubu vám posílali povzbudivé vzkazy, abyste favorita obrali o body?

Jo. Bavili jsme se s klukama, že nám to od fanoušků chodí na sociální sítě. Doufám, že je potěšíme a zvládneme nějaký dobrý výsledek.

I vám by se líbilo smazat nulu na bodovém kontě, že?

Myslím, že jsme dobře připraveni. Naladili jsme se výhrou nad Ostravou, doufám, že ukážeme lepší výkon, než jsme ve skupině předváděli doteď. Doufám, že Inter potrápíme, budeme konečně bodovat a trochu potěšíme i fanoušky.

Nalil vám sebedůvěru také druhý poločas proti Bayernu, kterému jste vstřelili dvě branky?

Tam jsme si ukázali, že dokážeme vstřelit góly i takovýmhle týmům. Musíme hrát odvážně, to si říkáme vždy, ale je trochu těžké to pak v zápase dokázat. Doufám, že budeme odvážní a vstřelíme nějaký gól.