Ello, koukej, jak táta pálí! Černý ve Skotsku jede, nikdy se necítil líp. Co bude v létě?

Český fotbalista Václav Černý mává do kamery dceři Elle. V dresu Rangers dal v Evropské lize dva góly proti Fenerbahce. | foto: Profimedia.cz

Na Ostrovech na něj nesvítí tolik jako na Patrika Schicka v Leverkusenu nebo další reprezentanty po Evropě či v české lize.

Sedmadvacetiletý Černý přitom v Ibrox Parku prožívá nejlepší sezonu kariéry, což je dva týdny před startem kvalifikace o mistrovství světa vynikající zpráva i pro Ivana Haška, trenéra národního týmu.

„Říkal mi, že se fyzicky i mentálně cítí nejlépe v kariéře. Zamiloval si klub, spoluhráče, prostředí okolo,“ vykládal v prosinci belgický trenér Philippe Clement, který mezitím na lavičce Rangers kvůli obří ligové ztrátě na vedoucí Celtic skončil.

Ale že by to Černého nějak přibrzdilo?

Ne, ve čtvrtek večer v Istanbulu proti sebevědomému Fenerbahce předvedl jeden z nejlepších výkonů sezony. „Měli jsme plán, kterého jsme se drželi,“ komentoval český reprezentant vítězství 3:1 v úvodním osmifinále. „A byli jsme mimořádně efektivní,“ doplnil.

Prsty měl už v prvním gólu, kdy na hranici šestnáctky vybojoval míč pro zakončujícího útočníka Desserse. Pak si právě s belgickým parťákem fikaně narazil ve vápně a střelou okolo gólmana přidal druhý gól Rangers. Poslední gól, to byla jeho klasika: úprk přes půl hřiště a obstřel na zadní tyč.

„Černý i Dessers nám dělali hodně problémů, byli neustále nebezpeční,“ uznal i domácí kouč José Mourinho, než soupeře varoval: „Ještě není konec, tak moc neslavte. Nezapomeňte, že nás čeká odveta.“

Václav Černý 🇨🇿 nezastavuje!!💪🔥 Svou 16. brankou v sezóně poslal 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Rangers do vedení 2:1 nad 🇹🇷 Fenerbahce v utkání osmifinále Evropské ligy!!👏👏 pic.twitter.com/KNLBsfZXen — čefoza.cz (@cefoza) March 6, 2025

Pokud ji Rangers odehrají stejně kvalitně, nemají se čeho bát. „Jsme ve skvělé pozici, jen musíme zůstat koncentrovaní,“ uvědomuje si Černý.

Je to deset let, co v dospělém fotbale prorazil v dresu Ajaxu, kam z rodné Příbrami odcházel už v šestnácti. V Evropské lize na podzim 2015 slavně rozhodl o vítězství na Celtiku, což je i vzhledem k jeho současné štaci celkem pikantní.

Bylo mu čerstvě osmnáct let a všechno měl před sebou. Stal se nejmladším střelcem Ajaxu v pohárech od Rafaela van der Vaarta, úspěšného nizozemského reprezentanta. „Večer, na který nikdy nezapomenu,“ líčil rodičům nadšeně.

TEHDY A TEĎ. Osmnáctiletý Václav Černý v roce 2015 rozhodl gólem o vítězství Ajaxu nad Celtikem, dnes (nejen) v Evropské lize pálí v dresu Rangers.

Jenže přímočará cesta ke hvězdám se začala postupem času klikatit.

Ve dvaceti ho přibrzdilo první vážné zranění kolene, za čtyři roky přišlo další. Z Ajaxu přešel v rámci nizozemské ligy do Twente, kde při své třetí sezoně ustřelil s bilancí 13+11. Tím si vysloužil přestup do bundesligy, jenže ve Wolfsburgu dal minulý rok jen čtyři góly, skoro nehrál a zamířil do Skotska.

„Není to dávno jen liga plná soubojů a agresivity,“ přesvědčoval o své volbě. „Nemyslím si, že by se v tomhle směru Skotsko nějak vymykalo ostatním evropským zemím.“

Z puberťáka, který chtěl tenkrát v Ajaxu dobýt svět, se v posledních letech stal chlap. Zatímco sledoval, jak jeho kámoši z dorosteneckých let Matthijs de Ligt či Donny van de Beek ve svých kariérách dělají skoky vpřed, on musel vinou vleklých zdravotních trablů zvolnit a zase se drápat zpátky. V těžkých časech mu vypadaly vlasy, ale nikdy nepřišel o své sebevědomí.

„Dospěl jsem,“ vyprávěl, když se po všech peripetiích předloni konečně napevno usadil v české reprezentaci. Teď je za rohem boj o Ameriku, vysněné mistrovství světa, a s Černým se při zápasech s Faerskými ostrovy i Gibraltarem počítá do základu.

A co bude dál?

Hostování v Rangers vyprší v červnu a je otázka, jestli si skotský klub bude moct dovolit Černého odkoupit. V německém Wolfsburgu, kde na první dobrou neprorazil, má platnou smlouvu do roku 2027. Nebo se i díky skvělé formě ozve ještě někdo další?